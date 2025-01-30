Все на лыжню! |Tous sur les pistes!

Февраль в Швейцарии традиционно считается месяцем «спортивных каникул». Их начало и окончание зависят от кантона и даже муниципалитета – дальновидный подход помогает хотя бы отчасти избежать толп на склонах. Как пишет в своем блоге Швейцарский национальный музей, эта традиция появилась в 1940-х годах, когда первые кантоны решили ввести в школах недельный перерыв, чтобы побудить семьи отправиться кататься на лыжах в горы. Дело в том, что из-за двух мировых войн международный туризм в то время стагнировал. Лыжные ассоциации, горные железные дороги, отельеры и политики стали работать вместе, чтобы сделать лыжный спорт привлекательным для местного населения. Создание лыжных школ, выпуск стандартизированных учебников по катанию, субсидии, официальные школьные каникулы для спорта, зимние лыжные лагеря для детей – кампания оказалась настолько успешной, что швейцарцы и сами не заметили, как слыли «лыжной нацией».