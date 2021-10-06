Автор: НГ, Женолье, 6. 10. 2021.
Октябрь проходит под знаком розовой ленты, международного символа организаций и частных лиц, поддерживающих программу борьбы против рака молочной железы.|
Le mois d’octobre est placé sous le signe du ruban rose, symbole du soutien aux personnes vivant avec ou ayant survécu à un cancer du sein.
Рак молочной железы, или рак груди, - наиболее частая форма рака среди женщин, с показателями заболеваемости 99,4 на 100 000 женщин в возрасте от 13 до 90 лет.
По оценкам экспертов ВОЗ, в мире ежегодно регистрируют от 800 тыс. до 1 млн новых случаев заболевания раком молочной железы, занимающего второе место как причина смертности от онкологических заболеваний у женщин. Наиболее высока заболеваемость в США и Западной Европе; по данным Швейцарской лиги по борьбе с раком, каждый год в стране регистрируются 6200 новых случаев рака груди у женщин и приблизительно 50 у мужчин.
Иными словами, главным оружием в борьбе с раком груди становится профилактика, а потому неудивительно, что Клиника Женолье, располагающая как Центром лечения рака груди, так и Центром поддерживающей терапии, в течение всего этого месяца будет уделять особое внимание распространению информации о болезни и способах ее предупреждения и лечения и поддержке страдающих от нее женщин (и мужчин).
Среди многочисленных организованных мероприятий выделим два, в которых могут принять участие все желающие среди читателей Нашей Газеты, обладающие Covid-сертификатом.
Первое состоится уже завтра – это выставка бельгийки Грит ван Мальдерен, специализирующейся на черно-белой фотографии животных. Фотограф-самоучка, она впервые столкнулась с дикой фауной во время семейной поездки в южно-африканский парк Кругера и влюбилась в этот мир. Встреча с гориллами в Уганде превратила вспыхнувшую страсть в профессию, а Грит – в одну из редких фотографов-анималистов, исколесившую со своей камерой всю Африку. Увы, рак груди, а затем коронавирус вынудили ее отказаться от дальних странствий на целый год. Но не приходится сомневаться, что железная воля и возможность съемок в пределах Швейцарии помогут ей все преодолеть. Приходите на вернисаж и аперитив 7 октября, все подробности здесь.
Второе мероприятие – вечер поддержки с показом фильма «Маленькая девочка», участвовавшего в фестивале Visions du Reel (28 октября). Картина рассказывает о Саше, родившемся мальчиком, но с возраста трех лет живущим, ощущая себя девочкой. Авторы ленты засняли его/ее повседневную жизнь, сомнения родителей, братьев и сестры, а также усилия всей любящей семьи, борющейся за признание особенностей Саши.
Почему сотрудники Клиники Женолье выбрали для показа именно этот фильм, спросите вы. Потому что есть в жизни вещи, которые мы не выбираем, но которые заставляют нас преодолевать трудности. На этом сложном пути случаются моменты одиночества, отчаяния, страха… пока мы не понимаем, что не одиноки, и вновь начинаем верить в жизнь, даже изменившуюся.
Все средства, собранные в этот вечер, будут переданы женщинам, борющимся с раком груди, что должно обеспечить им доступ к полной программе лечения и поддержки, адаптированной к индивидуальным потребностям каждой из них. Для участия в вечере необходимо предварительно зарегистрироваться здесь.
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