Covid-19: «Ситуация под контролем, но остается хрупкой»

Автор: Заррина Салимова, Берн, 24. 08. 2020. Просмотров: 868
Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) объявило в воскресенье о 276 новых случаях заражения SARS-CoV-2. По подсчетам RTS, с 3 августа количество ежедневно регистрируемых инфекций не опускается ниже ста.|
L’Office fédéral de la santé publique a annoncé ce dimanche que 276 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été recensés. Selon la RTS, le nombre de cas quotidiens n’est plus repassé sous la barre des 100 depuis le 3 août.
Новый коронавирус продолжает распространяться по миру. По данным института Джона Хопкинса, общее число заболевших превысило 23 млн человек, более 804 тысяч из них скончались. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в США, Бразилии, Мексике, Индии и Великобритании. По оценкам Всемирного банка, из-за коронакризиса 70-100 млн человек могут оказаться за порогом бедности и будут вынуждены жить менее чем на 1,9 доллара в день. О ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.
5,1% положительных тестов
С 3 августа количество ежедневно регистрируемых новых случаев заражения SARS-CoV-2 не опускается ниже ста. Всего с начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне инфекцией заразились 39 903 человека, при этом в пятницу власти зафиксировали 306 новых случаев заболевания, в субботу – 295, а в воскресенье – 276. Доля позитивных результатов тестов на Covid-19 в Швейцарии выросла до 5,1%. Согласно санитарному бюллетеню от 23 августа, 1720 заболевших скончались.
Режим самоизоляции в настоящее время соблюдают 1739 человек, а на карантине находятся 5769 контактировавших с ними лиц. Кроме того, в карантин помещены 15 008 путешественников, вернувшихся из стран с высоким риском заболевания новым коронавирусом. По сообщениям Tribune de Genève, в список регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в скором времени может попасть Франция.
«Хрупкая ситуация»
«Количество новых случаев в настоящее время удваивается каждые четыре-шесть недель. Это означает, что эпидемия растет по экспоненте», - заявила в интервью SRF профессор Федеральной цюрихской политехнической школы (ETHZ) и член рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Таня Штадлер, которая разрабатывает методы расчета распространения вирусных эпидемий. По ее словам, существует риск снова потерять контроль, но тенденция может быть остановлена, если будут приняты новые меры, а также если мы все изменим свое поведение: будем чаще носить маски и работать из дома. Напомним, что многие кантоны, в том числе Женева, Во, Юра, Невшатель и Базель-городской, уже ввели правило обязательного ношения масок в магазинах. Кроме того, профессор ETHZ предупредила, что положение усложнится, как только кантоны больше не смогут отслеживать контакты заболевших.
Добавим, что в четверг федеральный советник Ален Берсе провел встречу с кантональными директорами отделов здравоохранения, после которой признал, что ситуация остается хрупкой, но находится под контролем, и в очередной раз воззвал к личной ответственности, подчеркнув, что необходимо продолжать быть дисциплинированными и соблюдать правила дистанции и карантина.
Отмена Эскалады
В пятницу стало известно, что женевские власти приняли решение не проводить ежегодный традиционный забег в преддверии праздника Эскалады, отмечаемого в честь победы женевцев над войсками Савойского герцога. Забег, в котором принимают участие около 40 000 человек, считается крупнейшим спортивным мероприятием в Швейцарии, но при таком большом наплыве людей применить правила социальной дистанции будет невозможно. Пока мероприятие перенесено на начало декабря 2021 года. Об истории этого праздника мы рассказывали в нашей статье.
Covid-19 и дерматологические симптомы
Исследователи Базельского университетского госпиталя сообщают, что им удалось обнаружить SARS-CoV-2 в образце кожи пациентки, у которой, тем не менее, результаты мазка из носоглотки и теста на антитела оказались отрицательными. Речь идет о 81-летней женщине, которая помимо типичной для Covid-19 лихорадки страдала выраженной кожной инфекцией. Врачи обнаружили под электронным микроскопом вирусные клетки и на сосудах, поэтому исключили возможность загрязнения образца извне.
Описанный случай подтверждает выдвинутую ранее теорию о том, что Covid-19 – это мультисистемное заболевание, симптомами которого также могут быть кожные реакции, похожие на крапивницу, обморожение или васкулит. Базельские врачи считают, что современные методы тестирования на SARS-CoV-2 не безошибочны и могут показывать ложноотрицательный результат, поэтому в качестве дополнения к обычным тестам необходимо также отправлять на биопсию образцы кожи. Кроме того, пример швейцарской пациентки свидетельствует о том, что не у каждого переболевшего Covid-19 впоследствии вырабатываются антитела – эта информация имеет большое значение для исследователей, разрабатывающих сейчас вакцины от нового коронавируса.
Большинство швейцарцев хотят вакцинироваться
Согласно исследованию, проведенному институтом Sotomo по заказу страховой компании CSS, 63% швейцарцев готовы пройти вакцинацию против Covid-19, когда это станет возможным. Опрос проводился в начале июня, когда число ежедневно регистрируемых новых случаев заражения SARS-CoV-2 было примерно в три раза меньше, чем сейчас, но даже тогда лишь четверть населения была скорее против прививки, еще 12% опрошенных не смогли дать однозначный ответ, сообщает RTS.
Примечательно, что желание вакцинироваться особенно высоко среди пожилых людей. Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует в приоритетном порядке проводить вакцинацию медицинских работников и людей, входящих в группу риска, чтобы обеспечить препаратом как можно больше стран.
Любопытно и то, что участники опроса не боятся заразиться Covid-19: только 0,3% считают, что заражение этим вирусом стало бы самым серьезным заболеванием, с которым они сталкивались на сегодняшний день. В целом, респонденты больше обеспокоены другими проблемами: 72% утверждают, что устойчивость к антибиотикам представляет большой риск для общества, а 53% обеспокоены загрязнением питьевой воды гормонами или пестицидами.
От редакции: все наши материалы о Covid-19 собраны в специальном досье.
Covid-19 и отслеживание контактовПри отслеживании цепочек передачи инфекции кантональные службы выявляют людей, с которыми заболевший находился в тесном контакте за двое суток до появления у него симптомов. По мнению швейцарских исследователей, этот 48-часовой период основан на ошибке в расчетах.
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