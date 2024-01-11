Автор: Заррина Салимова, Берн, 11.01.2024.
Новым стандартным шрифтом для Microsoft Office стал Aptos, разработанный по образцу известных швейцарских гарнитур.|
Aptos, la nouvelle police par défaut de Microsoft Office, s’inspire de la typographie suisse.
Пользователи продуктов Microsoft наверняка обратили внимание на то, что с недавнего времени в почтовом клиенте Outlook, документах Word, таблицах Excel и презентациях PowerPoint по умолчанию больше не используется шрифт Calibri, применявшийся с 2007 года. Его сменила новая базовая шрифтовая гарнитура Aptos.
Цена на лекарства, или как сэкономить миллионы франков?Проект мер экономии, представленный Федеральным советом в прошлом декабре, вступит в силу 1 июля 2024 года.
Неравномерное налоговое бремя в ШвейцарииШвейцарские журналисты выяснили, в каких коммунах самые высокие налоги, а в каких – самые низкие.
Финансовые прогнозы на 2024 годТеме инвестиций и состоянию мировой экономики был посвящен круглый стол, организованный журналом Le Temps.
Без каких продуктов Nestlé России не прожить?Несмотря на поток событий одно другого ужаснее, профессионалы не выпускают из внимания процесс применения экономических санкций против России швейцарскими предприятиями.
Финансовые прогнозы на 2024 годТеме инвестиций и состоянию мировой экономики был посвящен круглый стол, организованный журналом Le Temps.
Миллиарды – садовнику?Проживающий в Швейцарии внук основателя модного дома Hermès хочет усыновить работавшего у него садовника, чтобы передать ему в наследство миллиардное состояние. Эти планы пришлись по душе не всем.
Добавить комментарий