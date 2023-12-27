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среда, 27 декабря 2023 года   

Модные тренды года |Tendances mode 2023

Автор: , Берн, .

Картинки по запросу Old Money Style в Google

Какие модные тенденции больше всего интересовали швейцарских пользователей Google в уходящем году?

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Quelles sont les tendances de la mode qui ont le plus intéressé les utilisateurs suisses de Google au cours de l’année?

Если бы кому-то пришло в голову перечислить основные черты национального швейцарского характера, то в этот список попали бы такие качества, как практичность, вежливость, сдержанность, скромность и бережливость. Интерес к моде? Пожалуй, нет. Следование последним трендам? Безусловно, нет. Удобство, долговечность и комфорт – швейцарцы признают только эти модные тенденции. Тем удивительнее будет узнать, что к моде жители Швейцарии все-таки неравнодушны. По крайней мере, если верить Google.

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