Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 6 мая 2021 года   

Якутский бриллиант на торгах в Женеве|Diamant yakoutien à la vente aux enchères à Genève

Автор: Заррина Салимова, Женева, 6. 05. 2021.

© АЛРОСА

12 мая на аукционе Christie’s будет представлен бриллиант The Spectacle весом 100,94 карата – это самый крупный камень, когда-либо ограненный в России.

|

Le 12 mai, le diamant The Spectacle de 100,94 carats sera présenté aux enchères chez Christie’s à Genève. C’est la plus grosse pierre jamais taillée en Russie.

Основанный в 1766 году Джеймсом Кристи и названный его именем аукционный дом на протяжении веков проводит одни из самых знаменитых в мире торгов. Ежегодно Christie’s предлагает около 350 аукционов в более чем 80 категориях, включая изобразительное и декоративное искусство, вина и, конечно, редчайшие ювелирные изделия. Если блеск бриллиантов и сапфиров заставляет ваше сердце биться чаще, то не пропустите торги «Великолепные драгоценности» (англ.: Magnificent Jewels), которые пройдут в Женеве 12 мая.

Главным лотом аукциона станет бриллиант The Spectacle весом 100,94 карата, оцениваемый в 12 000 000-18 000 000 долларов. Бриллиант был огранен из редкого алмаза массой 207,29 карата. Он был обнаружен в 2016 году на кимберлитовой трубке «Зарница» в Республике Саха (Якутия), первом коренном месторождении алмазов, открытом еще в Советской России в 1954 году. Невероятный размер и безупречное качество сделали кристалл чрезвычайно ценным – это один из самых крупных алмазов, добытых российской горнорудной компанией «АЛРОСА» в XXI веке.

Процесс подготовки и огранки, занявший один год и восемь месяцев, был проведен на фабрике «Бриллианты АЛРОСА» в Москве. Крупнейший в истории российского гранильного дела бриллиант получил высочайшие оценки экспертов Геммологического института Америки (GIA) в отношении цвета и чистоты: D, то есть идеально бесцветный, и IF, что означает, что камень не имеет внутренних включений.

Форма огранки «изумруд» была выбрана потому, что она лучше всего подходила к идеальной геометрии бриллианта. Изумрудная огранка несовместима с какими-либо недостатками и требует, чтобы исходный алмаз был совершенным.

Камни такого качества – редкость на торгах. Так, за последние 10 лет Christie’s выставил на аукцион только два других впечатляющих бриллианта цвета D, и оба были проданы в Женеве.

Кроме уникального российского бриллианта на аукционе будут представлены исторические украшения королевских особ, в частности, парюра с сапфирами и бриллиантами из коллекции приемной дочери императора Наполеона I (1769-1821), двухсотлетие со дня смерти которого как раз отмечается в мае этого года. Речь идет о Стефании де Богарне (1789-1860), племяннице Жозефины де Богарне, ставшей супругой Наполеона в 1796 году.

Стефания родилась 28 августа 1789 года, рано осиротела и провела ранние годы в монастыре во французской провинции. Вскоре после замужества ее тетя Жозефина взяла Стефанию на воспитание: девочка выросла в Версале и Париже, а за месяц до собственной свадьбы она была удочерена Наполеоном и стала ее императорским высочеством принцессой Стефанией Наполеон. 6 апреля 1806 года она вышла замуж за принца Карла Баденского, получив титул великой герцогини Баденской. В браке она родила пятерых детей: двух сыновей, умерших в младенчестве, и трех дочерей.

Принадлежавшие ей украшения, включая тиару, кольцо, пару серег, подвески, броши, браслет, будут выставлены в качестве отдельных лотов. Для создания этой парюры в начале 1800-х годов было использовано 38 цейлонских сапфиров. В коллекцию также входит сапфировая корона португальской королевы Марии II.

Интересно происхождение сапфировой парюры. Найденная между коробками с драгоценностями записка гласит, что эти сапфировые украшения были подарены Стефании ее кузиной Гортензией де Богарне. На многих картинах Гортензия и ее мать, императрица Жозефина, изображены в драгоценных поясах. Кроме того, финансовые бумаги Гортензии, хранящиеся в архиве Наполеона в Париже, свидетельствуют о том, что она покинула Париж в 1816 году с небольшим количеством денег, но с большим количеством драгоценностей. После смерти Стефании в 1860 году сапфировая парюра, описанная как «ожерелье, кулон, серьги, семь булавок и пояс», унаследовала ее вторая дочь, Жозефина, принцесса Гогенцоллерн-Зигмарингенская. При дворе Наполеона пояса, украшенные драгоценными камнями, были частью любого ювелирного украшения, поскольку, согласно тогдашней моде, талия на платьях была очень высокой, и придворным дамам требовался пояс, который располагался прямо под декольте. По всей видимости, пояс был переделан в бандо-тиару и браслет принцессой Жозефиной, которая умерла в 1900 году в возрасте 83 лет. В своем завещании она оставила сапфировый набор (колье, бандо-тиару, серьги, подвески и браслет) своему старшему сыну Леопольду (1835-1905).

В этот момент к коллекции сапфиров Стефании присоединилась еще одна впечатляющая драгоценность: корона со съемными брошами королевы Португалии Марии (1819-1853). Мария родилась в 1819 году в Рио, где ее семья из династии Браганса нашла убежище, когда Наполеон I вторгся в их королевство – Португалию. Ее отец Педру, король Португалии и 1-й император Бразилии, отрекся от короны в ее пользу в 1826 году. Таким образом, Мария да Глория стала королевой Португалии в возрасте семи лет. Она умерла в 1853 году, родив 11 детей. Ее дочь инфанта Антония (1845-1913) вышла замуж за Леопольда, принца Гогенцоллерн-Зигмарингенского в 1861 году, и считается, что именно их союз объединил две сапфировые парюры.

Полюбоваться великолепными лотами можно будет с 8 по 12 мая, а сам аукцион состоится 12 мая в женевском отеле Four Seasons Hotel des Bergues.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 81.71

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Меняйте ваши денежки

 С 30 апреля Швейцарский национальный банк (BNS/SNB) отзывает банкноты восьмой серии. Они потеряют статус законного платежного средства, но могут быть обменены без ограничений по времени.

Всего просмотров: 3,981

Швейцарская технология в зоне отчуждения ЧАЭС

 К 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которую мы с грустью отметили 26 апреля, появилась хорошая новость: швейцарская компания Exlterra использует в зоне отчуждения новейшую технологию, которая, как ожидается, позволит очистить экспериментальный участок от радиационного загрязнения за 5 лет.

Всего просмотров: 3,009

От Стефана Цвейга до Мартина Бодмера: (не)видимая коллекция

 Так загадочно называется выставка, открывшаяся в прошлую субботу в Литературном фонде Яна Михальского в Монрише.

Всего просмотров: 2,229
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: новый тест на антитела

 Более точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 1,965

О свободе и несвободе

Обсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.

Всего просмотров: 1,620

Сексуальная жизнь в период Covid-19

 Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.

Всего просмотров: 2,180
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top