Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

понедельник, 7 октября 2024 года   

Работать вредно для здоровья? |Le travail est-il nuisible à la santé?

Автор: , Берн, .

Фото: Krakenimages, Unsplash

Исследователи Фрибургского университета пришли к выводу, что работа на полную ставку связана с более высоким уровнем заболеваемости раком.

|

Selon une étude de l’Université de Fribourg, le travail à 100% est lié à une incidence accrue de cancer.

Онкология остается второй по распространенности причиной смертности в Швейцарии. При этом некоторые факторы, усиливающие риск развития рака, такие как курение, алкоголь или малоподвижный образ жизни, хорошо известны и изучены, а вот другие, например, влияние трудовой деятельности на появление заболевания, объяснить немного сложнее. Некоторую ясность в этот вопрос вносит новое исследование, проведенное при поддержке Швейцарского национального научного фонда: ученые из Фрибургского университета доказали наличие связи между заболеваемостью и определенным типом профессиональной занятости.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
стресс на работе
онкология в Швейцарии
Статьи по теме: 
Я устал, я ухожу
Как швейцарцы справляются со стрессом?
Стресс на работе – враг здоровья гельветов
Куда спрятаться от стресса?
Как связаны лишний вес, стресс, усталость и эмоциональные расстройства?
Онкология в Швейцарии
Швейцария борется с раком
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.17
CHF-EUR 1.06
CHF-RUB 111.39

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
Russia’s war against Ukraine. Third Year On. What’s next? | La guerre russe contre l'Ukraine. La troisième année. Quelle suite?
среда, 16 октября 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Анн Нива: «Я буду ждать выхода из тупика»

 Известная французская журналистка представила в Женеве свою книгу «Ненависть и отрицание», посвященную войне в Украине.

Всего просмотров: 711

«Любовь никогда не перестает»

19 октября во Французской церкви Берна состоится бесплатный концерт духовной и классической музыки, главная движущая сила и цель организаторов которого – любовь.

Всего просмотров: 562

Колониализм c участием Швейцарии

 Впервые Национальный музей Цюриха представляет выставку, посвященную колониальной истории Швейцарии, которая сочетает в себе всеобъемлющий характер и широкий спектр точек зрения.

Всего просмотров: 519
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 14,803

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 18,513

Хруст судьбы

 Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.

Всего просмотров: 765
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top