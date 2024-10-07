Работать вредно для здоровья? |Le travail est-il nuisible à la santé?

Онкология остается второй по распространенности причиной смертности в Швейцарии. При этом некоторые факторы, усиливающие риск развития рака, такие как курение, алкоголь или малоподвижный образ жизни, хорошо известны и изучены, а вот другие, например, влияние трудовой деятельности на появление заболевания, объяснить немного сложнее. Некоторую ясность в этот вопрос вносит новое исследование, проведенное при поддержке Швейцарского национального научного фонда: ученые из Фрибургского университета доказали наличие связи между заболеваемостью и определенным типом профессиональной занятости.