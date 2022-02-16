Автор: Иван Грезин, Лозанна, 16. 02. 2022.
Олимпийский музей в Лозанне проводит приуроченную к Пекинской зимней Олимпиаде выставку «Мечтать в белом: Эпопея Зимних Олимпийских игр».|
Le Musée Olympique à Lausanne invite à l’exposition «Rêver en blanc : L’épopée des Jeux Olympiques d’hiver», à l’occasion des Jeux Olympiques d’hiver à Pékin.
Зимним играм в чём-то повезло больше, чем летним. Они избежали массовых политических бойкотов 1980-х. Мастера снежных и ледовых видов спорта соревновались «в полных составах» и в 1980-м, и в 1984-м, в то время, когда их летних собратьев всемерно «подставляли»
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