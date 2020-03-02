Торжественное открытие клиники Вальмон состоялось 4 августа 1905 года – в великолепном здании, построенном архитектором Анри Верреем недалеко от Глиона. Клиника стала первым санаторием в Швейцарии, предназначенным для лечения туберкулеза и неврологических расстройств. Учреждение клиники – заслуга доктора-физиотерапевта Анри Огюста Видмера, ученика Жана-Мартена Шарко, знаменитого французского врача-психиатра и педагога, специалиста по неврологическим болезням, основателя нового учения о психогенной природе истерии, которого считали своим учителем также Зигмунд Фрейд и Владимир Бехтерев.



В первые годы своей профессиональной деятельности Шарко проявлял повышенный интерес к психическим заболеваниям, а позже стал заниматься заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нарушениями нервной системы. Сначала он открыл клинику «Ла Коллин» в Территэ, но через некоторое время стало очевидно, что его популярность и известность достигли такого уровня, который позволяет открыть новое лечебное учреждение: так появилась Клиника Вальмон.



Популярность клиники быстро росла благодаря применяемым здесь новаторским методам лечения в сочетании с великолепной альпийской природой и высочайшим качеством обслуживания. Неудивительно, что сюда потянулись обеспеченные люди со всего мира, о чем наглядно свидетельствуют записи регистрационных журналов. Причем приезжали они не только лечиться, но и просто отдыхать, благодаря чему регион переживает настоящий туристический бум. Тогда же господа, способные себе это позволить, начали проявлять интерес к альтернативным методам лечения – спрос породил предложение.



Новый этап в жизни Клиники Вальмон начался в 2005 году, когда она была приобретена концерном Swiss Medical Network, ставшим ее фактическим владельцем и быстро выведшим ее в лидеры в области ортопедической и неврологической реабилитации.



Несколько лет назад Наша Газета предлагала вашему вниманию эксклюзивное интервью с профессором Жюльеном Богуславским, заведующим отделением неврологии. В прошлом феврале мы рассказали о практикуемом здесь революционном методе постинсультной терапии. И вот – еще одна новость, которых многих порадует: светотерапия.





Известно, что все новое – это хорошо забытое старое. Действительно, еще в Древнем Египте с помощью света лечили витилиго – так называется нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи.



В 19 веке было доказано, что ультрафиолет убивает микробы. А в 1903 году ученый и физиотерапевт Нильс Рюберг Финзен стал первым датским лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины «в знак признания его заслуг в деле лечения болезней – особенно обыкновенной (туберкулёзной) волчанки – с помощью концентрированного светового излучения, что открыло перед медицинской наукой новые широкие горизонты».

Сегодня наука использует свет в борьбе с депрессией и биполярным расстройством, для коррекции сна и повышения работоспособности. Клиника Вальмон, всегда находящаяся в авангарде инноваций, стала первым медицинским учреждением в Швейцарии, которое располагает системой персонализированной терапии Philips VitalSky, используемой для преодоления последствий инсульта.





Те читатели, кто сами перенесли это острое нарушение кровоснабжения головного мозга или наблюдали за тем, как выкарабкиваются после него близкие, знают, что среди возможных последствий инсульта – расстройства настроения и сна, отрицательно влияющие на ход реабилитации в целом. Система светотепарии Philips VitalSky предназначена для восстановления баланса цикла сна и бодрствования посредством стимуляции естественным светом, под воздействием которого в организме прекращается выработка мелатонина, гормона сна. Его основная функция состоит в том, чтобы регулировать биологические ритмы. Таким образом, светотерапия играет поддерживающую роль, помогая пациентам восстановить целительный здоровый сон, благодаря чему они пребывают в спокойном состоянии и могут успешнее проходить программу реабилитации.