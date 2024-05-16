Фонд Only Watch был создан в 2005 году для сбора средства на исследования мышечной дистрофии Дюшенна путем продажи на аукционе уникальных часов. За годы своего существования аукцион выручил более ста миллионов франков, став одним из главных событий в мире часового искусства. И вот, накануне десятого выпуска Only Watch, который должен был состояться в ноябре прошлого года, разгорелся скандал, связанный с сомнениями в том, как были использованы собранные средства. Бренд Audemars Piguet отказался от участия, за ним последовали другие компании. В результате организаторы приняли решение отложить торги и провести независимую проверку.

Разногласия были забыты в феврале этого года после публикации финансового заключения и объявления об изменениях в структуре управления благотворительной организации. Сам аукцион хоть и с опозданием, но все-таки состоялся – торги прошли 10 мая в Женеве.

В плане организации не все было гладко: мировое турне часов отменили, а в последнюю минуту на систему была совершена атака, что сделало онлайн-ставки невозможными – некоторым участникам пришлось делать ставки по телефону.

От участия в этом выпуске отказались 16 брендов, включая Audemars Piguet, Tudor, Chopard и Biver. Тем не менее на торги были выставлены 47 часов, а список марок оказался внушительным: Patek Philippe, Bulgari, F.P. Journe, Richard Mille, Chanel, Paiget, Louis Vuitton, Tiffany, Hublot, Hermès, Zenith, Jaquet Droz, Konstantin Chaykin…

В частности, независимая женевская мануфактура F.P.Journe для своего пятого участия в аукционе представила уникальную модель, разработанную специально для этого события, – хронометр Furtif Bleu. Часы получили свое название Furtif (фр.: скрытый, тайный) из-за особого способа считывания времени: матовые цифры на синем эмалевом циферблате видны только в отражении света, поэтому если часы не обращены к вам, то узнать по ним время невозможно. Кроме того, индикаторы фаз Луны и запаса хода (56 часов) встроены в механизм и видны только на задней крышке. Таким образом, читать время и другие показания по этим часам может только их владелец. Корпус и браслет из тантала были изготовлены специально для Only Watch, а сердцем этих часов стал новый механизм с ручным заводом Calibre 152 из розового 18-каратного золота. Часы были оценены в 200-400 тысяч франков, но уже первая ставка составила один миллион и была вскоре побита – модель в результате была продана за два миллиона франков.

Своего учителя Франуса-Поля Журна обошел женевский часовщик Реджеп Реджепи: его часы Rexhep Rexhepi Chronometre Antimagnétique ушли за 2,1 миллиона франков при оценке от 100 000 до 150 000 франков. Это рекорд для молодого независимого часовщика. Louis Vuitton Einstein Automata проданы за 700 000 франков, а Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Marble – за 190 000 франков (одни из немногих часов, проданных в рамках указанной оценки – 150-250 000 франков).

«Звездой» же этого выпуска стала модель Patek Philippe 6301A. В стальной корпус диаметром 44,8 мм помещен циферблат Rare Handcrafts, украшенный выгравированным вручную гильошированным узором и сине-зеленой эмалью Grand Feu. Циферблат усеян 12 часовыми метками с бриллиантами багетной огранки. В механизм часов включены усложнения, такие как калибр GS 36-750 PS IRM с ручным заводом, состоящий из 703 компонентов. Минутный репетир был первоначально оценен в 1,5-1,8 миллиона франков. Торги открылись на отметке в пять миллионов, но цена быстро подскочила до восьми, а затем и до десяти миллионов. В итоге часы были проданы за 15,7 миллиона франков. Счастливым обладателем уникальной модели стал тайваньский актер и модель Зак Лу. Это, конечно, внушительная сумма, но она далека от рекорда 2019 года в 31 миллион франков.

Всего в ходе торгов было собрано 28,32 миллиона франков – почти столько же, сколько и в 2021 году. Таким образом, несмотря на разногласия и то, что дата аукциона была подтверждена только за месяц до его проведения, организаторам удалось мобилизовать часовое сообщество и привлечь на свою сторону коллекционеров и львиную долю люксовых брендов. Это дает надежду на то, что сложный период для Only Watch остался позади.