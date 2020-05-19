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вторник, 19 мая 2020 года   

Швейцарские ученые исследуют причины детской онкологии|Des scientifiques suisses étudient les causes de cancer chez les enfants

Автор: Лейла Бабаева, Берн, 19. 05. 2020. Просмотров: 126

Показатели заболеваемости раком у детей в разных регионах Швейцарии © International Journal of Health Geographics, 2020/unibe.ch

Ученые Бернского университета (UNIBE) определили регионы Швейцарии, где у детей чаще всего диагностируют опухоль головного мозга. Эксперты призывают провести дополнительные исследования, которые позволят объяснить такое положение вещей.|
Des scientifiques de l'Institut de médecine sociale de l'Université de Berne (UNIBE) ont identifié des régions en Suisse où les tumeurs cérébrales sont le plus souvent diagnostiquées chez les enfants. Des experts demandent des recherches supplémentaires qui expliqueront cet état de choses.

На сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается, что «рак является одной из ведущих причин смертности детей и подростков во всем мире и ежегодно диагностируется у примерно 300 000 детей в возрасте от 0 до 19 лет». Исследователи Института социальной и превентивной медицины UNIBE проанализировали данные об онкологических заболеваниях у 5947 детей в разных регионах Швейцарии за период с 1985 по 2015 год и сделали несколько важных выводов. Каждый год в Конфедерации приблизительно у 250 швейцарцев младше 16 лет диагностируют рак, информация вносится в национальный реестр детской онкологии (RCdE), созданный в 1976 году, подчеркивается в коммюнике UNIBE. В списке возможных причин образования злокачественных опухолей – ионизирующее излучение, загрязнение атмосферы, электромагнитные поля и пестициды, однако результаты исследований этих факторов не позволяют сделать окончательные выводы.

Риск возникновения опухолей головного мозга у детей выше на севере кантона Цюрих и в регионе Зееланд, чем в других частях страныУченые установили, что, в зависимости от региона Швейцарии, уровень заболеваемости раком варьируется от -17% до +13% по отношению к среднему показателю по стране. Наименьшие отличия зафиксированы касательно случаев лейкемии (от -4% до +9%) и лимфомы (от -10% до +13%), наибольшие – касательно опухолей головного мозга (от -18% до +23%). Среди факторов, частично объясняющих это явление, авторы исследования назвали уровень урбанизации регионов, в которых проживают пациенты, социально-экономическое положение их семей, загрязнение атмосферы выхлопными газами и естественный радиационный фон. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Health Geographics.

Ученые также выяснили, что риск возникновения опухолей головного мозга выше на севере кантона Цюрих и в регионе Зееланд, чем в других частях страны. Это явление нельзя объяснить за счет вышеприведенных факторов, поэтому эксперты подчеркивают, что необходимо провести дополнительные исследования.

На сайте RCdE отмечается, что рак у детей – редкое явление, при этом более 80% таких пациентов сегодня удается спасти. Наиболее распространенные онкологические заболевания у детей в Швейцарии – лейкемия, опухоли центральной нервной системы и лимфома. Некоторые виды рака чаще встречаются у мальчиков или у девочек или в разных возрастных группах. Добавим, что с 1 января 2020 года в Швейцарии действует закон о регистрации случаев онкологических заболеваний (LEMO). В соответствии с ним все врачи, частные и государственные лаборатории и больницы должны предоставлять в кантональные реестры данные о диагностированных случаях. Такая практика должна позволить лучше понять особенности онкологических заболеваний и сделать их лечение более эффективным.

Если говорить о населении Швейцарии без разбивки на возрастные группы, то ежегодно рак уносит жизни 16,7 тыс. человек. По оценкам экспертов, это число будет расти, поскольку население Конфедерации стареет, а раком чаще всего заболевают люди преклонного возраста. С другой стороны, благодаря прогрессу в сфере диагностики и лечения пациенты могут увереннее смотреть в будущее. Согласно прогнозам, в 2030 году в Конфедерации будет около полумиллиона онкологических больных с высокой выживаемостью в долгосрочной перспективе. Говоря о прогрессе, добавим, что высокое качество медицинского обслуживания в Швейцарии привлекает людей из-за рубежа. Наша Газета писала о том, что в альпийской республике проходят лечение дети с ретинобластомой из разных стран, включая Россию. В период отмены регулярного авиасообщения перелеты маленьких пациентов и сопровождающих их родителей организуются при поддержке посольства Швейцарии в России, российского МИДа и разных спонсоров, в том числе французского спортсмена Жана-Клода Килли.

 

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