Автор: Заррина Салимова, Винтертур, 22. 12. 2022.
В Винтертуре проходит выставка работ мастера модной фотографии Петера Кнаппа.|
Winterthur accueille une exposition d’œuvres du maître de la photographie de mode Peter Knapp.
Швейцарские музеи не так часто радуют модными выставками, поэтому пользуемся возможностью рассказать об экспозиции, посвященной творчеству Петера Кнаппа и открывшейся в расположенном в Винтертуре Швейцарском фонде фотографии. Имя этого швейцарского фотографа знакомо, возможно, немногим, хотя его вклад в развитие моды неоценим.
Петер Кнапп родился в 1931 году в Бэретсвиле, Цюрихском Оберланде, в семье домохозяйки и сотрудника компании Bührle. Художественное образование он получил в Цюрихской школе прикладного искусства, принципы преподавания в которой во многом были вдохновлены идеями Баухауса, такими как единство формы и функции, отказ от излишних украшательств или идея об универсальном художнике. В 1951 году он переехал в Париж, чтобы продолжить свое образование в Школе изящных искусств. Он часто выполнял заказы на внештатной основе, и вскоре его стиль и талант были замечены. Так, знаменитый французский универмаг Galeries Lafayette предложил 24-летнему швейцарцу должность арт-директора. На этом посту он полностью обновил визуальную коммуникацию магазина, заменив использовавшиеся для плакатов и рекламы рисунки на фотографии.
Влиятельной фигурой в мире моды Петер Кнапп стал в 1960-х, благодаря сотрудничеству с модным журналом Elle и его прогрессивным главным редактором Элен Гордон-Лазарефф (или Еленой Лазаревой). Она была дочерью бежавшего из России после Октябрьской революции табачного магната еврейского происхождения Бориса Гордона и супругой медиамагната Пьера Лазарефф, тоже выходца из семьи натурализованных во Франции русских эмигрантов. До Elle Элен работала в нью-йоркском Harper's Bazaar с легендарным Алексеем Бродовичем, о творческом пути которого Наша Газета уже рассказывала.
В 1959 году Петер Кнапп стал художественным директором Elle и должен был радикально модернизировать имидж журнала. Под руководством Элен Лазарефф Elle стал флагманом эмансипации и внес большой вклад в демократизацию женской одежды: готовая одежда вместо высокой моды, мини-юбки вместо корсетов, функциональность вместо строгой элегантности. «Фотографируйте женщин так же спонтанно, как свою девушку», - сказала редактор фотографу. Задачей Петера Кнаппа было найти подходящие образы для нового поколения женщин, и это ему, несомненно, удалось. Облик журнала изменился за очень короткое время. Петер Кнапп отказался от иллюстративных модных рисунков и использовал каждый разворот как игровую площадку, на которой можно свободно располагать изображения и тексты – отказ от строгой сетки макета стал одним из его нововведений. Как арт-директор он курировал общий процесс, позволяя графическим дизайнерам делать свою работу. Из недели в неделю это совместное творчество приводило к созданию нового номера, который всегда был разнообразным, свежим и удивительным.
Петер Кнапп придавал большое значение фотографии. Когда необходимые фотографы были недоступны, он сам брал камеру в руки. Центральным элементом его стиля стало движение. В эпоху свободных 60-х годов застывшие в неестественных позах модели выглядели анахронизмом, и Кнапп сделал ставку на визуальную динамику. Стоит отметить, что моделей в движении фотографировали и ранее, но это не было модным «каноном». Так, в 1930-х Мартин Мункачи и другие фотографы снимали идущих по пляжу моделей в развевающихся на ветру платьях. В 1950-х годах Ричард Аведон экспериментировал с движущимися изображениями, подготовив тем самым почву для следующего десятилетия. Но только в 1965 году динамичная модная фотография сменила статичную. Кнапп запечатлевал моделей, когда они переходили улицу или спускались по лестнице, при этом они двигались так естественно и беззаботно, что читательницы журнала воспринимали их как равных. Начиная с 1966 года, он использовал записи, сделанные на 16-миллиметровую камеру, а затем выделял отдельные изображения – эти размытые мгновенные кадры способствовали созданию воздушной динамики, соответствующей духу времени.
Стремясь избежать идеализации самих моделей, фотограф работал с крупными планами, проецировал узоры на женское тело и использовал широкоугольный объектив – все это было новым в модной фотографии. Его эксперименты иногда напоминают сюрреалистические работы Эрвина Блюменфельда, Ман Рэя и художников Баухауса. Будучи типографом и графическим дизайнером по образованию, он также питал особую симпатию к графическим формам и оптическим эффектам, которые играли важную роль в искусстве и моде 1960-х годов.
В 1966 году у Элен Лазарефф диагностировали рак, и ей пришлось оставить работу. Вслед за ней из Elle ушел и Петер Кнапп. Он работал внештатным фотографом для Vogue, Stern и Sunday Times Magazine, а также сотрудничал с такими модельерами, как Андре Курреж и Унгаро. В 1974 году он вернулся в Elle в качестве арт-директора и оставался там до 1977-го, но в последующие годы и десятилетия он все больше концентрировался на собственных проектах в области кино и искусства. В родной Швейцарии заслуги Петера Кнаппа были признаны на государственном уровне: в 2021 году Федеральное ведомство культуры наградило его Гран-при Швейцарии в области дизайна.
В современной моде Кнапп разочарован. «Я вижу очень мало моды, но слишком много одежды», - признался он в одном из недавних интервью, отметив, что Андре Курреж был последним великим творцом, перевернувшим все в 1960-х годах. По словам фотографа, у людей должны быть амбиции и индивидуальность, чтобы выглядеть не так, как большинство, но страх делает это невозможным. Более того, сегодня бренд важнее внешнего вида, а выглядеть молодо более приоритетно, чем выглядеть шикарно. Что же касается внешнего вида федеральных советников, то, по мнению Кнаппа, министры одеваются прилично и традиционно, но к моде это не имеет никакого отношения. А вот если бы федеральный советник мужского пола предстал в женском платье, то это было бы смелым и модным. Рискнем предположить, что швейцарские министры вряд ли прислушаются к модным советам Кнаппа.
С сегодняшней точки зрения модная фотография и время работы в Elle кажутся относительно короткой главой в биографии 91-летнего Петера Кнаппа. Однако эти годы остались запечатленными в коллективной памяти, поскольку для многих поколений женщин послевоенного времени Elle был счастливым символом смены эпохи: Петеру Кнаппу удалось почувствовать пульс времени, стать свидетелем и действующим лицом исторического переломного момента.
От редакции: Выставка «Петер Кнапп: мое время» продлится в Fotostiftung Schweiz до 12 февраля 2023 года.
Швейцария больше не принимает некоторых беженцевИз-за наплыва беженцев из Украины и других стран министр юстиции Карин Келлер-Суттер приостановила действие программы переселения ООН.
Вниманию автомобилистов!Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.
Нацбанк снова повысил ключевую ставкуОчередного ужесточения кредитно-денежной политики стоило ожидать, учитывая превышающий целевые показатели уровень инфляции.
Перестановки в швейцарском правительствеВчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.
Вниманию автомобилистов!Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.
Как обойти санкции?Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.
Добавить комментарий