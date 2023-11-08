Массовый burn-out в Швейцарии |Le burn-out de masse, en Suisse

Человеку, не испытавшему на себе burn-out, очень трудно понять, почему это так страшно. Тем более, что общепринятого определения этому явлению до сих пор нет: на русском языке его называют в обиходе «выгорание на работе», а по-научному «синдром физического и психического истощения». Лозаннские же исследователи объединяют оба варианта, говоря о «синдроме физического и психического истощения, связанном с длительными проблемами на работе». Второе российское определение кажется нам наиболее точным, ведь доконать может не только работа. Но, как бы то ни было, согласно последней по времени международной классификации болезней (CIM-11), действующей с 1 января 2022 года, Всемирная Организация Здравоохранения считает burn-out (будем для краткости называть его так) не болезнью, а «явлением, связанным с работой». Ну, им виднее.