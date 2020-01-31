Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна, 31. 01. 2020. Просмотров: 86
Если определенным образом изменить молекулы всем известного сладкого продукта, то он разрушает вирусы при простом контакте с ними. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Женевского университета (UNIGE). Исследователи UNIGE совершили открытие в сотрудничестве с коллегами из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Манчестерского университета: используя новое «оружие», они смогли уничтожить возбудителей многих болезней. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Раньше мы писали о том, что в EPFL разработали наночастицы золота, которые можно использовать для борьбы с патогенами. После ввода в организм пациента наночастицы обманывают вирус, который «думает», что перед ним – клетки больного. Инфекционные агенты стараются прикрепиться к наночастицам, в результате таких попыток создается давление, которое деформирует и обезвреживает вирус.
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