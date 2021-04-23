Многие партии, ассоциации и организации уже давно требуют от властей представить четкую стратегию отмены противоэпидемических мер. Это требование, наконец, было услышано: в среду правительство вынесло для консультаций с кантонами трехфазную модель возвращения к нормальной жизни. Продолжительность каждого этапа будет зависеть от кампании по вакцинации и готовности населения сделать прививку.

Стратегия Covid-19

В целом, представленную правительством стратегию можно было бы назвать «Прививка – выходной билет из санитарного кризиса». Власти ясно дают понять, что чем быстрее привьется как можно больше людей, тем быстрее можно будет отменить ограничения.

Первый (защитный) этап правительственного плана предполагает вакцинацию входящих в группу риска лиц и будет продолжаться до тех пор, пока все уязвимые лица, которые того пожелают, не будут полностью вакцинированы, т.е. не получат две инъекции. При условии, что готовность к вакцинации в этой группе достигнет 75%, Федеральный совет предполагает, что этот этап будет завершен к концу мая 2021 года.

Учитывая вступившие в силу 19 апреля послабления, хрупкую эпидемиологическую ситуацию (2265 инфекций, 107 госпитализаций и 42 летальных исхода за 24 часа) и необходимость защиты уязвимых групп населения, которые еще не прошли вакцинацию, маловероятно, что власти пойдут на новые послабления до 26 мая. Федеральный совет, тем не менее, проведет оценку ситуации 12 мая.

До тех пор действующие меры защиты должны сохраняться во избежание неконтролируемого роста инфекций и, как следствие, увеличения числа госпитализаций и летальных исходов. Федеральный совет определил критерии для оценки эпидемиологической ситуации и, в случае превышения одного или нескольких из этих значений, рассмотрит вопрос о возможном ужесточении.

Второй (стабилизационный) этап предусматривает, что все взрослое население будет иметь доступ к прививкам. Если готовность к вакцинации достигнет 60% населения, то все взрослые, желающие это сделать, получат, по крайней мере, первую дозу к концу июня, а полная вакцинация взрослого населения (2 дозы) будет завершена к концу июля – при условии, что производители не столкнутся с какими-либо дополнительными проблемами с поставками, а темпы вакцинации будут идти в соответствии с планом. Если количество инфекций, госпитализаций и заполняемость отделений интенсивной терапии будут стабильными, то на этом этапе предусмотрены дальнейшие послабления. Речь идет, среди прочего, о отмене обязательной работы на дому и открытиии внутренних помещений ресторанов.

Наконец, третий (нормализационный) этап начнется тогда, когда все взрослые, желающие привиться, будут полностью вакцинированы. Федеральный совет считает, что социальные и экономические ограничения в этом случае больше не будут оправданы. Остальные меры (ограничения доступа или пропускной способности помещений) должны быть постепенно отменены. Эта стратегия будет сохранена, даже если, вопреки ожиданиям, склонность населения к вакцинации останется низкой.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

На концерт – с сертификатом?

Даже когда все желающие будут вакцинированы, вирус будет продолжать циркулировать. Можно предположить, что в долгосрочной перспективе заражаться будут невакцинированные и непереболевшие: чем больше доля этих людей, тем больше будет вероятность вспышек. «Бесплатная вакцинация является очень эффективным способом защиты от инфекций и болезней. Федеральный совет будет учитывать это в своих будущих постановлениях, уважая при этом индивидуальное решение о вакцинации. Однако, чтобы избежать новой волны инфекций и перегрузки системы здравоохранения, необходимо провести вакцинацию как можно большего числа людей в Швейцарии», - настаивает правительство.

После того, как охват вакцинацией достигнет 40-50% населения, власти предлагают ввести избирательный доступ для тех, кто переболел коронавирусом, прошел вакцинацию или тестирование, подчеркивается в правительственном коммюнике. Более того, министры оставляют за собой право сохранять или вновь вводить определенные меры, такие как обязательство носить маску или соблюдать дистанцию, однако эти правила должны распространяться только на лиц, не имеющих Covid-сертификата. Власти, впрочем, проводят дифференциацию между государственным сектором, где не должно допускаться никакой дискриминации, и частными мероприятиями, для доступа к которым как раз и может пригодиться сертификат. Напомним, что ранее власти отмечали, что «ковидный паспорт» понадобится, в первую очередь, для путешествий.

Разработка унифицированного сертификата уже ведется, и в настоящее время Минздрав рассматривает два технических решения. Предполагается, что все вакцинированные, переболевшие и недавно прошедшие тестирование лица должны иметь возможность получить сертификат, который будет совместим с «зеленым паспортом» ЕС. Свидетельство должно быть выдано в том месте, где человек делал тест или прививку. Данные будут храниться децентрализовано.

Египет – в «зоне риска»

Минздрав Швейцарии обновил список стран и регионов, по возвращении из которых нужно соблюдать карантин. С 22 апреля из него исключены Мальдивы, Монако, Словакия, австрийская федеральная земля Штирия, а также итальянские области Венето, Лацио, Лигурия и Марке. С 3 мая в перечень территорий с высоким риском заражения SARS-CoV-2 добавлены Аргентина, Египет, Кабо-Верде, Катар и Мексика. Полный список можно найти на сайте bag.admin.ch: учитывается версия, действующая на дату вашего въезда в Швейцарию, а не на дату отъезда. Лица, въезжающие в Швейцарию из «зоны риска», должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, а затем отправиться в карантин на десять дней. Его длительность может быть сокращена на три дня, если сделанный на седьмой день тест окажется отрицательным. Прививка не отменяет обязательного карантина. Исключения из этого правила перечислены в статье 8 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок.