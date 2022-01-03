Covid-19: в новый год с новыми рекордами

Никогда еще в Швейцарии не было такого количества новых инфекций, как в последние несколько дней. В частности, в прошлый четверг федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировало 19 032 новых случая заболевания, 129 госпитализаций и 23 летальных исхода (данные с 31 декабря по 2 января будут опубликованы во второй половине дня в понедельник). В пятницу, последний день ушедшего года, Федеральный совет собрался на внеплановое совещание, а некоторые кантоны отреагировали на развитие ситуации новыми мерами.

Берн предпочитает подождать

Накануне праздников члены правительства Конфедерации обсудили по телефону текущую ситуацию, но решили пока ничего не предпринимать. Как отмечается в официальном коммюнике, эпидемиологическая ситуация вызывает беспокойство, и остается неясным то, как будут развиваться события в ближайшее время. С одной стороны, число ковидных пациентов, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии, остается высоким, а количество заражений вариантом Omicron, как и ожидалось, значительно выросло. Более того, заражаются также вакцинированные и переболевшие люди. С другой стороны, повод для осторожного оптимизма тоже есть: последняя информация, похоже, подтверждает, что инфекция, вызванная вариантом Omicron, обычно протекает в легкой форме, а бустерная вакцинация хорошо защищает от осложнений. Вероятно, поэтому количество госпитализированных пациентов должно быть меньше, чем при варианте Delta.

Взвесив «за» и «против», Федеральный совет на данный момент решил не вводить никаких дополнительных ограничений, планируя ужесточения только в том случае, если это действительно будет необходимо. Соответствующий пакет мер, включающий приостановление работы учреждений и заведений, к слову, уже готов, поэтому если ситуация в больницах еще больше ухудшится, то министры смогут вмешаться очень быстро.

По оценкам члена рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Рихарда Нехера, половина населения Швейцарии может заболеть коронавирусом в течение нескольких недель, если вариант Омикрон продолжит распространяться с нынешней скоростью. В январе вероятен рост заболеваемости до 30 000 случаев в день, отметил эксперт в интервью газете SonntagsZeitung. Даже если госпитализируется лишь небольшая часть заразившихся, лавина случаев за короткий промежуток времени может быстро привести к перенасыщению больниц.

Пока же власти напоминают населению о необходимости сократить контакты, носить маски, соблюдать правила гигиены и регулярно проветривать помещения. Вакцинация по-прежнему имеет большое значение для защиты от вируса: недавно вакцинированные или получившие бустерную дозу люди действительно хорошо защищены от осложнений, даже в случае заражения вариантом Omicron. Напомним, что в настоящее время бустер рекомендуется делать уже через четыре месяца после полной вакцинации.

Тем временем, в пятницу комитет юристов опубликовал открытое письмо с критикой мер правительства, призывая парламент «восстановить конституционный порядок». Комитет считает неконституционным введение правила 2G (вход только для вакцинированных и переболевших), считая, что эта мера представляет собой серьезное и продолжительное нарушение основных прав граждан: исключение здоровых людей из общественной жизни без возможности тестирования не имеет под собой никакого эпидемиологического или юридического обоснования. Письмо подписано более чем 100 юристами и адвокатами со всей Швейцарии.

Профилактика и лечение коронавируса в Швейцарии

Швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic одобрил первый препарат для профилактики Covid-19 у людей, у которых из-за наличия каких-либо заболеваний не вырабатывается удовлетворительный иммунный ответ после полного курса вакцинации. Речь идет о растворе Ronapreve для инъекций/инфузий. Препарат показан пациентам старше 12 лет и с массой тела не менее 40 кг. Кроме профилактических целей, Ronapreve используется также для лечения коронавируса, при котором не требуются кислородная терапия или госпитализация – при наличии высокого риска прогрессирования заболевания до тяжелой формы. Препарат представляет собой комбинацию двух антител – казиривимаба и имдевимаба; вводится подкожно или внутривенно под контролем квалифицированного медицинского работника.

Кроме того, Конфедерация подписала контракты с двумя компаниями, GlaxoSmithKline и Roche, зарезервировав дозы перспективных препаратов против нового коронавируса: моноклональное антитело сотровимаб и комбинированная терапия моноклональными антителами (казиривимаб/имдевимаб). Лекарства предназначены для лечения Covid-19 у пациентов с высоким риском развития тяжелой формы заболевания. Сумма заключенных контрактов не разглашается.

Сокращение длительности карантина

Быстрое распространение варианта Omicron привело к тому, что многие сотрудники оказались в карантине – вынужденная нехватка специалистов угрожает некоторым отраслям экономики. В частности, по последним имеющимся данным, в изоляции находятся 58 385 заболевших, а 27 324 контактировавших с ними лиц помещены в карантин. Чтобы смягчить воздействие пандемии на общество, Минздрав предложил кантонам сократить с десяти до семи дней продолжительность карантина, если у человека не появилось никаких симптомов. Тест сдавать не нужно. Мера направлена на оказавшихся в карантине людей, которые живут в одном доме с инфицированным человеком или тесно контактировали с ним. Более того, люди, получившие бустерную дозу или прошедшие вакцинацию менее четырех месяцев назад, а также недавно выздоровевшие, освобождаются от карантина. Сотрудники, контактировавшие с заболевшим, могут продолжать работать в компаниях, если там проводится регулярное тестирование. Новое правило требует внесения поправки в соответствующее постановление, однако в целях экономии времени и если того требует эпидемиологическая ситуация, OFSP/BAG предоставляет кантонам возможность действовать без промедления. Рекомендациям Минздрава уже последовали некоторые кантоны, например, Во, Юра, Базель-городской и Тичино.

Пятая волна в Женеве

Власти Женевы пересмотрели некоторые меры, чтобы сдержать массовый рост инфекций. Последовав примеру кантонов Юра, Невшатель и Фрибург, Женева также обратилась за помощью к армии. Планируется, что часть солдат помогут медработникам, которые работают в кризисном режиме уже почти два года. За прошлый месяц количество госпитализированных в Женевском университетском госпитале (HUG) выросло с 83 до 271 человека. К взрывному росту числа случаев следует добавить и период отпусков, что усугубляет нехватку персонала.

Кроме того, в Женеве открыт новый тест-центр по адресу Rue de la Tour 2 с дополнительной мощностью около тысячи анализов в день. Мазок можно сдать по предварительной записи. Центр работает ежедневно с 8 утра до 10 вечера. Почти все тест-центры в Женеве переполнены, и некоторые люди с симптомами больше не могут записаться на сдачу анализа. Существует также нехватка тестов для самопроверки.

Наконец, женевские власти изменили правила карантина. Отныне близкими контактами будут считаться только люди, живущие в одном домохозяйстве, ведь при тысяче положительных случаев в день карантин для всех контактировавших уже не представляется возможным. От карантина освобождаются те, кто перенес инфекцию или получил последнюю дозу вакцины в течение последних четырех месяцев.

Ковид и беременность

Как сообщает издание Tribune de Genève, заражение коронавирусом во время беременности может иметь серьезные последствия: в некоторых случаях плацентарный ковид стал причиной внутриутробной гибели плода, а также вызвал обширные повреждения мозга у пяти младенцев в Романдии. Речь идет об инфекции плаценты, которая поражает беременных женщин, заразившихся вирусом даже в легкой форме. Заболевание развивается примерно через семь дней после появления первых симптомов. Это явление возникает в основном в конце второго или начале третьего триместра. По словам врача университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) Давида Бо, пострадавшие беременные женщины не были привиты. Подобные тяжелые случаи касаются около 1% будущих матерей, заболевших коронавирусом. Врачи рекомендуют беременным сделать прививку от ковида и незамедлительно обратиться к врачу, если они почувствуют снижение частоты шевелений плода.