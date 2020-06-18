Автор: Заррина Салимова, Женева-Канны, 18. 06. 2020. Просмотров: 73
Ювелирный и часовой дом Chopard организует первый интерактивный благотворительный онлайн-вечер, чтобы поддержать усилия Международного Комитета Красного Креста и фонда amfAR в борьбе против Covid-19.|
Afin de soutenir le Comité International de la Croix Rouge et l’amfAR dans leur lutte contre le Covid-19, la maison Chopard va organiser le premier gala de charité interactif en ligne.
Проклятый коронавирус лишил нас в этом году самых интересных и зрелищных мероприятий – от конкурса Евровидения и Олимпийских игр до Женевского автосалона и выставки современного искусства Art Basel. Жертвой пандемии пал и легендарный Каннский кинофестиваль, организаторы которого сначала хотели перенести его на конец июня, а потом и вовсе отказались от его проведения.
Отмена главного кинособытия года повлекла за собой аннулирование десятков связанных с кинофестивалем мероприятий, в том числе и ежегодного традиционного благотворительного вечера amfAR. Ужины amfAR, которые, как правило, проходят в разных уголках мира, организуются с целью собрать крупные пожертвования для финансирования исследований в области ВИЧ/СПИДа. Каннский гала-вечер amfAR в Hôtel du Cap-Eden-Roc считается одним из самых «звездных»: в прошлом году благотворительный ужин, организованный при поддержке ювелирно-часового бренда Chopard, посетили Антонио Бандерас, Мила Йовович, Орландо Блум, Кристоф Вальц, Энди Макдауэлл, Ева Лонгория, Кендалл Дженер, Каролина Куркова, Наташа Поли и другие известные артисты, музыканты и модели. При этом организаторам удалось собрать 15 млн долларов на разработку терапии от ВИЧ, а за всю историю существования этой инициативы на исследовательские программы amfAR было собрано более 235 млн долларов – это помогло спасти жизни людей и привлечь внимание мировых СМИ к проблеме ВИЧ.
В рамках гала состоится благотворительный онлайн-аукцион, который проведет швейцарский аукционист и коллекционер произведений искусства Симон де Пюри, за свою артистичную манеру ведения торгов получивший прозвище «Мика Джаггера в мире аукционов произведений искусства». Среди лотов – три уникальных творения Chopard, работа уличного художника Тьерри Гетта, более известного как «Мистер Мозгоправ», а также лот-сюрприз, предложенный Хулио Иглесиасом. Вечер будет сопровождаться выступлениями друзей дома Chopard, среди которых такие знаменитости, как Эдриен Броуди, Клотильда Куро, Элтон Джон, Изабель Юппер, Хосе Каррерас, Джулианна Мур, Леа Сейду, Марийон Котийяр, Адриана Лима и Наталья Водянова. Кроме того, Каролина Шойфеле представит ювелирные изделия из новой коллекции Chopard Red Carpet Collection. За музыкальное сопровождение цифровой вечеринки отвечает диджей Кэссиди.
Для участия в онлайн-гала нужно внести пожертвование в размере 2700 евро. Каждый участник получит URL-адрес и уникальный пароль для входа в систему после регистрации. Гости вечера также получат советы от поваров, барменов и стилистов относительно того, как воссоздать дух кинофестиваля дома, какие закуски и коктейли приготовить, а также как соблюсти заявленный дресс-код «уютный гламур». Мероприятие под слоганом «Do good, feel good» запланировано на 21 июня.
Добавим, что бренд Chopard многое связывает с миром кино. В 1998 году часовый и ювелирный дом стал официальным партнером Каннского кинофестиваля и разработал новый дизайн «Золотой пальмовой ветви». Подробнее об истории создания одной из самых престижных кинонаград в мире можно узнать из документального фильма Алексиса Веллера:
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