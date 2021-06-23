В начале июня швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic разрешил применение вакцины от компании Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет. На состоявшемся во вторник брифинге эксперты в сфере здравоохранения объявили о новых рекомендациях по вакцинации для этой возрастной группы.

В Швейцарии стартует вакцинация детей

Опыт пандемии нового коронавируса показал, что дети и подростки подвержены низкому риску развития тяжелой формы Covid-19. В юном возрасте инфекция проявляется лишь слабыми симптомами или вообще проходит бессимптомно. Однако у молодых людей также должна быть возможность защитить себя с помощью вакцины, считают эксперты.

После того, как Swissmedic одобрил использование препарата Pfizer/BioNTech для детей от 12 лет, OFSP/BAG и CVF адаптировали стратегию по вакцинации и отныне рекомендуют молодым людям в возрасте от 12 до 15 лет при желании вакцинироваться против Covid-19.

Иммунизация особенно актуальна для подростков, которые уже страдают из-за какого-либо хронического заболевания и хотят по возможности избежать дополнительных инфекций. Кроме того, вакцинация имеет смысл для всех, кто проживает в одном доме с человеком с ослабленным иммунитетом. Перед любой вакцинацией следует провести индивидуальный анализ риска и пользы в присутствии родителей или другого доверенного лица.

В ходе клинических испытаний препарат Pfizer/BioNTech оказался почти на 100% эффективным в этой возрастной группе. Участвовавшие в исследовании молодые люди получали ту же дозировку, что и взрослые. Иммунный ответ был аналогичен тому, что наблюдался у 16-25-летних, а побочные эффекты также соответствовали известному профилю. Наиболее распространенными реакциями на прививку были боль в месте инъекции, усталость, головная боль, озноб, боль в мышцах или суставах, повышенная температура. Побочные эффекты обычно продолжались от одного до трех дней и могли быть более выраженными после приема второй дозы.

Вакцинация против Covid-19 будет бесплатной, как и для взрослых. Швейцария закупила достаточное количество доз в 2021 году, чтобы вакцинировать и молодых людей. В 2022 году будет также достаточно вакцины, чтобы при необходимости провести ревакцинацию всего населения.

Треть швейцарцев вакцинированы

На прошедшем во вторник брифинге представители сферы здравоохранения дали свою оценку сложившейся санитарной ситуации. За прошедшие сутки власти зафиксировали 130 инфекций, 13 госпитализаций и один летальный исход. В целом, эксперты полагают, что эпидемиологическая ситуация в Швейцарии дает повод для оптимизма. Беспокойство, впрочем, вызывает вариант Delta, на который уже приходится около 10% новых инфекций. Предполагается, что этот вариант легче передается и может привести к более тяжелому развитию болезни. Согласно последним данным из Великобритании, полная вакцинация двумя дозами хорошо защищает от этой мутации. Добавим, что 37% населения Конфедерации уже получили две дозы вакцины, а 57% населения получили хотя бы одну дозу.

Рекордная смертность в 2020 году

Согласно данным федеральной службы статистики, в прошлом году в Швейцарии скончалось рекордное число людей – почти 76 200 человек, что на 12,4% больше, чем в 2019 году. Рост смертности совпадал с двумя волнами эпидемии. Так, в марте-апреле было зарегистрировано почти на 1700 летальных исходов больше, чем за тот же период годом ранее (+14%); а с октября по декабрь скончались почти на 7800 человек больше, чем в те же месяцы 2019 года (+45%). Рост смертности был заметнее среди мужчин, чем среди женщин, а также в возрастной группе старше 80 лет. Тичино, Юра, Базель-городской, Гларус, Невшатель и Шаффхаузен стали кантонами с самым высоким числом летальных исходов (более 10 случаев на 1000 жителей). По данным OFSP/BAG от 22 июня, в Конфедерации и Лихтенштейне с начала пандемии зарегистрированы 10 329 связанных с Covid-19 летальных исходов.

«Подышите в трубочку»

Оригинальную разработку представили франко-швейцарские исследователи, создавшие прибор для диагностики нового коронавируса. Система, получившая название CovidAir, работает как алкотестер и определяет заболевание, анализируя состав выдыхаемого воздуха, при этом для постановки диагноза достаточно одного выдоха. В отличие от тестов на коронавирус, CovidAir выявляет не биологические элементы, такие как вирус или его фрагменты, а летучие органические соединения. Как поясняют создатели прибора, химический состав выдыхаемого воздуха отличается у больных и здоровых людей. Установка, разработанная тунской компанией Tofwerk, основана на масс-спектрометрии с химической ионизацией. Результаты анализов 5 000 образцов показывают надежность более 90%. В настоящее время эта машина проходит испытания в Лионе. Устройство будет полезно в местах, где необходимо иметь возможность тестировать большое количество людей, например, в аэропортах, торговых центрах, офисах, на стадионах или круизных лайнерах.