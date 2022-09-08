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08.09.2022 - 07:47А нейтралитет и ныне там

Пора готовить сани!|En été prépare le traîneau

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 8. 09. 2022.

Сани в форме дельфина с русалками по бокам, начало XVIII века, вероятно, Цюрих © Schweizerisches Nationalmuseum

В Швейцарском национальном музее в Цюрихе проходит выставка роскошных исторических саней, на протяжении нескольких столетий служивших символом социального статуса их владельцев.

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Le Musée national suisse à Zurich présente une exposition de traîneaux somptueux, qui ont été pendant des siècles un symbole du statut social de leurs propriétaires.

Швейцарский национальный музей славится своей крупной коллекцией саней XVII и XVIII веков, однако выставляются эти экспонаты крайне редко, поэтому проходящая сейчас выставка по-своему уникальна. В целом, трудно придумать более подходящее время, чтобы привлечь внимание посетителей к саням. И мы имеем в виду не поговорку «готовь сани летом», а грядущую трудную зиму. К возможным перебоям в поставках энергоносителей некоторые предусмотрительные швейцарцы готовятся заранее, закупая свечи и дрова для каминов. На фоне энергетического кризиса, возможно, стоит также присмотреться к древнему и (что особенно актуально) экологичному средству передвижения – саням.

Открыв любой толковый словарь, вы узнаете, что сани – это транспортное средство на полозьях, используемое для перевозки людей и грузов или в качестве спортивного инвентаря для катания. Напоминающие сани конструкции известны человечеству с античных времен и издавна использовались для передвижения по поверхностям с низким коэффициентом трения, таким как лед, вечномерзлый грунт, снег или даже болотистый луг и песок. Это скупое определение, впрочем, ничего не говорит о другой функции саней – репрезентативной.

На протяжении веков люди использовали статусные символы, чтобы подчеркнуть свое особое положение в обществе. Сегодня эту роль чаще выполняют спортивные автомобили, гигантские яхты, частные самолеты или неприлично дорогие часы. В прошлом же для этой цели использовались украшения, ценные меха, редкие ткани, тонкие кружева, огромные замки, дворцы, а также роскошные экипажи и сани.

Катание на санях было частью повседневной жизни европейских княжеских и королевских дворов с XVI века. Если простой люд довольствовался зимой примитивными коньками, то знать передвигалась на запряженных лошадьми санях. Богато и виртуозно декорированные сани, которые было видно издалека, должны были показывать населению, что в них едет важный человек, в чьих руках находятся не только вожжи, но и власть. В общем, владеть таким средством передвижения мог далеко не каждый.

Постепенно богатая буржуазия, желая подражать обычаям двора, также начала заказывать роскошные сани, украшая их фамильными гербами, картинами или мифическими существами. В XVII и XVIII веках каждый уважающий себя знатный человек имел парадные сани, чтобы продемонстрировать свое богатство. Для достижения этой цели не жалели ни сил, ни средств. Дорого обходилось не только создание саней, но и уход за ними: сани, подобно современным автомобилям, нуждались в регулярном «техническом обслуживании».

К концу XVIII века катание на санях постепенно переместилось из княжеских дворов в города. Помимо состоятельных буржуазных семей, этот вид транспорта освоили и студенты. Санные процессии также были очень популярны во время швейцарских карнавалов. С наступлением эры индустриализации и появлением автомобилей сани вышли из моды, оставшись только как зимнее спортивное развлечение.

В центре цюрихской экспозиции находятся сани, декорированные животными и фантастическими существами. Драконы с высунутыми алыми языками, львы с разинутыми пастями, олени с ветвистыми рогами, пятнистые леопарды и даже управляющие дельфинами русалки с обнаженной грудью – оказывается, протестантская швейцарская элита была не такой уж и скромной и находила способы обойти строгие кальвинистские заветы.

Кураторы выставки также позаботились о том, чтобы посетители не ушли из музея без памятного фото. На специальной фотостанции можно сделать свой снимок в парадных санях, прокатиться в которых было пределом мечтаний для большинства людей, живших еще каких-то двести-триста лет назад. Все-таки за столько веков человеческая натура очень мало изменилась: тяга к статусным проявлениям в нас по-прежнему сильна. Правда, сейчас речь идет о не о том, чтобы ловить восхищенные взгляды прохожих, катаясь на санях, а скорее о том, чтобы с помощью фото и видео собирать сотни и тысячи «лайков» в социальных сетях. Какие времена, такие и символы статуса…

От редакции: всю подробную информацию о выставке, которая продлится до 2 апреля, вы найдете на сайте landesmuseum.ch.

 

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