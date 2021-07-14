Эпидемиологическая ситуация в Швейцарии, на первый взгляд, не выглядит критичной. Согласно санитарному бюллетеню от 13 июля, за сутки Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAF) зафиксировало 483 новых инфекции, пять госпитализаций и ни одного летального исхода. Число заражений, тем не менее, увеличивается быстрыми темпами. По подсчетам SRF, средний семидневный показатель заболеваемости вырос за неделю на 98%. При нынешней тенденции среднее число новых случаев заражения удваивается примерно каждые семь дней, причем на вариант дельта приходится более 70% новых инфекций.

Эксперты рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 предупреждают, что это может привести к росту госпитализаций. С начала июля количество случаев заражения, связанных с вариантом дельта, удваивалось каждую неделю. Число инфекций особенно возросло среди молодых людей в возрасте от 26 до 34 лет, а также в возрастной группе от 16 до 24 лет. Целевая группа основывает свои прогнозы на опыте Великобритании, где вариант дельта преобладает уже некоторое время. Поскольку охват вакцинацией в Швейцарии ниже, то ожидается более резкое увеличение числа госпитализаций, чем в Соединенном Королевстве. Более того, эффективность вакцины Pfizer/Biontech против мутации составляет 88% после введения второй дозы, что также может быть фактором увеличения числа инфекций.

Эпидемиологи не устают повторять о важности вакцинации, однако готовность сделать прививку среди жителей Швейцарии снижается. Сейчас из десяти центров вакцинации в Женеве три уже закрыты и еще три будут закрыты в конце июля, а центр в Невшателе работает только полдня. По последним имеющимся данным, полную вакцинацию прошли чуть более 41,71% жителей страны, первую инъекцию получили 11,09%, и еще 47,20% человек не вакцинированы. Число людей, готовых сделать прививку, скоро будет исчерпано, и результат далек от целевого показателя правительства в 80%. По оценкам RTS, почти все люди, которые были готовы к вакцинации, будут вакцинированы очень скоро: в то время как часть мира ищет дозы, Швейцария запаслась препаратами Pfizer и Moderna, и хранение этих ценных, но скоропортящихся вакцин может быстро стать актуальной проблемой.

Возможно, не стоит паниковать и коллективный иммунитет уже достигнут? Это не совсем так. В Женеве, например, 67% населения выработали антитела против Covid-19, по данным Женевского университетского госпиталя (HUG) и Женевского университета (UNIGE). В половине случаев иммунитет обусловлен перенесенной инфекций, а в другой половине – вакцинацией. Авторы исследования считают, что коллективный иммунитет еще слишком низок, а руководительница отдела эпидемиологии HUG Сильвия Стрингини подчеркивает, что «население должно быть вакцинировано до возобновления циркуляции вируса, которое может быть неминуемым».

Похожая ситуация сложилась и в других европейских странах: те, кто хотел привиться, уже это сделал или вот-вот сделает; остаются «прививочные скептики» и те, кто не может вакцинироваться в силу возраста или по медицинским показаниям. Власти могут воздействовать только на «скептиков», причем некоторые страны решаются на радикальные меры. Президент Франции Эммануэль Макрон, например, заявил, что люди, не имеющие сертификата о прививках или анализах, столкнутся с ограничениями: с 21 июля для посещения спектакля, парка развлечений, концерта, фестиваля, кино или театра любому человеку старше 12 лет необходимо будет пройти вакцинацию или иметь результат недавнего отрицательного теста, а с августа «санитарный пропуск» понадобится и для посещения ресторанов. Кроме того, медицинские работники обязаны пройти вакцинацию до 15 сентября. После выступления Макрона сотни тысяч французов ринулись записываться на прививку. Ангела Меркель, в свою очередь, заявила, что Германия не намерена идти по пути, который предложила Франция. В Греции в будущем людям будет разрешено находиться в ресторанах и культурных заведениях только в том случае, если они привиты против Covid-19. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил, что работники сферы здравоохранения и ухода за пожилыми людьми также должны будут проходить вакцинацию в обязательном порядке, в противном случае они могут быть освобождены от работы. «Мы не будем снова закрывать страну из-за позиции некоторых», - сказал он во время выступления по государственному телевидению.

В ЕС в настоящее время более половины всех взрослых полностью вакцинированы против Covid-19, хотя заявленная цель – привить не менее 70% взрослого населения. Напомним, что в странах Евросоюза проживает около 366 миллионов человек старше 18 лет. Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник обратилась ко всем скептикам с призывом сделать прививку, чтобы обезопасить себя от вариантов вируса и избежать новой волны инфекций.

В отличие от других европейских стран власти Швейцарии во время санитарного кризиса никогда не прибегали к крайне строгим ограничениям свобод жителей страны. Да, рестораны, непродуктовые магазины, театры и кино были закрыты, но никакого «комендантского часа», запрета на передвижения или необходимости выходить из дома с QR-кодом в Конфедерации никогда не было. Стоит, наверное, ожидать, что правительство будет придерживаться этой стратегии и в дальнейшем, не вводя обязательную вакцинацию и продолжая взывать к личной ответственности граждан.

Пока с «прививочным скептицизмом» власти борются мягкими мерами. На федеральном уровне запущена кампания, в ходе которой несколько известных личностей призывают вакцинироваться. Бюджет рекламной акции составляет 6 миллионов франков – это крупнейшая коммуникационная операция в истории OFSP/BAG. Что касается кантональных властей, то они прибегают к разным решениям. Так, в кантонах Женева и Во, прививку против коронавируса можно будет сделать в торговых центрах, а Люцерн предлагает вакцинировать сотрудников предприятий прямо на рабочем месте.

Добавим, что люди с ослабленным иммунитетом, то есть примерно 100 000 человек в Швейцарии, не могут выработать хорошую иммунную защиту против коронавируса, несмотря на полную вакцинацию. По данным некоторых исследований, этой категории населения могла бы помочь третья инъекция. Ожидается, что рекомендация о третьей вакцинации для некоторых групп людей может появиться до конца года. Напомним, что Берн оставил предзаказ на бустерные (то есть необходимые для еще одной вакцинации) препараты производства компании Moderna. Над созданием бустера работает также Pfizer/BioNTech.