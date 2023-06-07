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четверг, 8 июня 2023 года   

Медицинская премьера в Швейцарии |Première médicale en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Сион, 7. 06. 2023.

Фото: CHVR

Врачи Госпитального центра франкоязычного Вале (CHVR) провели первую в стране операцию по транспозиции матки, чтобы дать онкопациентке возможность в будущем иметь детей.

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Les médecins du Centre Hospitalier du Valais Romand ont réalisé la première opération de transposition utérine du pays afin de permettre à une patiente atteinte d’un cancer d’avoir des enfants à l’avenir.

Перенос матки в верхнюю часть брюшной полости считается прорывом в плане сохранения фертильности молодых женщин, страдающих раком прямой кишки и нуждающихся в лучевой терапии таза. С 2017 года эта операция была проведена во всем мире около 20 раз, а в марте этого года она была впервые выполнена в Швейцарии командой валезанских хирургов и гинекологов.

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