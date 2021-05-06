Основанный в 1766 году Джеймсом Кристи и названный его именем аукционный дом на протяжении веков проводит одни из самых знаменитых в мире торгов. Ежегодно Christie’s предлагает около 350 аукционов в более чем 80 категориях, включая изобразительное и декоративное искусство, вина и, конечно, редчайшие ювелирные изделия. Если блеск бриллиантов и сапфиров заставляет ваше сердце биться чаще, то не пропустите торги «Великолепные драгоценности» (англ.: Magnificent Jewels), которые пройдут в Женеве 12 мая.

Главным лотом аукциона станет бриллиант The Spectacle весом 100,94 карата, оцениваемый в 12 000 000-18 000 000 долларов. Бриллиант был огранен из редкого алмаза массой 207,29 карата. Он был обнаружен в 2016 году на кимберлитовой трубке «Зарница» в Республике Саха (Якутия), первом коренном месторождении алмазов, открытом еще в Советской России в 1954 году. Невероятный размер и безупречное качество сделали кристалл чрезвычайно ценным – это один из самых крупных алмазов, добытых российской горнорудной компанией «АЛРОСА» в XXI веке.

Процесс подготовки и огранки, занявший один год и восемь месяцев, был проведен на фабрике «Бриллианты АЛРОСА» в Москве. Крупнейший в истории российского гранильного дела бриллиант получил высочайшие оценки экспертов Геммологического института Америки (GIA) в отношении цвета и чистоты: D, то есть идеально бесцветный, и IF, что означает, что камень не имеет внутренних включений.

Форма огранки «изумруд» была выбрана потому, что она лучше всего подходила к идеальной геометрии бриллианта. Изумрудная огранка несовместима с какими-либо недостатками и требует, чтобы исходный алмаз был совершенным.

Камни такого качества – редкость на торгах. Так, за последние 10 лет Christie’s выставил на аукцион только два других впечатляющих бриллианта цвета D, и оба были проданы в Женеве.

Кроме уникального российского бриллианта на аукционе будут представлены исторические украшения королевских особ, в частности, парюра с сапфирами и бриллиантами из коллекции приемной дочери императора Наполеона I (1769-1821), двухсотлетие со дня смерти которого как раз отмечается в мае этого года. Речь идет о Стефании де Богарне (1789-1860), племяннице Жозефины де Богарне, ставшей супругой Наполеона в 1796 году.

Стефания родилась 28 августа 1789 года, рано осиротела и провела ранние годы в монастыре во французской провинции. Вскоре после замужества ее тетя Жозефина взяла Стефанию на воспитание: девочка выросла в Версале и Париже, а за месяц до собственной свадьбы она была удочерена Наполеоном и стала ее императорским высочеством принцессой Стефанией Наполеон. 6 апреля 1806 года она вышла замуж за принца Карла Баденского, получив титул великой герцогини Баденской. В браке она родила пятерых детей: двух сыновей, умерших в младенчестве, и трех дочерей.

Принадлежавшие ей украшения, включая тиару, кольцо, пару серег, подвески, броши, браслет, будут выставлены в качестве отдельных лотов. Для создания этой парюры в начале 1800-х годов было использовано 38 цейлонских сапфиров. В коллекцию также входит сапфировая корона португальской королевы Марии II.

Интересно происхождение сапфировой парюры. Найденная между коробками с драгоценностями записка гласит, что эти сапфировые украшения были подарены Стефании ее кузиной Гортензией де Богарне. На многих картинах Гортензия и ее мать, императрица Жозефина, изображены в драгоценных поясах. Кроме того, финансовые бумаги Гортензии, хранящиеся в архиве Наполеона в Париже, свидетельствуют о том, что она покинула Париж в 1816 году с небольшим количеством денег, но с большим количеством драгоценностей. После смерти Стефании в 1860 году сапфировая парюра, описанная как «ожерелье, кулон, серьги, семь булавок и пояс», унаследовала ее вторая дочь, Жозефина, принцесса Гогенцоллерн-Зигмарингенская. При дворе Наполеона пояса, украшенные драгоценными камнями, были частью любого ювелирного украшения, поскольку, согласно тогдашней моде, талия на платьях была очень высокой, и придворным дамам требовался пояс, который располагался прямо под декольте. По всей видимости, пояс был переделан в бандо-тиару и браслет принцессой Жозефиной, которая умерла в 1900 году в возрасте 83 лет. В своем завещании она оставила сапфировый набор (колье, бандо-тиару, серьги, подвески и браслет) своему старшему сыну Леопольду (1835-1905).

В этот момент к коллекции сапфиров Стефании присоединилась еще одна впечатляющая драгоценность: корона со съемными брошами королевы Португалии Марии (1819-1853). Мария родилась в 1819 году в Рио, где ее семья из династии Браганса нашла убежище, когда Наполеон I вторгся в их королевство – Португалию. Ее отец Педру, король Португалии и 1-й император Бразилии, отрекся от короны в ее пользу в 1826 году. Таким образом, Мария да Глория стала королевой Португалии в возрасте семи лет. Она умерла в 1853 году, родив 11 детей. Ее дочь инфанта Антония (1845-1913) вышла замуж за Леопольда, принца Гогенцоллерн-Зигмарингенского в 1861 году, и считается, что именно их союз объединил две сапфировые парюры.

Полюбоваться великолепными лотами можно будет с 8 по 12 мая, а сам аукцион состоится 12 мая в женевском отеле Four Seasons Hotel des Bergues.