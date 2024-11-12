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Будущее Only Watch |L’avenir d’Only Watch

Автор: , Женева, .

Фото: Only Watch

Почему организаторы решили больше не проводить знаменитые благотворительные часовые аукционы?

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Pourquoi a-t-il été décidé de ne plus organiser les fameuses ventes aux enchères de montres à but caritatif?

В истории Only Watch наступил поворотный момент: Монегасская ассоциация против миопатии, организующая раз в два года благотворительный часовой аукцион, решила не проводить новые мероприятия до дальнейшего уведомления.

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высокое часовое искусство
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