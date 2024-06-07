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пятница, 7 июня 2024 года   

Art Basel - современное искусство для всех и каждого |Art Basel, l’art contemporaine pour tous

Автор: , Базель, .

(DR)

13 июня в Базеле открывается главное культурное событие года – ярмарка Art Basel, которая собирает в городе на Рейне тысячи профессионалов и ценителей искусства. Рассказываем о программе выпуска 2024-го.

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Le plus important événement culturel de l’année commencera le 13 juin. Voici les highlights du programme de l’édition 2024.

Основанная в 1970 году группой местных галеристов небольшая художественная ярмарка быстро переросла в событие мирового масштаба, привлекающее в Базель не только художников, но и туристов со всего света. Коренные базельцы говорят, что на четыре июньских дня в город съезжается больше народу, чем за весь остальной год, и даже знаменитый базельский карнавал не может похвастаться такой популярностью. В самом деле, в это время Базель становится главным музеем Старого и Нового света, мировым центром торговли искусством и законодателем художественных мод. Впрочем, в последние годы экспансия Art Basel не ограничивается одной Швейцарией: с недавних пор ярмарка проходит не только летом, но и на протяжении всего года – весной в Гонконге, осенью в Париже, зимой в Майями-Бич.

Но все-таки главной площадкой остается Базель, именно здесь подводятся итоги художественного сезона и собираются важнейшие игроки. Помимо собственно рынка, интересного прежде всего профессионалам, на ярмарке каждый год проводится великое множество вернисажей, паблик-токов и презентаций, на которые может прийти любой желающий. Достаточно купить входной билет, цена которого варьируется от 68 швейцарских франков за день и 35 за вечер (на ярмарке предусмотрены специальные билеты для тех, кто работает днем и может позволить себе встречу с искусством только вечером, с 17 до 19:00, или даже ночью, с 19 до 22:00) до 2960 франков за двухдневный премиальный визит с частными экскурсиями от кураторов и посещением VIP-событий.

Всего в программе этого года участвует 285 галерей из 40 стран, причем 22 из них будут представлены в Базеле впервые. Как всегда, выставки на Art Basel разделены по секциям. 70 больших инсталляций представлены в разделе Unlimited; 16 тематических исторических выставок (среди них экспозиции знаменитых швейцарцев Жана Тэнгли и Ирэн Зуркинден) – в Feature; 18 сольных проектов молодых художников, в том числе из стран Азии и Африки, в Statements. Также в Базеле во второй раз будет организована секция Kabinett, в рамках которой 23 галереи презентуют 22 художественных проекта. Среди них особого внимания, на наш взгляд, заслуживают монографические выставки классиков современного искусства: американца Спенсера Финча (его представляет Galerie Nordenhake), англичанина Леона Коссофа (галерея Annely Juda Fine Art), канадки Элизабет Макинтош (галерея Catriona Jeffries) и, конечно, Герхарда Рихтера (галерея Sies + Höke).

Кроме того, в основной программе вновь будет представлена большая уличная секция Parcours, куратором которой впервые выступает Штефани Хесслер, директор Швейцарского Института в Нью-Йорке. Вместе с новой руководительницей ярмарки Майке Крузе, ранее работавшей в Art Basel главой отдела по связям с общественностью и курировавшей программу Conversations (в этом году отмечающей свое двадцатилетие серией бесплатных панельных дискуссий, доступных для широкой публики), они хотят вывести современное искусство далеко за пределы выставочных павильонов на Messeplatz и для этого организуют временные пространства для паблик-арта в ресторане, в пивоварне и в магазинах вдоль Clarastrasse – вплоть до знаменитого Mittlere Brücke, который украсят пиратские флаги от Rirkrit Tiravanija.

Впрочем, Art Basel в этом году не ограничится территорией одной лишь ярмарки и прилегающих к ней улиц. В Hotel Merian гостей ждут встречи с художниками, кураторами и другими звездами современного искусства, а на сеансах в Stadtkino – документальные и художественные фильмы об искусстве, экологии, политике и истории, в том числе для детей. О детях, кстати, позаботятся отдельно: в рамках проекта Art Kids посетители ярмарки в возрасте от 4 до 12 лет могут под присмотром сотрудников Familycare Basel не только посетить выставки, специальные арт-станции и творческую студию, но и поиграть в футбол и баскетбол или погоняться на машинках Bobby Car. Таким образом, у тех, кто собирается на главное швейцарское художественное событие года всей семьей, проблем с тем, чтобы «пристроить» детей точно не будет. Сложности, скорее, могут возникнуть с поиском жилья и парковкой, но и на этот случай организаторы разработали партнерскую программу на размещение в отелях и проезд до Базеля из разных регионов страны и даже из соседней Германии.

Полную информацию для посетителей ярмарки вы найдете здесь, а билеты можно приобрести здесь.

 

художественные ярмарки Швейцарии
Art Basel
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