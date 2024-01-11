Швейцарский графический дизайн как эталон |Le graphisme suisse comme référence

Пользователи продуктов Microsoft наверняка обратили внимание на то, что с недавнего времени в почтовом клиенте Outlook, документах Word, таблицах Excel и презентациях PowerPoint по умолчанию больше не используется шрифт Calibri, применявшийся с 2007 года. Его сменила новая базовая шрифтовая гарнитура Aptos.