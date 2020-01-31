Если определенным образом изменить молекулы всем известного сладкого продукта, то он разрушает вирусы при простом контакте с ними. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Женевского университета (UNIGE). Исследователи UNIGE совершили открытие в сотрудничестве с коллегами из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) и Манчестерского университета: используя новое «оружие», они смогли уничтожить возбудителей многих болезней. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.



Раньше мы писали о том, что в EPFL разработали наночастицы золота, которые можно использовать для борьбы с патогенами. После ввода в организм пациента наночастицы обманывают вирус, который «думает», что перед ним – клетки больного. Инфекционные агенты стараются прикрепиться к наночастицам, в результате таких попыток создается давление, которое деформирует и обезвреживает вирус.





Интересно, что многие противовирусные препараты блокируют производство новых вирусных частиц, но не уничтожают уже существующие. Кроме того, вирусы могут мутировать и становиться невосприимчивыми к лекарствам, которые принимает больной. Исследователи решили подойти к решению проблемы с новой стороны, используя циклические олигомеры глюкозы – циклодекстрины, которые сегодня применяются в разных сферах, в том числе в агроиндустрии. Авторы исследования подчеркивают, что циклодекстрины более биосовместимы, чем золото, и их легче использовать.Во время экспериментов ученые выяснили, что применяемые ими молекулы притягивают частички вирусов и уничтожают их, этот процесс можно было наблюдать независимо от вида инфекционных агентов. Благодаря стабильности циклодекстринов новые лекарственные средства можно было бы выпускать в форме мазей, гелей или назальных спреев. Исследователи уверены, что, если наладить такое производство, то результаты их работы повлияют на жизнь всего человечества. Препарат на основе сахара мог бы стать эффективным средством борьбы как с уже существующими, так и с новыми вирусами, против которых нет вакцин.