С момента начала пандемии во всем мире диагностированы почти 132 000 000 случаев инфицирования, причем более 2 860 000 заразившихся новым коронавирусом человек скончались. В то время как многие страны наращивают темпы вакцинации, в Конфедерации, как сообщает ряд СМИ, на время долгих пасхальных каникул сделан перерыв. Подробнее о развитии ситуации читайте в нашем обзоре.

Почти 5000 случаев за пасхальные выходные

Согласно санитарному бюллетеню от 6 апреля, за 96 часов в Швейцарии зарегистрированы 4 932 новых случая заражения SARS-CoV-2, 175 госпитализаций и 20 летальных исходов. За четыре дня в Минздрав были переданы результаты 100 076 тестов, 4,93% из которых оказались положительными. В течение последних 14 дней общее число инфицированных составило 23 403 человека, что соответствует 270,72 инфекциям на 100 000 жителей. Показатель воспроизводства вируса, указываемый с десятидневной задержкой, составил 1,03. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне лабораторно подтверждены 610 274 случая инфицирования. Общее число жертв инфекции выросло до 9 751 человека.

В настоящее время ни одно из четырех пороговых эпидемиологических значений, определенных Федеральным советом для возможного введения новых ограничений, не превышено. Однако из-за задержки с отчетностью в период пасхальных каникул показатели заболеваемости могут вырасти. Пока же, в целом, санитарная ситуация в Швейцарии выглядит лучше, чем у соседей. Так, французский регион Бургонь-Франш-Конте обратился к нескольким франкоязычным кантонам с просьбой принять пациентов с Covid-19 - во Франции число случаев заболевания резко возросло, и некоторые больницы практически достигли пределов.

Перерыв в вакцинации?

Многие кантоны решили сделать паузу в кампании по вакцинации на время пасхальных выходных. Как сообщает NZZ am Sonntag, некоторые кантоны еще не получили свои дозы, а другие приостановили или значительно сократили количество вводимых инъекций. Если в Невшателе, например, стремились не отставать от плана до тех пор, пока в наличии есть дозы, то в Берне и Аргау работали только два из девяти центров вакцинации.

На настоящий момент полную вакцинацию в Швейцарии прошли 7% населения. Другими словами, 604 312 человек получили две дозы вакцины, а 396 214 человек – только первую инъекцию. С 29 марта по 4 апреля введены 167 842 дозы вакцины, что в среднем соответствует 23 977 инъекциям в день. Из-за пасхальных выходных скорость иммунизации снизилась на 9% по сравнению с предыдущей неделей.

Задержки вызывают непонимание, ведь на прошлой неделе Конфедерация получила самую большую партию вакцин с начала года – более 400 000 доз, которые, однако, будут введены только после Пасхи. Такая стратегия идет в разрез с официальной линией властей и экспертов, которые в ходе каждого брифинга не устают повторять, что прививки нужно делать как можно быстрее. Кроме того, каждый день «простоя» немало обходится бюджету: ВВП теряет до 100 млн франков, уточняет RTS.

Добавим, что неделю назад ЕС изменил правила экспорта вакцин Covid-19, исключив Швейцарию из списка стран, освобожденных от получения экспортной лицензии. Берн требует, чтобы ему вновь был предоставлен привилегированный доступ и чтобы его торговля вакцинами и активными веществами не была ограничена. Федеральная администрация находится в контакте с Европейской комиссией, сообщает RTS.

Тем временем, большинство стран-членов Евросоюза будут иметь достаточно доз вакцин для иммунизации большинства населения до июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. По прогнозам исполнительного органа ЕС, к концу первого полугодия Германия, Испания, Франция, Италия и Нидерланды смогут провести вакцинацию более 55% своего населения.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Нет теста? Штраф!

С недавнего времени люди, въезжающие в Швейцарию из страны, отнесенной к «зоне риска», должны обязательно предоставлять отрицательный результат теста на Covid-19. C момента введения этого правила около 700 человек въехали в страну без теста, при этом в 20% случаев на нарушителей был наложен штраф в размере 200 франков, сообщает Schweiz am Wochenende. Напомним, что при пересечении наземной границы проводятся только выборочные проверки, а при посадке в самолет тест обязателен для всех пассажиров, поэтому, например, в аэропорту Цюриха ситуация иная – за отсутствие теста было выписано чуть более десятка штрафов. Подробнее о правилах въезда в Конфедерацию мы рассказывали в нашей статье.

Добавим, что, согласно опросу Tages-Anzeiger, две трети жителей Швейцарии еще ни разу не делали тест на Covid-19. С сегодняшнего дня в швейцарские аптеки поступят самотесты на коронавирус: каждый человек сможет получить пять бесплатных наборов в месяц при предъявлении карточки медицинского страхования. Самотесты предназначены для использования при отсутствии симптомов, например, перед встречей с друзьями. Тесты для самостоятельного использования могут давать ложноотрицательные результаты, особенно в начале или конце заболевания, когда вирусная нагрузка достаточно низкая. Положительный результат нужно подтвердить с помощью ПЦР-исследования. По оценкам вирусолога и члена рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Дидье Троно, ситуация со сбором данных, их анализом и подготовкой статистики в Швейцарии сложилась неудовлетворительная, и, по его прогнозам, она станет еще труднее с введением самотестов, так как никто не сможет заставить человека заявить о своем положительном результате кантональному врачу.