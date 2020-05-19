Автор: Лейла Бабаева, Берн, 19. 05. 2020. Просмотров: 126
На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается, что «рак является одной из ведущих причин смертности детей и подростков во всем мире и ежегодно диагностируется у примерно 300 000 детей в возрасте от 0 до 19 лет». Исследователи Института социальной и превентивной медицины UNIBE проанализировали данные об онкологических заболеваниях у 5947 детей в разных регионах Швейцарии за период с 1985 по 2015 год и сделали несколько важных выводов. Каждый год в Конфедерации приблизительно у 250 швейцарцев младше 16 лет диагностируют рак, информация вносится в национальный реестр детской онкологии (RCdE), созданный в 1976 году, подчеркивается в коммюнике UNIBE. В списке возможных причин образования злокачественных опухолей – ионизирующее излучение, загрязнение атмосферы, электромагнитные поля и пестициды, однако результаты исследований этих факторов не позволяют сделать окончательные выводы.
Риск возникновения опухолей головного мозга у детей выше на севере кантона Цюрих и в регионе Зееланд, чем в других частях страныУченые установили, что, в зависимости от региона Швейцарии, уровень заболеваемости раком варьируется от -17% до +13% по отношению к среднему показателю по стране. Наименьшие отличия зафиксированы касательно случаев лейкемии (от -4% до +9%) и лимфомы (от -10% до +13%), наибольшие – касательно опухолей головного мозга (от -18% до +23%). Среди факторов, частично объясняющих это явление, авторы исследования назвали уровень урбанизации регионов, в которых проживают пациенты, социально-экономическое положение их семей, загрязнение атмосферы выхлопными газами и естественный радиационный фон. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Health Geographics.
Ученые также выяснили, что риск возникновения опухолей головного мозга выше на севере кантона Цюрих и в регионе Зееланд, чем в других частях страны. Это явление нельзя объяснить за счет вышеприведенных факторов, поэтому эксперты подчеркивают, что необходимо провести дополнительные исследования.
На сайте RCdE отмечается, что рак у детей – редкое явление, при этом более 80% таких пациентов сегодня удается спасти. Наиболее распространенные онкологические заболевания у детей в Швейцарии – лейкемия, опухоли центральной нервной системы и лимфома. Некоторые виды рака чаще встречаются у мальчиков или у девочек или в разных возрастных группах. Добавим, что с 1 января 2020 года в Швейцарии действует закон о регистрации случаев онкологических заболеваний (LEMO). В соответствии с ним все врачи, частные и государственные лаборатории и больницы должны предоставлять в кантональные реестры данные о диагностированных случаях. Такая практика должна позволить лучше понять особенности онкологических заболеваний и сделать их лечение более эффективным.
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