Нападение России на Украину и продолжающаяся уже месяц война отодвинули новости по коронавирусу на второй план, хотя эпидемия как в Швейцарии, так и в других европейских странах еще не закончилась. Так, в среду федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зарегистрировало 26 084 новых случаев заболевания, 191 госпитализацию и 15 летальных исходов. В настоящее время 163 человека с Covid-19 находятся в отделениях интенсивной терапии и занимают 19,5% от имеющихся мест. На вариант Омикрон приходится 99,9% проб, исследованных в лабораториях в течение семи дней. Всего с начала пандемии в Швейцарии и Лихтенштейне лабораторно подтверждены 3 379 828 случаев заражения коронавирусом; госпитализация понадобилась 49 530 пациентам; 12 991 заболевший скончался.

На состоявшемся во вторник брифинге представители OFSP/BAG заявили, что в ближайшие три недели ожидается много новых случаев заражения. «Если вы сегодня ехали в автобусе, трамвае или присутствовали на встрече, вы наверняка контактировали с вирусом», - бодро заметил руководитель отдела кризисного управления и международного сотрудничества OFSP/BAG Патрик Матис. Несмотря на то, что число заражений, в том числе повторных, остается высоким, в настоящее время ни кантоны, ни эксперты не опасаются перегрузки больниц. Более того, пока власти не рекомендуют делать второй бустер, так как четвертая прививка, видимо, лишь незначительно повышает степень защиты от коронавируса.

Ожидается, что к началу апреля эпидемическая ситуация в Швейцарии будет оцениваться как нормальная в соответствии с Законом об эпидемиях, а OFSP/BAG будет публиковать данные о заболеваемости еженедельно, а не ежедневно, как сейчас. В связи с нормализацией ситуации и более легким течением болезни при заражении Омикроном, Федеральный совет решил смягчить условия въезда для граждан третьих стран, то есть государств, не входящих в Шенгенскую зону.

Напомним, что 16 февраля правительство отменило санитарные меры для въезжающих в Швейцарию, однако на граждан третьих стран по-прежнему распространялись ограничения: въезд был возможен только в особых случаях, а также для тех, кто был вакцинирован признанным в ЕС препаратом. С 21 марта въехать в страну могут и те, кто перенес инфекцию в течение последних 180 дней. Подтвердить то, что вы переболели коронавирусом, можно с помощью справки, в которой указаны фамилия, имя, дата рождения, подтверждение факта заражения, включая название и адрес учреждения (тест-центр, врач, аптека, больница), либо подтверждение снятия карантина или того, что вы выздоровели. Вы также считаетесь выздоровевшим, если можете подтвердить заражение Covid-19 с помощью положительного ПЦР-исследования или быстрого теста на антиген. Это доказательство действительно с одиннадцатого дня после получения результата теста и действует в течение 180 дней. Кроме того, разрешен въезд в страну для детей до 18 лет.

Наконец, при наличии специального разрешения (laissez-passer) въехать в Швейцарию могут те, кто находится в ситуации необходимости, даже если эти лица не были вакцинированы признанным в ЕС препаратом или не перенесли инфекцию. Речь идет, среди прочего, о крестинах, свадьбах, похоронах близких родственников и поездках с целью прохождения лечения. Каждый случай должен быть документально подтвержден.

Добавим, что при въезде в Швейцарию не нужно заполнять въездную форму и предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, однако анализ все равно может требоваться для посадки на рейс – проконсультируйтесь непосредственно у вашего перевозчика.

Узнать о правилах въезда можно с помощью интерактивного инструмента Travelcheck.admin.ch. Подробную информацию об условиях получения визы или разрешения на въезд для российских и белорусских граждан можно найти на сайте посольства Швейцарии в России. Ответы на часто задаваемые вопросы опубликованы на сайте Государственного секретариата по миграции (SEM).