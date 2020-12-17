Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 17 декабря 2020 года   

Любимые рождественские подарки швейцарцев в 2020 году|Le palmarès des cadeaux préférés des Suisses en 2020

Автор: Заррина Салимова, Берн, 17. 12. 2020.

Где только швейцарцы не ставят елки – даже в фонтане! Фото: Nashagazeta.ch

Согласно опросу аудиторской компании EY, несмотря на пандемию, швейцарские потребители в этом году на редкость щедры. Средний бюджет на рождественские покупки составляет 327 франков – это самый высокий показатель за последние десять лет.

|

Selon le sondage du cabinet d’audit EY, en dépit de la pandémie du coronavirus, les consommateurs suisses sont plus généreux que jamais. Le budget moyen alloué aux achats de Noël s’élève cette année à 327 francs – le plus élevé enregistré ces dix dernières années.

Это был очень странный год, полный потерь, утрат, страхов, сомнений, неопределенности, разочарований, переосмыслений и перемен. Но никакие негативные события и тектонические социальные сдвиги не смогли омрачить жителям Конфедерации праздничное настроение. Швейцарцы ринулись за подарками с утроенным энтузиазмом, стремясь порадовать друзей и близких, как никогда ранее, и словно пытаясь компенсировать щедрыми покупками все отрицательные моменты этого кризисного года.

Швейцарцы готовы раскошелиться

По данным опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой фирмой EY среди 400 швейцарских потребителей, средний бюджет на рождественские покупки в этом году составит 327 франков на человека. Это самая большая сумма за последние десять лет, причем предыдущий рекорд в 310 франков был поставлен в 2018 году. При этом мужчины планируют потратить в среднем на подарки 393 франка, что на 65 франков больше, чем два года назад, тогда как женщины, наоборот, намерены урезать расходы до 264 франков. Семьи с детьми выделят 399 франков, бездетные пары – 366 франков, а холостяки и незамужние женщины – 221 франк.

Наиболее щедрыми в этом году станут цюрихцы, «подарочный» бюджет которых составит целых 356 франков. Жители региона Женевского озера тоже готовы не поскупиться и выделят 336 франков, в Восточной Швейцарии – 331, в районе Швейцарского плато – 317, на Северо-Западе Конфедерации – 311, а в Центральной Швейцарии – 298. Самыми экономными оказались тичинцы, готовые потратить всего 150 франков.

Самые популярные и непопулярные подарки 2020 года

На что же швейцарцы тратят деньги? Удивительно, но на первом месте оказались игры и игрушки, на приобретение которых будут выделено в среднем 58 франков. По мнению экспертов, резко возросшую популярность настольных игр можно объяснить многими месяцами, которые мы вынуждены проводить дома из-за объявленных ограничений. На втором по популярности месте идут подарочные сертификаты или деньги. В первую тройку также входят продукты питания и сладости. 27 франков в среднем швейцарцы готовы выделить на книги: напомним, что список интересных литературных новинок можно найти на нашей Книжной полке. Замыкает пятерку популярных подарков косметика, что также вполне объяснимо: в это напряженное время многим хочется порадовать себя приятными косметическими средствами с расслабляющими запахами и нежными текстурами.

Любопытно, что ранее аналогичный опрос провела среди тысячи жителей Конфедерации в возрасте от 14 до 65 лет платформа для бронирования путешествий Ebookers. Выяснилось, что 41% респондентов хотели бы получить в подарок деньги или подарочные карты. Желанными для многих стали бы поездки и билеты в театр или на концерт, однако, с сожалением придется признать, что с путешествиями и выходами «в свет», учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, придется подождать. В списке фаворитов также оказались книги, а меньше всего швейцарцы обрадовались бы … носкам и индивидуальным гигиеническим маскам.

Отправляйте открытки и посылки заранее

Откладывать выбор подарка на последний момент – не самая лучшая идея даже в «нормальное» время, а во время пандемии, когда чуть ли не завтра власти снова могут закрыть страну на карантин, с покупками лучше поторопиться. Кроме того, Почта Швейцарии уже предупредила, что ее сотрудники сейчас работают по 50 часов в неделю и загружены до предела. Так, с конца ноября Почта ежедневно доставляет более миллиона посылок, что на 20% больше, чем в прошлом году, и, в целом, с марта количество посылок не возвращалось к обычным показателям.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

Перейти на страницу досье

Добавим, что в настоящее время считается, что заразиться при распаковке подарка невозможно, но эксперты, впрочем, напоминают о необходимости соблюдать правила гигиены: мыть руки и поменьше трогать ими лицо.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 82.95

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Roche + Moderna = гарантия успеха?

Швейцарский и американский гиганты объединили усилия в тестировании вакцины против коронавируса. Финансовый аспект этой договоренности не разглашается.

Всего просмотров: 4,798

Covid-19: новые ограничения в Швейцарии

 На состоявшемся 11 декабря заседании Федеральный совет принял решение об усилении мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Цель заключается в дальнейшем сокращении контактов и предотвращении скопления людей.

Всего просмотров: 4,469

Covid-19 и особенности швейцарского федерализма

 Федеральный совет полагает, что эпидемиологическая ситуация оправдывает введение дополнительных ограничений, которые будут оглашены сегодня. Власти же романдских кантонов настаивают на том, что новые меры необходимо адаптировать к конкретным ситуациям в разных регионах Швейцарии.

Всего просмотров: 2,430
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: карантин неизбежен?

 На состоявшемся во вторник традиционном брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в стране, эксперты Конфедерации призвали к принятию более строгих мер во избежание удвоения числа инфекций.

Всего просмотров: 1,510

Covid-19: новые ограничения в Швейцарии

 На состоявшемся 11 декабря заседании Федеральный совет принял решение об усилении мер по борьбе с распространением нового коронавируса. Цель заключается в дальнейшем сокращении контактов и предотвращении скопления людей.

Всего просмотров: 4,469

Новости швейцарских железных дорог

 Обновленное расписание движения поездов железнодорожной компании SBB/CFF на 2021 год действует с 13 декабря. Рассказываем в подробностях.

Всего просмотров: 1,061
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top