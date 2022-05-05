Глубоко ошибается тот, кто считает, что Швейцария подарила миру только часы с кукушкой. Красный складной армейский нож, печатная машинка Hermes Baby, круглые часы на железнодорожных вокзалах, узнаваемые кресла Vitra – вот далеко не полный список предметов, разработанных швейцарскими дизайнерами и получивших статус культовых во многих странах. И это не говоря о «швейцарском стиле» в типографии и одном из самых популярных в мире шрифтов Helvetica.

С 2007 года швейцарские власти вручают лучшим дизайнерам специальную премию, призовой фонд которой составляет 40 000 франков на человека. В этом году федеральная комиссия по дизайну выделила творчество трех художников – Сюзанны Барч, Верены Хубер и Беата Штройли.

Благодаря своим эксцентричным нарядам, выразительному макияжу и уникальному стилю, Сюзанна Бартч стала иконой моды и музой для многочисленных модельеров. Еще подростком она уехала из родной Швейцарии в Лондон, где стала частью новой гвардии музыкантов и дизайнеров. Она продавала бархатные брюки Дэвиду Боуи, вязала джемперы для Джимми Пейджа и стала одним из ключевых членов движения «Новая романтика». В 1981 году она переехала в Нью-Йорк и открыла бутик, где продавались вещи андеграундных дизайнеров, которые ей нравились и которых она знала лично. Она превратилась в своеобразный талисман для британской моды, выведя на международную арену таких тогда еще неизвестных дизайнеров, как Джон Гальяно и Вивьен Вествуд.

Сюзанна Барч получила международное признание в 1989 году, когда организовала свой первый Love Ball – благотворительный вечер в поддержку исследований СПИДа, став пионером в области защиты прав ЛГБТК+-сообщества и признания людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Творчество Сюзанны Барч, которую часто называют «Королевой ночи», не поддается классификации. Она творит на стыке моды, искусства, музыки, красоты и дизайна, не вписываясь ни в один из канонов и постоянно раздвигая границы предложенного. Сюзанна следует традициям салонов Гертруды Стайн и «Фабрики» Энди Уорхола: организуемые ею знаменитые вечеринки являются лабораториями самовыражения и эстетическими экспериментами, оказавшими влияние на огромное количество дизайнеров и положившими начало карьере многих знаменитостей. Как сказал один ее друг в интервью журналу The New Yorker, «она – мать Тереза в стрингах с блестками». В 2017 году компания Netflix посвятила ей документальный фильм.

В сфере дизайна интерьеров награду получила Верена Хубер, родившаяся в 1938 году в Базеле и живущая сейчас в Цюрихе. Верена Хубер не просто придумывает, как обставить то или иное пространство, она исследует культуру быта. То, где мы живем, формирует нашу личность. Воспоминания о доме, где мы делали первые шаги и хранили самые сокровенные тайны, остаются с нами, даже если мы затем долгое время жили в другом месте, в других домах, одни или с другими людьми.

Интерьер для Верены Хубер – это не просто скопление предметов в пространстве, а социальное измерение. За ранними работами в 1970-х годах последовали более крупные заказы для ресторанов, кораблей, библиотек. Верена Хубер всегда интересовалась тем, как живут люди в других странах, поэтому путешествия и знакомство с другими культурами стали неотъемлемой частью ее профессиональной и личной жизни. В 1980 году она подготовила проект дизайнерской мастерской в Тбилиси, а в 1997-м – реконструкцию интерьера цюрихского ресторана «Тройка» . Заведение было открыто в 1937 году как кафе, где подавали чай и кофе. Название может указывать на то, что это место часто посещали русские эмигранты. Интерьер ресторана был несколько раз преобразован, например, в 1954 году был установлен деревянный потолок, расписанный русскими мотивами. Предполагается, что в то же время на восточной стене появилась фреска, изображающая трех женщин и двух летящей гусей. Реконструкция Верены Хубер была очень бережной. Дизайнер придавала большое значение тому, чтобы усовершенствовать существующее, добавить новые вещи и объединить старое с новым. Особого внимания заслуживают картины из дерева 1950-х годов, выполненные Владимиром (Валло) Кёлликером, в основе которых лежит так называемый лубок – вид русского народного искусства. На протяжении всей своей карьеры Верена Хубер избегала бессмысленной эстетики и конформизма во всех отношениях. То, чем она занимается, можно обобщить термином «кросс-культурное исследование жилья». Сама она описывает свою жажду знаний как желание «понять, не осуждая». Летом 2021 года вместе с одиннадцатью другими дизайнерами она основала Швейцарский архив дизайна интерьеров (AI-S).

Наконец, в области фотоискусства приз получил фотограф Беат Штройли. Он родился в 1957 году в Альтдорфе, посещал художественные школы в Цюрихе и Базеле, а затем стал студентом Высшей школы искусств в Берлине, где провел большую часть 1980-х годов. Впервые его работы были выставлены в 1986 году в Кунстхаусе Аарау. Беат Штройли является одним из ведущих представителей уличного портрета. Именно интерес к другим вдохновляет его и заставляет размышлять «о мире, каким он является сегодня, и о том, как он может развиваться». С 1990-х годов он путешествует по разным городам, чтобы запечатлеть людей с помощью фотоаппарата или видеокамеры. Художник выставляет свои творения в общественном пространстве, используя принцип матрешки (фр.: mise en abyme) – уличные фотографии, показанные на улице. Штройли изображает человека в городском контексте, не становясь при этом вуайеристом. Его фотографии никого не высмеивают и не осуждают, всегда сохраняя необходимую дистанцию. Может показаться, что его работы были сделаны мимоходом, но при ближайшем рассмотрении видно, что эти снимки городской жизни подобраны с большой тщательностью и вниманием к деталям. Характерным для его творчества стал элемент отсутствия – его герои всегда погружены в размышления, они как бы растворяются в уличной толпе, становясь анонимными. Фотограф живет и работает в Вэденсвиле и Брюсселе.

Работы победителей этого года будут представлены на выставке Swiss Design Awards, которая пройдет параллельно с Art Basel и Design Miami/Basel с 14 по 19 июня. Вход свободный.