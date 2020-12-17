Автор: Заррина Салимова, Берн, 17. 12. 2020.
Согласно опросу аудиторской компании EY, несмотря на пандемию, швейцарские потребители в этом году на редкость щедры. Средний бюджет на рождественские покупки составляет 327 франков – это самый высокий показатель за последние десять лет.|
Selon le sondage du cabinet d’audit EY, en dépit de la pandémie du coronavirus, les consommateurs suisses sont plus généreux que jamais. Le budget moyen alloué aux achats de Noël s’élève cette année à 327 francs – le plus élevé enregistré ces dix dernières années.
Это был очень странный год, полный потерь, утрат, страхов, сомнений, неопределенности, разочарований, переосмыслений и перемен. Но никакие негативные события и тектонические социальные сдвиги не смогли омрачить жителям Конфедерации праздничное настроение. Швейцарцы ринулись за подарками с утроенным энтузиазмом, стремясь порадовать друзей и близких, как никогда ранее, и словно пытаясь компенсировать щедрыми покупками все отрицательные моменты этого кризисного года.
Швейцарцы готовы раскошелиться
По данным опроса, проведенного аудиторско-консалтинговой фирмой EY среди 400 швейцарских потребителей, средний бюджет на рождественские покупки в этом году составит 327 франков на человека. Это самая большая сумма за последние десять лет, причем предыдущий рекорд в 310 франков был поставлен в 2018 году. При этом мужчины планируют потратить в среднем на подарки 393 франка, что на 65 франков больше, чем два года назад, тогда как женщины, наоборот, намерены урезать расходы до 264 франков. Семьи с детьми выделят 399 франков, бездетные пары – 366 франков, а холостяки и незамужние женщины – 221 франк.
Наиболее щедрыми в этом году станут цюрихцы, «подарочный» бюджет которых составит целых 356 франков. Жители региона Женевского озера тоже готовы не поскупиться и выделят 336 франков, в Восточной Швейцарии – 331, в районе Швейцарского плато – 317, на Северо-Западе Конфедерации – 311, а в Центральной Швейцарии – 298. Самыми экономными оказались тичинцы, готовые потратить всего 150 франков.
Самые популярные и непопулярные подарки 2020 года
На что же швейцарцы тратят деньги? Удивительно, но на первом месте оказались игры и игрушки, на приобретение которых будут выделено в среднем 58 франков. По мнению экспертов, резко возросшую популярность настольных игр можно объяснить многими месяцами, которые мы вынуждены проводить дома из-за объявленных ограничений. На втором по популярности месте идут подарочные сертификаты или деньги. В первую тройку также входят продукты питания и сладости. 27 франков в среднем швейцарцы готовы выделить на книги: напомним, что список интересных литературных новинок можно найти на нашей Книжной полке. Замыкает пятерку популярных подарков косметика, что также вполне объяснимо: в это напряженное время многим хочется порадовать себя приятными косметическими средствами с расслабляющими запахами и нежными текстурами.
Любопытно, что ранее аналогичный опрос провела среди тысячи жителей Конфедерации в возрасте от 14 до 65 лет платформа для бронирования путешествий Ebookers. Выяснилось, что 41% респондентов хотели бы получить в подарок деньги или подарочные карты. Желанными для многих стали бы поездки и билеты в театр или на концерт, однако, с сожалением придется признать, что с путешествиями и выходами «в свет», учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку, придется подождать. В списке фаворитов также оказались книги, а меньше всего швейцарцы обрадовались бы … носкам и индивидуальным гигиеническим маскам.
Отправляйте открытки и посылки заранее
Откладывать выбор подарка на последний момент – не самая лучшая идея даже в «нормальное» время, а во время пандемии, когда чуть ли не завтра власти снова могут закрыть страну на карантин, с покупками лучше поторопиться. Кроме того, Почта Швейцарии уже предупредила, что ее сотрудники сейчас работают по 50 часов в неделю и загружены до предела. Так, с конца ноября Почта ежедневно доставляет более миллиона посылок, что на 20% больше, чем в прошлом году, и, в целом, с марта количество посылок не возвращалось к обычным показателям.
Добавим, что в настоящее время считается, что заразиться при распаковке подарка невозможно, но эксперты, впрочем, напоминают о необходимости соблюдать правила гигиены: мыть руки и поменьше трогать ими лицо.
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