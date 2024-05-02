80 лет швейцарским вокзальным часам |L’horloge CFF fête ses 80 ans

К эмблематичным для швейцарского промышленного дизайна предметам относится не только знаменитый складной нож, но и часы, которые можно увидеть на всех вокзалах SBB/CFF и которые по праву считаются символом швейцарской точности и пунктуальности.