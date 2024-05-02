Автор: Заррина Салимова, Берн, 02.05.2024.
Часы, прославившиеся на весь мир благодаря своему минималистичному дизайну, были спроектированы в 1944 году инженером Хансом Хильфикером.|
L’horloge, célèbre dans le monde entier pour son design minimaliste, a été conçue en 1944 par l’ingénieur Hans Hilfiker.
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