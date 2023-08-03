«Королевой панка» принято называть британского модельера Вивьен Вествуд. При этом немногие, к сожалению, знают, что и в Швейцарии была своя модная панк-икона. Ею была Урсула Родель (1945-2021), оказавшая огромное влияние на развитие швейцарской моды, сотрудничавшая с Федерико Феллини и Ларсом фон Триером, а также одевавшая таких мировых звезд, как Катрин Денев.

Интерес к дизайну у Урсулы Родель проявился еще в юности: она обучалась в классе моды Цюрихской школы искусств и ремесел и в текстильной школе в Ватвиле, продолжив затем образование в Лондонском колледже моды. Проработав какое-то время стилистом, в 1972 году она вместе с Катариной Бебье и Сисси Цебели основала неординарную модную марку одежды prêt-à-porter Thema Selection. Цюрих в то время не был избалован современными модными брендами, и бутик, открывшийся на месте старого склада железа, наделал много шума. Первые два года после открытия магазин пустовал, но после репортажа в американском Vogue бутик Thema Selection стал культовым местом встреч цюрихских художниц, галеристок и других творческих личностей. Сюда часто заходили и зарубежные звезды, например, художник Зигмар Польке, фотограф Розвита Хекке и актриса Лючия Бозе. Карьера пошла в гору, а показы, проводимые в необычных местах, например, в женской купальне на Лиммате, стали легендарными. Легендой стала и она сама – миниатюрную женщину с яркой помадой на губах и дерзкой челкой часто видели проносившейся на мотоцикле по улицам Цюриха.

Как дизайнер Урсула Родель принадлежала к авангарду. Созданная ею одежда отличалась функциональностью, поскольку покрой должен был, прежде всего, соответствовать потребностям работающих эмансипированных женщин. Модельер черпала вдохновение в униформе пилотов, рабочих и военных, соединяя в своих творениях женственность и андрогинность, игривость и ненавязчивую элегантность, гламур и панк. Судя по представленным на выставке костюмам, она превосходно работала с цветом, кроем и пропорциями, создав фактически целую систему, состоящую из нескольких идеально сшитых базовых вещей, которые которые можно сочетать между собой любым образом и которые не выглядят клише даже много лет спустя.

В 1990-х годах Урсула создавала модную одежду и аксессуары для дома уже под собственной маркой Ursula Rodel Création. Ее принты для постельного белья отличались ироничностью, например, пододеяльник с изображением обнаженного юноши с недопитой бутылкой вина. Модные заслуги дизайнера были официально признаны Конфедерацией: в 2009 году она стала лауреатом Гран-при Швейцарии в области дизайна.

Важная часть экспозиции в Ландесмузеуме посвящена работе Урсулы Родель в качестве художника по костюмам в кино. Дизайнер сотрудничала с такими мэтрами кинематографа, как Федерико Феллини, Клод Берри, Даниэль Шмид и Ларс фон Триер. Ее костюмы носила французская актриса Мария Шнайдер, а также Катрин Денев, ставшая близкой подругой Урсулы Родель и предпочитавшая ее наряды не только для ролей, но и в обычной жизни. Обязательно задержитесь на пару минут у экрана, где демонстрируются фрагменты из старых лент с участием Катрин Денев, Жерара Депардье и Жана-Луи Трентиньяна: костюмы, созданные Урсулой Родель сорок лет назад, не теряют актуальности и сегодня!

Чтобы попытаться понять, какой была Урсула Родель в личной жизни, стоит посмотреть документальный фильм Вероники Миндер «Кошачий маскарад» (нем.: Katzenball). Помимо Урсулы, героинями ленты стали еще четыре предпочитавшие женщин женщины, рассказавшие о своей жизни, проблемах, поисках идентичности и политической борьбе. Фильм стал лучшей документальной картиной на Берлинском международном кинофестивале в 2005 году.

Отметим удачную сценографию экспозиции: для выставки отведен «остров» посреди одного из самых импозантных залов Ландесмузеума, построенного в стиле романтического эклектизма. Высокие своды, напоминающие церковные или замковые, как нельзя лучше контрастируют с неконвенциональным, протестным, авангардным миром Урсулы Родель, которая всей своей жизнью и творчеством бросала вызов условностям и так называемым «традиционным ценностям».

От редакции: Выставка «Дикая и прекрасная. Мода Урсулы Родель» продлится до 31 марта 2024 года. Подробную информацию можно найти на сайте landesmuseum.ch.