Автор: Заррина Салимова, Сион, 7. 06. 2023.
Врачи Госпитального центра франкоязычного Вале (CHVR) провели первую в стране операцию по транспозиции матки, чтобы дать онкопациентке возможность в будущем иметь детей.|
Les médecins du Centre Hospitalier du Valais Romand ont réalisé la première opération de transposition utérine du pays afin de permettre à une patiente atteinte d’un cancer d’avoir des enfants à l’avenir.
Перенос матки в верхнюю часть брюшной полости считается прорывом в плане сохранения фертильности молодых женщин, страдающих раком прямой кишки и нуждающихся в лучевой терапии таза. С 2017 года эта операция была проведена во всем мире около 20 раз, а в марте этого года она была впервые выполнена в Швейцарии командой валезанских хирургов и гинекологов.
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