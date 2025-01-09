Швейцарская армия сэкономит на выходной форме |L’armée suisse économisera sur la tenue de sortie

Знаете, какое слово в последнее время чаще всего можно услышать в федеральном Берне? Sparmassnahmen (нем.: меры экономии)! О «шпармаснамен» спорят парламентарии, на «шпармаснамен» жалуются представители СМИ и академического мира, без упоминания «шпармаснамен» не обходятся театральные премьеры. Не избежала «шпармаснамен» даже швейцарская армия, в пользу которой и урезаются остальные бюджеты.