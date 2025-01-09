Автор: Заррина Салимова, Берн, 09.01.2025.
С 2025 года выходная форма будет выдаваться военнослужащим только для выполнения представительских задач. Сэкономленные средства будут вложены в укрепление оборонного потенциала страны.|
Dès 2025, l’uniforme de sortie ne sera remis à la troupe que pour les tâches de représentation. Les économies réalisées seront investies dans le renforcement des capacités de défense.
Знаете, какое слово в последнее время чаще всего можно услышать в федеральном Берне? Sparmassnahmen (нем.: меры экономии)! О «шпармаснамен» спорят парламентарии, на «шпармаснамен» жалуются представители СМИ и академического мира, без упоминания «шпармаснамен» не обходятся театральные премьеры. Не избежала «шпармаснамен» даже швейцарская армия, в пользу которой и урезаются остальные бюджеты.
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