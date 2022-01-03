Covid-19: в новый год с новыми рекордами

Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 01. 2022.
В конце прошлой недели в Швейцарии впервые с начала пандемии были зарегистрированы более 19 000 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Распространение варианта Omicron и возможное введение новых ограничений стали темами внеочередного заседания Федерального совета.|
À la fin de la semaine dernière, en Suisse, pour la première fois depuis le début de la pandémie, plus de 19 000 nouveaux cas de coronavirus ont été signalés. La propagation de la variante Omicron et l’introduction éventuelle de nouvelles restrictions ont fait l’objet d’une réunion extraordinaire du Conseil fédéral.
Никогда еще в Швейцарии не было такого количества новых инфекций, как в последние несколько дней. В частности, в прошлый четверг федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировало 19 032 новых случая заболевания, 129 госпитализаций и 23 летальных исхода (данные с 31 декабря по 2 января будут опубликованы во второй половине дня в понедельник). В пятницу, последний день ушедшего года, Федеральный совет собрался на внеплановое совещание, а некоторые кантоны отреагировали на развитие ситуации новыми мерами.
Берн предпочитает подождать
Накануне праздников члены правительства Конфедерации обсудили по телефону текущую ситуацию, но решили пока ничего не предпринимать. Как отмечается в официальном коммюнике, эпидемиологическая ситуация вызывает беспокойство, и остается неясным то, как будут развиваться события в ближайшее время. С одной стороны, число ковидных пациентов, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии, остается высоким, а количество заражений вариантом Omicron, как и ожидалось, значительно выросло. Более того, заражаются также вакцинированные и переболевшие люди. С другой стороны, повод для осторожного оптимизма тоже есть: последняя информация, похоже, подтверждает, что инфекция, вызванная вариантом Omicron, обычно протекает в легкой форме, а бустерная вакцинация хорошо защищает от осложнений. Вероятно, поэтому количество госпитализированных пациентов должно быть меньше, чем при варианте Delta.
Взвесив «за» и «против», Федеральный совет на данный момент решил не вводить никаких дополнительных ограничений, планируя ужесточения только в том случае, если это действительно будет необходимо. Соответствующий пакет мер, включающий приостановление работы учреждений и заведений, к слову, уже готов, поэтому если ситуация в больницах еще больше ухудшится, то министры смогут вмешаться очень быстро.
По оценкам члена рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Рихарда Нехера, половина населения Швейцарии может заболеть коронавирусом в течение нескольких недель, если вариант Омикрон продолжит распространяться с нынешней скоростью. В январе вероятен рост заболеваемости до 30 000 случаев в день, отметил эксперт в интервью газете SonntagsZeitung. Даже если госпитализируется лишь небольшая часть заразившихся, лавина случаев за короткий промежуток времени может быстро привести к перенасыщению больниц.
Пока же власти напоминают населению о необходимости сократить контакты, носить маски, соблюдать правила гигиены и регулярно проветривать помещения. Вакцинация по-прежнему имеет большое значение для защиты от вируса: недавно вакцинированные или получившие бустерную дозу люди действительно хорошо защищены от осложнений, даже в случае заражения вариантом Omicron. Напомним, что в настоящее время бустер рекомендуется делать уже через четыре месяца после полной вакцинации.
Тем временем, в пятницу комитет юристов опубликовал открытое письмо с критикой мер правительства, призывая парламент «восстановить конституционный порядок». Комитет считает неконституционным введение правила 2G (вход только для вакцинированных и переболевших), считая, что эта мера представляет собой серьезное и продолжительное нарушение основных прав граждан: исключение здоровых людей из общественной жизни без возможности тестирования не имеет под собой никакого эпидемиологического или юридического обоснования. Письмо подписано более чем 100 юристами и адвокатами со всей Швейцарии.
Профилактика и лечение коронавируса в Швейцарии
Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic одобрил первый препарат для профилактики Covid-19 у людей, у которых из-за наличия каких-либо заболеваний не вырабатывается удовлетворительный иммунный ответ после полного курса вакцинации. Речь идет о растворе Ronapreve для инъекций/инфузий. Препарат показан пациентам старше 12 лет и с массой тела не менее 40 кг. Кроме профилактических целей, Ronapreve используется также для лечения коронавируса, при котором не требуются кислородная терапия или госпитализация – при наличии высокого риска прогрессирования заболевания до тяжелой формы. Препарат представляет собой комбинацию двух антител – казиривимаба и имдевимаба; вводится подкожно или внутривенно под контролем квалифицированного медицинского работника.
Кроме того, Конфедерация подписала контракты с двумя компаниями, GlaxoSmithKline и Roche, зарезервировав дозы перспективных препаратов против нового коронавируса: моноклональное антитело сотровимаб и комбинированная терапия моноклональными антителами (казиривимаб/имдевимаб). Лекарства предназначены для лечения Covid-19 у пациентов с высоким риском развития тяжелой формы заболевания. Сумма заключенных контрактов не разглашается.
Сокращение длительности карантина
Быстрое распространение варианта Omicron привело к тому, что многие сотрудники оказались в карантине – вынужденная нехватка специалистов угрожает некоторым отраслям экономики. В частности, по последним имеющимся данным, в изоляции находятся 58 385 заболевших, а 27 324 контактировавших с ними лиц помещены в карантин. Чтобы смягчить воздействие пандемии на общество, Минздрав предложил кантонам сократить с десяти до семи дней продолжительность карантина, если у человека не появилось никаких симптомов. Тест сдавать не нужно. Мера направлена на оказавшихся в карантине людей, которые живут в одном доме с инфицированным человеком или тесно контактировали с ним. Более того, люди, получившие бустерную дозу или прошедшие вакцинацию менее четырех месяцев назад, а также недавно выздоровевшие, освобождаются от карантина. Сотрудники, контактировавшие с заболевшим, могут продолжать работать в компаниях, если там проводится регулярное тестирование. Новое правило требует внесения поправки в соответствующее постановление, однако в целях экономии времени и если того требует эпидемиологическая ситуация, OFSP/BAG предоставляет кантонам возможность действовать без промедления. Рекомендациям Минздрава уже последовали некоторые кантоны, например, Во, Юра, Базель-городской и Тичино.
Пятая волна в Женеве
Власти Женевы пересмотрели некоторые меры, чтобы сдержать массовый рост инфекций. Последовав примеру кантонов Юра, Невшатель и Фрибург, Женева также обратилась за помощью к армии. Планируется, что часть солдат помогут медработникам, которые работают в кризисном режиме уже почти два года. За прошлый месяц количество госпитализированных в Женевском университетском госпитале (HUG) выросло с 83 до 271 человека. К взрывному росту числа случаев следует добавить и период отпусков, что усугубляет нехватку персонала.
Кроме того, в Женеве открыт новый тест-центр по адресу Rue de la Tour 2 с дополнительной мощностью около тысячи анализов в день. Мазок можно сдать по предварительной записи. Центр работает ежедневно с 8 утра до 10 вечера. Почти все тест-центры в Женеве переполнены, и некоторые люди с симптомами больше не могут записаться на сдачу анализа. Существует также нехватка тестов для самопроверки.
Наконец, женевские власти изменили правила карантина. Отныне близкими контактами будут считаться только люди, живущие в одном домохозяйстве, ведь при тысяче положительных случаев в день карантин для всех контактировавших уже не представляется возможным. От карантина освобождаются те, кто перенес инфекцию или получил последнюю дозу вакцины в течение последних четырех месяцев.
Ковид и беременность
Как сообщает издание Tribune de Genève, заражение коронавирусом во время беременности может иметь серьезные последствия: в некоторых случаях плацентарный ковид стал причиной внутриутробной гибели плода, а также вызвал обширные повреждения мозга у пяти младенцев в Романдии. Речь идет об инфекции плаценты, которая поражает беременных женщин, заразившихся вирусом даже в легкой форме. Заболевание развивается примерно через семь дней после появления первых симптомов. Это явление возникает в основном в конце второго или начале третьего триместра. По словам врача университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) Давида Бо, пострадавшие беременные женщины не были привиты. Подобные тяжелые случаи касаются около 1% будущих матерей, заболевших коронавирусом. Врачи рекомендуют беременным сделать прививку от ковида и незамедлительно обратиться к врачу, если они почувствуют снижение частоты шевелений плода.
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