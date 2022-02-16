Лыжи и коньки лучше танков и ракет |Skis et patins plutôt que chars et missiles

Зимним играм в чём-то повезло больше, чем летним. Они избежали массовых политических бойкотов 1980-х. Мастера снежных и ледовых видов спорта соревновались «в полных составах» и в 1980-м, и в 1984-м, в то время, когда их летних собратьев всемерно «подставляли»