Автор: Заррина Салимова, Базель, 13.06.2024.
До 16 июня в городе на Рейне можно будет увидеть выставку, посвященную лауреатам премий Swiss Design Awards.|
La ville de Bâle accueille jusqu’au 16 juin une exposition consacrée aux lauréats des Swiss Design Awards.
Отправиться в эти дни в Базель стоит не только тем, кто любит современное искусство, но и тем, кто интересуется дизайном. Одновременно с ярмарками Art Basel и Design Miami/Basel, о которых мы уже подробно рассказывали, в выставочном комплексе Messe Basel проходит выставка финалистов швейцарских конкурсов в сфере искусства и дизайна. Лауреатами премий в размере 25 000 франков стали два десятка талантов в самых разных областях – от моды до фотографии и сценографии. Если вы хотите понять, куда движется современный швейцарский дизайн и как будет выглядеть мода будущего, то вам достаточно ознакомиться с работами призеров.
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