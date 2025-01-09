Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 10 января 2025 года   

Швейцарская армия сэкономит на выходной форме |L’armée suisse économisera sur la tenue de sortie

Автор: , Берн, .

Форма А (слева) и форма В (справа). Фото: Armée suisse

С 2025 года выходная форма будет выдаваться военнослужащим только для выполнения представительских задач. Сэкономленные средства будут вложены в укрепление оборонного потенциала страны.

|

Dès 2025, l’uniforme de sortie ne sera remis à la troupe que pour les tâches de représentation. Les économies réalisées seront investies dans le renforcement des capacités de défense.

Знаете, какое слово в последнее время чаще всего можно услышать в федеральном Берне? Sparmassnahmen (нем.: меры экономии)! О «шпармаснамен» спорят парламентарии, на «шпармаснамен» жалуются представители СМИ и академического мира, без упоминания «шпармаснамен» не обходятся театральные премьеры. Не избежала «шпармаснамен» даже швейцарская армия, в пользу которой и урезаются остальные бюджеты.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
швейцарская армия
военная служба в Швейцарии
Статьи по теме: 
Безопасность – дело женское
Ботинки для швейцарской армии
На вооружение швейцарской армии поступил новый нож
2,16 миллиона франков за униформу
Споры из-за «армейских» часов и ножей в Швейцарии
Легко ли обмануть швейцарскую армию?
Почему швейцарцы не идут в армию?
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 112.21

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Père Ioann : « Il n'y a qu'une seule boussole dans la vie, c'est la conscience »

 Père Ioann : « Il n'y a qu'une seule boussole dans la vie, c'est la conscience » Le 18 novembre 2024, La Patrie, film réalisé par Alexandre Arkhangelski et Tatiana Sorokina, était projeté à l'Université de Genève. Et aujourd'hui, en ce jour de Noël orthodoxe, j’accueille son personnage principal – le Père Ioann.

Всего просмотров: 6,329

Что изменится в Швейцарии в 2025 году?

 Что изменится в Швейцарии в 2025 году? Сокрытие лица, пенсии, налог на покупки за границей и многое другое – представляем вашему вниманию обзор законов, вступивших в силу с 1 января.

Всего просмотров: 1,570

Отец Иоанн: «В жизни есть один компас – это совесть»

 Отец Иоанн: «В жизни есть один компас – это совесть» 18 ноября 2024 года в Женевском университете был показан фильм Александра Архангельского и Татьяны Сорокиной «Родина». А сегодня, в день Православного рождества, в гостях у Нашей Газеты его главный герой – отец Иоанн.

Всего просмотров: 632
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

300 богатейших жителей Швейцарии-2024

 300 богатейших жителей Швейцарии-2024 152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.

Всего просмотров: 6,467

Русская мафия и отмывание денег

 Русская мафия и отмывание денег Бывший председатель правления банка Credit Suisse Урс Ронер под ударом.

Всего просмотров: 2,111

Хорошие новости от Нацбанка

Хорошие новости от Нацбанка После двухлетнего перерыва Национальный банк Швейцарии (BNS/SNB) снова распределит прибыль между Конфедерацией и кантонами.

Всего просмотров: 133
© 2025 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top