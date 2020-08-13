Автор: Лейла Бабаева, Берн, 13. 08. 2020. Просмотров: 192
Общее число заразившихся SARS-Cov-2 в мире превысило 20 млн человек, а жертв пандемии уже более 730 тыс. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), больше всего летальных исходов зафиксировано в США, Бразилии, Мексике, Великобритании, Индии, Италии, Франции и Испании. О ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.
1024 случая за семь дней
За прошедшие сутки минздрав Швейцарии (OFSP/BAG) зафиксировал 274 новых случая заражения SARS-CoV-2, 12 госпитализаций и один летальный исход. С начала эпидемии в Швейцарии и Лихтенштейне новым коронавирусом заразились 37 169 человек, 1714 из них скончались. Всего было проведено 854 885 диагностических теста на Covid-19, 5,2 % из которых оказались положительными. В течение последних семи дней доля положительных тестов составила 3,8%. В настоящее время в Швейцарии в самоизоляции находится 1331 заболевший, а 4446 контактировавших с ними лиц помещены в карантин. OFSP/BAG напоминает о необходимости продолжать следовать санитарным правилам и сохранять дистанцию в полтора метра, а когда это невозможно – носить маску.
Мероприятия и Чемпионат мира по шоссейному велоспорту
На пресс-конференции, прошедшей 12 августа, правительство сообщило, что массовые мероприятия с участием более 1000 человек, запрещенные с 28 февраля, будут снова разрешены с 1 октября, а не с 1 сентября, как надеялись организаторы. На проведение необходимо будет получать кантональное разрешение, а местные власти при его выдаче должны будут учитывать эпидемиологическую обстановку. До 2 сентября министерство внутренних дел разработает критерии предоставления разрешений, общие для концертов, спортивных соревнований и т.д.
Ранее руководитель рабочей группы Швейцарской Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн заявил в интервью изданию SonntagsZeitung, что страна находится на пороге экспоненциального роста числа заражений, и предложил сократить количество участников публичных мероприятий до 100 человек. Министр здравоохранения Ален Берсе пояснил, что правительство прислушивается к рекомендациям рабочей группы, однако «политики должны заниматься политикой» - Федеральному совету необходимо управлять страной и находить решения в трудной ситуации. В связи с тем, что вышеупомянутое ограничение будет снято только 1 октября, в Швейцарии было отменено проведение 93-го Чемпионата мира по шоссейному велоспорту, который ранее был запланирован на 20-27 сентября, информирует телерадиокомпания RTS. Вероятно, Чемпионат пройдет в другой стране, но Международный союз велосипедистов (UCI) еще не сообщил о новом месте проведения. Организаторы концертов пока не имеют конкретных планов на будущее, ожидая 2 сентября.
Меры поддержания экономики
Правительство направило в парламент запрос на утверждение дополнительной суммы в 31,6 млн франков, которая в этом году должна покрыть расходы минздрава, связанные, среди прочего, с проведением информационных кампаний и разработкой приложения отслеживания контактов SwissCovid. Кроме того, правительство считает необходимым выделить еще 770 млн франков на борьбу с пандемией и смягчение ее последствий для экономики. 288,5 млн планируется потратить на проведение тестов на Covid-19, 221,3 млн – на железнодорожные инфраструктуры, около 150 млн – на поддержку авиадиспетчерской компании Skyguide, прибыль которой сильно сократилась из-за отмены авиарейсов. Федеральный совет планирует предоставить 700 млн предприятиям, занятым перевозкой пассажиров, а также компаниям, доставляющим грузы по железной дороге. Эта мера поможет обеспечить платежеспособность таких фирм и избежать ограничения списка оказываемых ими услуг. Если говорить о Швейцарии в целом, то в этом году ожидается бюджетный дефицит в размере 3,1 млрд франков вместо «излишка» в 300 млн. Что касается мер, направленных на поддержку занятого населения, то упрощенная процедура объявления частичной безработицы будет действовать до конца 2020 года.
Общая ответственность и маски
Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга подчеркнула, что каждое новое смягчение ограничений означает, что население должно вести себя более ответственно. Рост числа заражений коронавирусом говорит о том, что следует проявлять осторожность. Ален Берсе напомнил, что все граждане должны прилагать усилия в борьбе с пандемией и соблюдать карантин после путешествий в страны с высоким риском заражения.
С 15 августа вводится обязательное ношение масок в самолетах, вылетающих из Швейцарии или прибывающих в нее, вне зависимости от авиакомпании. Напомним, что ношение масок обязательно в общественном транспорте страны с 6 июля. Любопытно, что иностранные дипломаты не обязаны соблюдать карантин, если их въезд в Швейцарию связан с выполнением должностных обязанностей. На вчерашней пресс-конференции Федеральный совет сообщил, что от карантина избавлены и швейцарские дипломаты, которые приезжают в свою страну по работе.
Вакцины
Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса, но в других странах к этому отнеслись скептически, а представитель ВОЗ заявил, что все данные относительно безопасности и действенности этого препарата необходимо тщательно проверить. О российской вакцине стало известно по результатам совещания президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства. Глава государства упомянул, что одна из его дочерей сделала себе такую прививку, вначале у нее поднялась температура, но теперь она чувствует себя хорошо.
11 августа на сайте минздрава РФ появилось коммюнике, в котором сообщается о выдаче регистрационного удостоверения «с номером ЛП-006395 на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции Covid-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи». Минздрав РФ сообщил, что «вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к Covid-19, при этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации».
Отметим, что вакцина прошла только два этапа испытаний. В интервью изданию «Медуза» руководитель группы разработчиков вакцины, член-корреспондент РАН Денис Логунов рассказал, что в соответствии с постановлением правительства № 441 лекарства, применяемые для профилактики и лечения опасных болезней, могут регистрироваться даже на основании доклинических исследований, то есть испытаний на животных. Разработка российского препарата находится на начальном этапе, а в мире есть несколько производителей, которые в деле испытания вакцин продвинулись гораздо дальше: Moderna, Pfizer/BioNTech, Оксфордский университет/AstraZeneca, Sinopharm/Уханьский институт биопрепаратов, китайские фирмы Sinovac и CanSinoBio. По данным, приведенным на сайте государственного реестра лекарственных средств РФ, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.
Что касается Швейцарии, то, кроме контракта на закупку вакцины от Covid-19, который Берн заключил с американской компанией Moderna, также сделан предварительный заказ препарата MP0420 цюрихской фирмы Molecular Partners. Если это средство будет допущено на местный рынок, то Швейцария в приоритетном порядке купит 200 тыс. первых доз и получит право на 3 млн дополнительных доз. По информации минздрава, заказы в разных компаниях позволяют расширить стратегию борьбы с новым коронавирусом.
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