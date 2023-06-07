Медицинская премьера в Швейцарии |Première médicale en Suisse

Перенос матки в верхнюю часть брюшной полости считается прорывом в плане сохранения фертильности молодых женщин, страдающих раком прямой кишки и нуждающихся в лучевой терапии таза. С 2017 года эта операция была проведена во всем мире около 20 раз, а в марте этого года она была впервые выполнена в Швейцарии командой валезанских хирургов и гинекологов.