Это был очень странный год, полный потерь, утрат, страхов, сомнений, неопределенности, разочарований, переосмыслений и перемен. Но никакие негативные события и тектонические социальные сдвиги не смогли омрачить жителям Конфедерации праздничное настроение. Швейцарцы ринулись за подарками с утроенным энтузиазмом, стремясь порадовать друзей и близких, как никогда ранее, и словно пытаясь компенсировать щедрыми покупками все отрицательные моменты этого кризисного года.

Швейцарцы готовы раскошелиться

По данным опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой фирмой EY среди 400 швейцарских потребителей, средний бюджет на рождественские покупки в этом году составит 327 франков на человека. Это самая большая сумма за последние десять лет, причем предыдущий рекорд в 310 франков был поставлен в 2018 году. При этом мужчины планируют потратить в среднем на подарки 393 франка, что на 65 франков больше, чем два года назад, тогда как женщины, наоборот, намерены урезать расходы до 264 франков. Семьи с детьми выделят 399 франков, бездетные пары – 366 франков, а холостяки и незамужние женщины – 221 франк.

Наиболее щедрыми в этом году станут цюрихцы, «подарочный» бюджет которых составит целых 356 франков. Жители региона Женевского озера тоже готовы не поскупиться и выделят 336 франков, в Восточной Швейцарии – 331, в районе Швейцарского плато – 317, на Северо-Западе Конфедерации – 311, а в Центральной Швейцарии – 298. Самыми экономными оказались тичинцы, готовые потратить всего 150 франков.

Самые популярные и непопулярные подарки 2020 года

На что же швейцарцы тратят деньги? Удивительно, но на первом месте оказались игры и игрушки, на приобретение которых будут выделено в среднем 58 франков. По мнению экспертов, резко возросшую популярность настольных игр можно объяснить многими месяцами, которые мы вынуждены проводить дома из-за объявленных ограничений. На втором по популярности месте идут подарочные сертификаты или деньги. В первую тройку также входят продукты питания и сладости. 27 франков в среднем швейцарцы готовы выделить на книги: напомним, что список интересных литературных новинок можно найти на нашей Книжной полке. Замыкает пятерку популярных подарков косметика, что также вполне объяснимо: в это напряженное время многим хочется порадовать себя приятными косметическими средствами с расслабляющими запахами и нежными текстурами.

Любопытно, что ранее аналогичный опрос провела среди тысячи жителей Конфедерации в возрасте от 14 до 65 лет платформа для бронирования путешествий Ebookers. Выяснилось, что 41% респондентов хотели бы получить в подарок деньги или подарочные карты. Желанными для многих стали бы поездки и билеты в театр или на концерт, однако, с сожалением придется признать, что с путешествиями и выходами «в свет», учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, придется подождать. В списке фаворитов также оказались книги, а меньше всего швейцарцы обрадовались бы … носкам и индивидуальным гигиеническим маскам.

Отправляйте открытки и посылки заранее

Откладывать выбор подарка на последний момент – не самая лучшая идея даже в «нормальное» время, а во время пандемии, когда чуть ли не завтра власти снова могут закрыть страну на карантин, с покупками лучше поторопиться. Кроме того, Почта Швейцарии уже предупредила, что ее сотрудники сейчас работают по 50 часов в неделю и загружены до предела. Так, с конца ноября Почта ежедневно доставляет более миллиона посылок, что на 20% больше, чем в прошлом году, и, в целом, с марта количество посылок не возвращалось к обычным показателям.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Добавим, что в настоящее время считается, что заразиться при распаковке подарка невозможно, но эксперты, впрочем, напоминают о необходимости соблюдать правила гигиены: мыть руки и поменьше трогать ими лицо.