В ответ на вынесенный в заголовок вопрос непосвященный человек громко рассмеется, вспомнив все модные грехи швейцарцев, включая их приверженность практичности, святую веру в то, что одежда, прежде всего, должна быть удобной, и непоколебимую убежденность в том, что придавать слишком большое значение внешнему виду – признак недалекого ума. Но это, конечно, шутки и поверхностный взгляд со стороны. Если же подходить к этому вопросу со всей серьезностью, то отвечать на него нужно только утвердительно. Сомневаетесь? Тогда отправляйтесь на выставку Wild Thing, проходящую в Музее дизайна в Цюрихе.

Швейцария находится вдали от мировых модных столиц: здесь не проходят громкие недели моды, а красные дорожки светских мероприятий в докоронавирусную эпоху были на порядки скромнее, чем в Милане или Париже. Несмотря на это, или как раз благодаря этим факторам, в Конфедерации процветает мир независимой моды. Современные швейцарские тренды создают не модные конгломераты и огромные модные дома с крупным производством одежды и многомиллионными оборотами, а небольшие бренды и вчерашние выпускники школ дизайна. Именно в этом, наверное, и состоит сильная сторона швейцарской модной сцены.

Весь мир сейчас постепенно приходит к пониманию проблем, связанных с массовым производством одежды, включая несправедливую оплату труда работников на фабриках в странах третьего мира и расточительное использование природных ресурсов. Пока лучшие умы человечества думают над тем, как сменить парадигму и сделать модную индустрию более этичной, локальные швейцарские дизайнеры уже выпускают экологичные коллекции, разработанные с использованием инновационных материалов и созданные на основе принципов устойчивого развития.

Любопытно и то, что правила разумного потребления удивительным образом переплетаются с «заветами» Кальвина, которым швейцарцы – осознанно или нет – следуют столетиями. Ухаживать за вещами, чтобы они прослужили как можно дольше, и не стыдиться отдавать их в починку вместо того, чтобы покупать что-то новое? Свести к минимуму импульсивные покупки? Покупать винтажные вещи и секонд-хенд? Шить самому? Между количеством и качеством выбирать качество? Все эти принципы были актуальны в Швейцарии еще до того, как распространились повсеместно.

Небольшие тиражи, бережное отношение к окружающей среде, минимальные расстояния при транспортировке товаров и сырья, поддержка традиционных ремесел, переработка материалов, учет реальных потребностей клиентов – возможно, принципы, которым уже давно и успешно следуют швейцарские дизайнеры, вскоре позаимствуют и в остальном мире. И тогда под словосочетанием «швейцарская мода» все будут понимать не какую-то определенную манеру одеваться, а этичный подход к производству одежды в целом.

Добавим, что на выставку можно смело приходить с детьми. Даже если они не заинтересуются творчеством современных швейцарских дизайнеров, их наверняка увлечет процесс создания коллекции одежды для бумажных кукол из журнальных вырезок или кусочков тканей – такая возможность предусмотрена в одном из выставочных залов.

Подробную информацию о часах работы музея можно найти на сайте Museum-gestaltung.ch.