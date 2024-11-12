Автор: Заррина Салимова, Женева, 12.11.2024.
Почему организаторы решили больше не проводить знаменитые благотворительные часовые аукционы?|
Pourquoi a-t-il été décidé de ne plus organiser les fameuses ventes aux enchères de montres à but caritatif?
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