В среду члены швейцарского правительства провели первое после летних каникул заседание, которое они начали с рассмотрения ситуации по коронавирусу в стране. Берн, как и предполагалось, не пошел по пути соседних стран, вводящих фактически обязательную вакцинацию, но швейцарские министры все-таки решили усилить давление на невакцинированных граждан, многие из которых, наверняка, не обрадуются вынесенным вчера предложениям.

В настоящее время почти половина населения Швейцарии полностью вакцинирована. Однако с 11 июля количество впервые вводимых доз практически не увеличилось, несмотря на то, что кантоны располагают достаточными возможностями. Из этого Федеральный совет сделал вывод, что все, кто хотел пройти вакцинацию, смогли это сделать, поэтому министры решили перейти к нормализационной – последней – фазе трехэтапной модели выхода из коронакризиса. Напомним, что фаза нормализации должна начаться, когда все желающие смогли сделать прививки.

Действующие ограничительные меры, например, ношение масок в помещениях и в общественном транспорте, а также использование Covid-сертификатов для входа на крупные мероприятия или дискотеки, тем не менее, пока остаются в силе, так как эпидемиологическая ситуация развивается не лучшим образом, и пока нельзя исключить перегрузку больничных структур. Так, за прошедшие сутки Федеральное управление здравоохранения (OFS/PBAG) зафиксировало 2120 заражений, 48 госпитализаций и два летальных исходов. Отрицательная динамика сохраняется уже несколько недель, и неизвестно, как повлияет на развитие эпидемии массовое возвращение людей из отпусков и распространение варианта Дельта.

Федеральный совет изменил тон коммуникации и не скрывает, что приоритетом сейчас является защита больничных учреждений от чрезмерной нагрузки, а не защита невакцинированного населения. Новые ограничительные меры будут приняты только в том случае, если возникнет угроза переполнения больниц. Кроме того, в этой фазе пандемии жесткие ограничения уже не подходят, поскольку это слишком сильно ограничит социальную и экономическую деятельность тех, кто прошел вакцинацию или выздоровел. Кантоны, впрочем, в соответствии с Законом об эпидемиях могут принять меры в случае регионального роста инфекций или перегрузки больничных мощностей.

Правительство в очередной раз воззвало к большей индивидуальной ответственности. Поскольку все жители Швейцарии в какой-то момент столкнутся с коронавирусом, федеральные советники считают, что рост числа инфекций, госпитализаций и летальных исходов неизбежен. При этом вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты от инфекции и серьезных осложнений, поэтому власти призывают людей, не прошедших вакцинацию, сделать это как можно скорее.

Выступая в среду перед прессой федеральный советник Ален Берсе предупредил, что осенью число случаев заболевания возрастет, особенно среди невакцинированных. Однако те, кто не делает прививки, сами несут ответственность и «больше не могут рассчитывать на защиту, обеспечиваемую государственными мерами». Сколько еще людей можно охватить вакцинацией? По словам Берсе, в возрастной категории от 50 до 60 лет уровень вакцинации составляет 70%, и здесь есть еще большой потенциал, тем более что эта группа может сильно пострадать от вируса.

В связи с изменившимися приоритетами и в качестве легкого «пинка» в адрес невакцинированных Берн решил адаптировать стратегию тестирования. Напомним, что тестирование остается важной мерой для контроля пандемии и прерывания цепей передачи инфекции. Текущая стратегия основана на регулярных анализах в школах и компаниях, а также на профилактических тестах. С весны 2021 года Конфедерация покрывает расходы на все эти тесты. Тесты в школах, компаниях и медицинских учреждениях будут по-прежнему оплачиваться властями, но с 1 октября Берн предлагет прекратить финансирование тестов для бессимптомных людей, включая пять тестовых наборов в месяц для самостоятельного использования для невакцинированных. Исключение будет сделано для детей в возрасте до 12 лет и людей, которые не могут быть привиты. Федеральный совет также предлагает, чтобы люди без симптомов могли за свой счет, например, в аптеках, участвовать в групповых ПЦР-тестах на основе слюны и таким образом иметь доступ к более надежным и менее дорогим анализам.

Таким образом, те, кто не сделал прививку или не перенес инфекцию и желает принять участие в мероприятии, где требуется предоставить Covid-сертификат, должны будут сами оплачивать тесты… или успеть пройти вакцинацию до 1 октября. Посетители домов престарелых, среди прочего, также должны будут платить за анализы, но невакцинированный медперсонал, например, будет, как и прежде, проходить регулярное бесплатное тестирование на рабочем месте. «Мы спросили себя, почему все общество должно платить за тесты для людей, которые их делают несколько раз в месяц», - подчеркнул Берсе, добавив, что такие анализы стоят недешево, а перекладывание расходов на население больше не оправдано. Власти проводят консультации с кантонами и парламентскими комитетами по поводу этих изменений и примут решение 25 августа.