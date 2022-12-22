Швейцарские музеи не так часто радуют модными выставками, поэтому пользуемся возможностью рассказать об экспозиции, посвященной творчеству Петера Кнаппа и открывшейся в расположенном в Винтертуре Швейцарском фонде фотографии. Имя этого швейцарского фотографа знакомо, возможно, немногим, хотя его вклад в развитие моды неоценим.

Петер Кнапп родился в 1931 году в Бэретсвиле, Цюрихском Оберланде, в семье домохозяйки и сотрудника компании Bührle. Художественное образование он получил в Цюрихской школе прикладного искусства, принципы преподавания в которой во многом были вдохновлены идеями Баухауса, такими как единство формы и функции, отказ от излишних украшательств или идея об универсальном художнике. В 1951 году он переехал в Париж, чтобы продолжить свое образование в Школе изящных искусств. Он часто выполнял заказы на внештатной основе, и вскоре его стиль и талант были замечены. Так, знаменитый французский универмаг Galeries Lafayette предложил 24-летнему швейцарцу должность арт-директора. На этом посту он полностью обновил визуальную коммуникацию магазина, заменив использовавшиеся для плакатов и рекламы рисунки на фотографии.

Влиятельной фигурой в мире моды Петер Кнапп стал в 1960-х, благодаря сотрудничеству с модным журналом Elle и его прогрессивным главным редактором Элен Гордон-Лазарефф (или Еленой Лазаревой). Она была дочерью бежавшего из России после Октябрьской революции табачного магната еврейского происхождения Бориса Гордона и супругой медиамагната Пьера Лазарефф, тоже выходца из семьи натурализованных во Франции русских эмигрантов. До Elle Элен работала в нью-йоркском Harper's Bazaar с легендарным Алексеем Бродовичем, о творческом пути которого Наша Газета уже рассказывала.

В 1959 году Петер Кнапп стал художественным директором Elle и должен был радикально модернизировать имидж журнала. Под руководством Элен Лазарефф Elle стал флагманом эмансипации и внес большой вклад в демократизацию женской одежды: готовая одежда вместо высокой моды, мини-юбки вместо корсетов, функциональность вместо строгой элегантности. «Фотографируйте женщин так же спонтанно, как свою девушку», - сказала редактор фотографу. Задачей Петера Кнаппа было найти подходящие образы для нового поколения женщин, и это ему, несомненно, удалось. Облик журнала изменился за очень короткое время. Петер Кнапп отказался от иллюстративных модных рисунков и использовал каждый разворот как игровую площадку, на которой можно свободно располагать изображения и тексты – отказ от строгой сетки макета стал одним из его нововведений. Как арт-директор он курировал общий процесс, позволяя графическим дизайнерам делать свою работу. Из недели в неделю это совместное творчество приводило к созданию нового номера, который всегда был разнообразным, свежим и удивительным.

Петер Кнапп придавал большое значение фотографии. Когда необходимые фотографы были недоступны, он сам брал камеру в руки. Центральным элементом его стиля стало движение. В эпоху свободных 60-х годов застывшие в неестественных позах модели выглядели анахронизмом, и Кнапп сделал ставку на визуальную динамику. Стоит отметить, что моделей в движении фотографировали и ранее, но это не было модным «каноном». Так, в 1930-х Мартин Мункачи и другие фотографы снимали идущих по пляжу моделей в развевающихся на ветру платьях. В 1950-х годах Ричард Аведон экспериментировал с движущимися изображениями, подготовив тем самым почву для следующего десятилетия. Но только в 1965 году динамичная модная фотография сменила статичную. Кнапп запечатлевал моделей, когда они переходили улицу или спускались по лестнице, при этом они двигались так естественно и беззаботно, что читательницы журнала воспринимали их как равных. Начиная с 1966 года, он использовал записи, сделанные на 16-миллиметровую камеру, а затем выделял отдельные изображения – эти размытые мгновенные кадры способствовали созданию воздушной динамики, соответствующей духу времени.

Стремясь избежать идеализации самих моделей, фотограф работал с крупными планами, проецировал узоры на женское тело и использовал широкоугольный объектив – все это было новым в модной фотографии. Его эксперименты иногда напоминают сюрреалистические работы Эрвина Блюменфельда, Ман Рэя и художников Баухауса. Будучи типографом и графическим дизайнером по образованию, он также питал особую симпатию к графическим формам и оптическим эффектам, которые играли важную роль в искусстве и моде 1960-х годов.

В 1966 году у Элен Лазарефф диагностировали рак, и ей пришлось оставить работу. Вслед за ней из Elle ушел и Петер Кнапп. Он работал внештатным фотографом для Vogue, Stern и Sunday Times Magazine, а также сотрудничал с такими модельерами, как Андре Курреж и Унгаро. В 1974 году он вернулся в Elle в качестве арт-директора и оставался там до 1977-го, но в последующие годы и десятилетия он все больше концентрировался на собственных проектах в области кино и искусства. В родной Швейцарии заслуги Петера Кнаппа были признаны на государственном уровне: в 2021 году Федеральное ведомство культуры наградило его Гран-при Швейцарии в области дизайна.

В современной моде Кнапп разочарован. «Я вижу очень мало моды, но слишком много одежды», - признался он в одном из недавних интервью, отметив, что Андре Курреж был последним великим творцом, перевернувшим все в 1960-х годах. По словам фотографа, у людей должны быть амбиции и индивидуальность, чтобы выглядеть не так, как большинство, но страх делает это невозможным. Более того, сегодня бренд важнее внешнего вида, а выглядеть молодо более приоритетно, чем выглядеть шикарно. Что же касается внешнего вида федеральных советников, то, по мнению Кнаппа, министры одеваются прилично и традиционно, но к моде это не имеет никакого отношения. А вот если бы федеральный советник мужского пола предстал в женском платье, то это было бы смелым и модным. Рискнем предположить, что швейцарские министры вряд ли прислушаются к модным советам Кнаппа.

С сегодняшней точки зрения модная фотография и время работы в Elle кажутся относительно короткой главой в биографии 91-летнего Петера Кнаппа. Однако эти годы остались запечатленными в коллективной памяти, поскольку для многих поколений женщин послевоенного времени Elle был счастливым символом смены эпохи: Петеру Кнаппу удалось почувствовать пульс времени, стать свидетелем и действующим лицом исторического переломного момента.

От редакции: Выставка «Петер Кнапп: мое время» продлится в Fotostiftung Schweiz до 12 февраля 2023 года.