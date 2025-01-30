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четверг, 30 января 2025 года   

Все на лыжню! |Tous sur les pistes!

Автор: , Берн, .

Фото: Jörg Angeli, Unsplash

По наблюдению RTS, лыжи швейцарского производства получают все большую популярность среди катающихся.

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Selon la RTS, les skis de fabrication suisse sont de plus en plus prisés par les skieurs.

Февраль в Швейцарии традиционно считается месяцем «спортивных каникул». Их начало и окончание зависят от кантона и даже муниципалитета – дальновидный подход помогает хотя бы отчасти избежать толп на склонах. Как пишет в своем блоге Швейцарский национальный музей, эта традиция появилась в 1940-х годах, когда первые кантоны решили ввести в школах недельный перерыв, чтобы побудить семьи отправиться кататься на лыжах в горы. Дело в том, что из-за двух мировых войн международный туризм в то время стагнировал. Лыжные ассоциации, горные железные дороги, отельеры и политики стали работать вместе, чтобы сделать лыжный спорт привлекательным для местного населения. Создание лыжных школ, выпуск стандартизированных учебников по катанию, субсидии, официальные школьные каникулы для спорта, зимние лыжные лагеря для детей – кампания оказалась настолько успешной, что швейцарцы и сами не заметили, как слыли «лыжной нацией».

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лыжи в Швейцарии
горнолыжный сезон в Швейцарии
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