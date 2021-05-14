Прошли те времена, когда «библией моды» считались модные журналы. Канула в Лету эпоха, когда в первом ряду на модных показах сидели строгие критики, от мнения которых зависела судьба дизайнерской коллекции. И даже старожилы уже не помнят, когда в последний раз прислушивались к советам стилистов. Сегодня тренды формируются в социальных сетях, и задают их не эксперты, с легкостью отличающие с жакет от пиджака и реглан от лацкана, а обычные интернет-пользователи. Рассказываем, какие тенденции летней уличной моды пришли в реальную жизнь из Instagram и TikTok.

Топ для вакцинации

Внезапно гламурные дивы в социальных сетях облачились в топы с открытыми плечами. И у этого феномена есть одно простое объяснение: в такой одежде удобнее делать прививку, ведь длинные рукава пуловера, блузки или обычной футболки пришлось бы закатывать. Тренд заложила американская кантри-певица и актриса Долли Партон, опубликовавшая в марте в Twitter фотографию из центра вакцинации. К встрече с врачом Долли готовилась с той же тщательностью, что и к выходу на сцену: укладка, тщательный макияж, блестящий топ с отрытыми плечами и маска в тон. Певицу поддержала Хиллари Клинтон, поделившаяся в Instagram своим архивным снимком, на котором бывшую первую леди США можно увидеть в эффектном черном платье с голыми плечами. «Понравилось видеть, как @dollyparton возвращает моду на голые плечи в качестве образа для вакцинации. Может, сделаем это трендом?» - написала она. Так, впрочем, и получилось.

Кроксы

«Думаю, я лучше умру», - написала в Instagram дизайнер и певица Виктория Бэкхем, отвечая на вопрос, будет ли она носить кроксы. Дело в том, что популярный исполнитель Джастин Бибер прислал ей в качестве подарка пару лавандовых кроксов из своей коллаборации Drew House x Crocs. Негодование Виктории, славящейся своей любовью к туфлям на высоких каблуках, наверняка, разделяет немалая часть наших читательниц. А другая часть, наверное, думает, что если бы Бибер прислал им пару этой удобной и забавной обуви, то они бы с удовольствием ее носили. Если у вас еще остались сомнения по поводу кроксов, то советуем ознакомиться с колонкой автора Vogue Джулии Хоббс, которая признается, что эта обувь спасла ее летний гардероб. Как говорится, если даже редакция Vogue носит кроксы, значит, это действительно актуальный тренд.

Микрошорты для мужчин

Какими должны быть мужские шорты в этом сезоне? Короткими. Очень короткими. Благодарить за эту тенденцию нужно знаменитостей, захваченных папарацци врасплох, когда звезды прогуливались на улицах городов в шортах больше похожих на нижнее белье. Интерес к коротким шортам подогрела также социальная сеть Tiktok, где посты с хэштегом #5InchSeam стали очень популярными. Под этими постами можно найти немало признаний женщин в том, что мужчины в шортах длиной не более пяти дюймов выглядят очень сексуально. Мужчины, видимо, в это поверили, так как кривая запросов Google по словам «короткие шорты» круто идет вверх. Подсказку мужчинам, желающим примерить модный предмет гардероба, дает Bellevue NZZ: перед началом летнего сезона уделите внимание тренировкам четырехглавых мышц бедра.

Платья в цветочек

Кендалл Дженнер, одна из самых популярных в Instagram моделей, поделилась в начале весны снимком, где она резвится где-то за городом в розовом платье с принтом из букетов полевых цветов. И всем сразу стало понятно, что в этом году фото в цветочном платье на фоне цветущих деревьев или заливных лугов должно быть у каждой. В зависимости от фасона (приталенный или свободный крой, длина мини или миди), эти платья подходят к любому типу фигуры и самым разным случаям. Лучше всего они смотрятся в сочетании с грубыми черными ботинками или ковбойскими сапогами. В этот же тренд попадают так называемые «чайные платья», то есть романтичные легкомысленные летние платья немного в ретро-стиле.

Великое возвращение неудобной одежды

После года, проведенного у экрана компьютера в «трениках» и растянутых футболках, многим отчаянно захотелось наряжаться, причем во что-нибудь максимально непрактичное и неудобное. Доказательством может служить тот факт, что коллаборация британского дизайнера Симон Роша и масс-маркет бренда H&M была раскуплена в Швейцарии за несколько часов. Для тех, кто не в курсе, поясним, что мини-коллекция состояла из платьев для повзрослевших принцесс: розовый цвет, цветочный принт, тюль, оборки, объемные юбки, кружева и пайетки. В общем, все то, что не очень часто увидишь, разглядывая прохожих на улицах швейцарских городов. Видимо, действительно, пандемия заставила многих пересмотреть гардеробные привычки. Еще одним трендом стали … корсеты. Как верно отмечает колумнист The Cut, мы снова готовы одеваться неудобно, и это, безусловно, того стоит.