Модные журналы не всегда были такими, какими мы знаем их сейчас. Классические студийные фотографии, ровно расположенные блоки текста и застывшие, подобно античным статуям, модели – с точки зрения графического дизайна женские издания оставались скучными и однотипными вплоть до начала 1930-х годов. Немногие знают, что настоящую революцию в визуальном оформлении модной печатной прессы произвел уроженец белорусской глубинки Алексей Бродович, творческому пути которого и посвящена выставка, проходящая в эти дни в Музее дизайна в Цюрихе.

Алексей Вячеславович Бродович родился в 1898 году в деревне Оголичи, входившей в то время в состав Мозырского уезда Минской губернии Российской империи. Его отец был врачом и вскоре перевез семью в Москву, где он работал в госпитале для японских военнопленных. В 1914 году юного Алексея отправили учиться в престижное Тенишевское училище в Санкт-Петербурге, по окончании которого он хотел поступить в Императорскую Академию Искусств. Он не имел специального художественного образования, но с детства любил рисовать и часто делал наброски. Возможно, этот талант он унаследовал от своей матери, которая была художницей-любительницей. Впрочем, мечтам о дальнейшей учебе не суждено было сбыться: Первая мировая война, революция, Гражданская война…

Любопытно, что во время учебы в училище Алексей два раза сбегал на фронт, но был возвращен. Достигнув совершеннолетия, он окончил Пажеский корпус, был зачислен в действующую армию, а затем – в добровольческую. Бродович сражался на стороне «белых», был тяжело ранен под Одессой и отправлен в госпиталь, где и встретил свою будущую жену Нину, которую горячо любил до конца своей жизни. В 1920 году молодожены бежали от большевиков в Париж. Наверное, не стоит объяснять, что Париж 20-х годов прошлого века – это лучшее место для того, кто всегда мечтал стать художником.

Бродович был самоучкой, но отсутствие академического образования не помешало ему найти в Париже «работу мечты» – он устроился декоратором к Сергею Дягилеву. Кроме сценических декораций Алексей работал над созданием афиш, а также занимался фотосъемкой артистов балета. Опыт фотографирования людей в движении очень пригодится ему позже, когда он увлечется модной съемкой и произведет в этой сфере настоящую революцию.

Слава пришла к Бродовичу в 1924 году, когда он победил в конкурсе афиш для проводившегося в Париже ежегодного бала Союза русских художников. Его эскиз был признан лучшим – лучше, чем работа самого Пабло Пикассо. Годом позже Бродович закрепил успех, выиграв на Международной выставке декоративного искусства пять наград сразу.

Карьера Бродовича пошла в гору: он создавал эскизы ювелирных изделий, фарфора, принтов для тканей, делал иллюстрации для книг, разрабатывал каталоги и рекламу для модных бутиков и крупных брендов. В 1930 году он был приглашен преподавать дизайн в США. В Америке творчество Бродовича привлекло внимание редакции модного журнала Harper’s Bazaar. В 1934 году выходцу из Российской империи предложили поработать над графическим оформлением издания, и для Бродовича даже специально создали должность арт-директора. За почти четверть века, которые он провел на этом посту, Бродович радикально изменил внешний вид модного журнала, преобразовав структуру макетов, добавив смелые выносы, начав использовать цветную печать, ранее зарезервированную только для обложек, усилив архитектурный аспект изображений и подчеркнув их динамику. Именно Бродович начал приглашать к сотрудничеству с журналом Шагала, Дали, Миро и других выдающихся художников, с которыми он познакомился в Париже.

Параллельно с работой на Harper’s Bazaar Бродович проводил мастер-классы в Design Lab, при этом он не преподавал в обычном смысле этого слова, а делегировал студентам ответственность за собственное творческое развитие. Его слоганом были слова «Удиви меня!», а главным принципом - призыв не повторяться. Одним из его лучших студентов был фотограф Ричард Аведон, которому Бродович поручал съемки для Harper’s Bazaar. Оба художника начали модернизировать саму концепцию модного журнала. Они создали двухстраничные развороты с кинематографическими визуальными сюжетами, гротескными искажениями масштаба и поэтическими размышлениями. Благодаря их усилиям, журнал воспринимался как фильм на бумаге.

После кончины своей супруги Нины Бродович погрузился в депрессию, пристрастился к алкоголю и был уволен из Harper’s Bazaar, на чем его карьера практически закончилась. Свои последние годы жизни он провел во Франции, где скончался в 1971 году.

На выставке в Цюрихе представлены созданные Алексеем Бродовичем плакаты, афиши, литографии, журнальные верстки. Кроме того, отдельную часть экспозиции занимают фотоработы легендарного Ричарда Аведона, включая портреты Мэрилин Монро, а также бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII и его супруги Уоллис Симпсон, ради женитьбы на которой он отказался от престола. Выставку дополняет дюжина платьев, созданных в 1935-1955 годах Кристианом Диором, Кристобалем Баленсиагой и другими кутюрье и хранящихся в Швейцарской коллекции текстиля.

Отметим, что за последние восемь лет Музей дизайна собрал самую большую в мире коллекцию работ Бродовича, которую впервые можно увидеть в таком объеме.

Выставка открыта до 20 июня. Подробную информацию вы найдете на сайте Museum-gestaltung.ch.