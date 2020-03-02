Автор: НГ, Глион, 2. 03. 2020. Просмотров: 202
Клиника Вальмон, член Genolier Patient Services, первой в Швейцарии предоставила к услугам пациентов систему персонализированной терапии Philips VitalSky.|
La Clinique Valmont, membre de Genolier Patient Services, est la première en Suisse à proposer à ses patients le système de thérapie personnalisée Philips VitalSky.
Торжественное открытие клиники Вальмон состоялось 4 августа 1905 года – в великолепном здании, построенном архитектором Анри Верреем недалеко от Глиона. Клиника стала первым санаторием в Швейцарии, предназначенным для лечения туберкулеза и неврологических расстройств. Учреждение клиники – заслуга доктора-физиотерапевта Анри Огюста Видмера, ученика Жана-Мартена Шарко, знаменитого французского врача-психиатра и педагога, специалиста по неврологическим болезням, основателя нового учения о психогенной природе истерии, которого считали своим учителем также Зигмунд Фрейд и Владимир Бехтерев.
В первые годы своей профессиональной деятельности Шарко проявлял повышенный интерес к психическим заболеваниям, а позже стал заниматься заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нарушениями нервной системы. Сначала он открыл клинику «Ла Коллин» в Территэ, но через некоторое время стало очевидно, что его популярность и известность достигли такого уровня, который позволяет открыть новое лечебное учреждение: так появилась Клиника Вальмон.
Популярность клиники быстро росла благодаря применяемым здесь новаторским методам лечения в сочетании с великолепной альпийской природой и высочайшим качеством обслуживания. Неудивительно, что сюда потянулись обеспеченные люди со всего мира, о чем наглядно свидетельствуют записи регистрационных журналов. Причем приезжали они не только лечиться, но и просто отдыхать, благодаря чему регион переживает настоящий туристический бум. Тогда же господа, способные себе это позволить, начали проявлять интерес к альтернативным методам лечения – спрос породил предложение.
Новый этап в жизни Клиники Вальмон начался в 2005 году, когда она была приобретена концерном Swiss Medical Network, ставшим ее фактическим владельцем и быстро выведшим ее в лидеры в области ортопедической и неврологической реабилитации.
Несколько лет назад Наша Газета предлагала вашему вниманию эксклюзивное интервью с профессором Жюльеном Богуславским, заведующим отделением неврологии. В прошлом феврале мы рассказали о практикуемом здесь революционном методе постинсультной терапии. И вот – еще одна новость, которых многих порадует: светотерапия.
Известно, что все новое – это хорошо забытое старое. Действительно, еще в Древнем Египте с помощью света лечили витилиго – так называется нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи.
В 19 веке было доказано, что ультрафиолет убивает микробы. А в 1903 году ученый и физиотерапевт Нильс Рюберг Финзен стал первым датским лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины «в знак признания его заслуг в деле лечения болезней – особенно обыкновенной (туберкулёзной) волчанки – с помощью концентрированного светового излучения, что открыло перед медицинской наукой новые широкие горизонты».
Сегодня наука использует свет в борьбе с депрессией и биполярным расстройством, для коррекции сна и повышения работоспособности. Клиника Вальмон, всегда находящаяся в авангарде инноваций, стала первым медицинским учреждением в Швейцарии, которое располагает системой персонализированной терапии Philips VitalSky, используемой для преодоления последствий инсульта.
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