Швейцарский дизайн в Базеле |Le design suisse à Bâle

Отправиться в эти дни в Базель стоит не только тем, кто любит современное искусство, но и тем, кто интересуется дизайном. Одновременно с ярмарками Art Basel и Design Miami/Basel, о которых мы уже подробно рассказывали, в выставочном комплексе Messe Basel проходит выставка финалистов швейцарских конкурсов в сфере искусства и дизайна. Лауреатами премий в размере 25 000 франков стали два десятка талантов в самых разных областях – от моды до фотографии и сценографии. Если вы хотите понять, куда движется современный швейцарский дизайн и как будет выглядеть мода будущего, то вам достаточно ознакомиться с работами призеров.