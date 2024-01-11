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пятница, 12 января 2024 года   

Швейцарский графический дизайн как эталон |Le graphisme suisse comme référence

Автор: , Берн, .

Фото: Microsoft

Новым стандартным шрифтом для Microsoft Office стал Aptos, разработанный по образцу известных швейцарских гарнитур.

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Aptos, la nouvelle police par défaut de Microsoft Office, s’inspire de la typographie suisse.

Пользователи продуктов Microsoft наверняка обратили внимание на то, что с недавнего времени в почтовом клиенте Outlook, документах Word, таблицах Excel и презентациях PowerPoint по умолчанию больше не используется шрифт Calibri, применявшийся с 2007 года. Его сменила новая базовая шрифтовая гарнитура Aptos.

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графический дизайн
Helvetica
Aptos
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