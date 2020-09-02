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среда, 2 сентября 2020 года   

Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?|Covid-19: comment l’épidémie progresse-t-elle en Suisse?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 2. 09. 2020. Просмотров: 886

В приемной тест-центра в Женеве стулья расставлены в соответствии с правилами социальной дистанции. Фото: NashaGazeta

Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.

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Une enquête de SRF explique pourquoi en Suisse le nombre de nouvelles infections augmente, mais celui d’hospitalisations reste stable.

Общее количество заболевших Covid-19 в Швейцарии и Лихтенштейне достигло 42 393 человек, 1727 из них скончались. За последние сутки Федеральный департамент здравоохранения (OFSP/BAG) зафиксировал 216 новых случаев заражения SARS-CoV-2, девять госпитализаций и один летальный исход. Эта тенденция сохраняется уже несколько недель: число ежедневно регистрируемых инфекций растет, но в то же время статистика госпитализаций и летальности остается относительно низкой. Почему так происходит?

Этот феномен можно объяснить несколькими причинами, сообщает SRF. Прежде всего, в последнее время проводится больше тестов на коронавирус, что позволяет выявить так называемые «невидимые», то есть бессимптомные, случаи и получить более полное представление об эпидемиологической ситуации. Напомним, что весной Конфедерация придерживалась стратегии целенаправленного тестирования: мазок на SARS-CoV-2 брали только у тех, кому предстояла госпитализация, и тех, кто входил в группу риска. Эти ограничения были обусловлены нехваткой диагностических тестов. Затем ситуация изменилась: с 22 апреля сдать анализ могут все лица с симптомами заболевания, а с 25 июня стоимость мазка, проведенного по назначению врача, оплачивает Конфедерация. В результате более широкого тестирования в статистику попало много случаев с легким течением болезни, при котором госпитализация не требуется.

Кроме того, сегодняшняя ситуация значительно отличается от пика эпидемии в марте тем, что сейчас чаще болеет молодежь. С июня число инфекций в непропорционально большей степени растет именно в возрастной группе от 20 до 29 лет. В целом, на молодых людей младше 30 лет приходится в среднем по Швейцарии около половины всех зарегистрированных новых случаев заражения, а в некоторых кантонах этот показатель достигает 70%, и это при том, что молодежь составляет только треть населения страны. Молодые люди без хронических заболеваний, как правило, легче переносят инфекцию, поэтому сейчас меньше заболевших попадают в больницы.

Что касается пожилых людей, то они, наоборот, стали болеть реже, тогда как весной 40% случаев заболевания приходилось на возрастную группу старше 60 лет, т.е. на людей из группы риска, у которых выше как вероятность госпитализации, так и неблагоприятного исхода. Сейчас они лучше осведомлены о правилах безопасности, стали более бдительными, соблюдают дистанцию, носят маски и во многом смогли изменить свои привычки и поведение, чтобы защитить здоровье и минимизировать риск заражения.

Любопытно, что доля инфекций в средней возрастной группе от 30 до 59 лет осталась неизменной с начала эпидемии. Ситуация, впрочем, может измениться осенью, когда люди снова начнут больше времени проводить в помещениях: закрытые пространства с недостаточной вентиляцией могут увеличить риск заражения.

Наконец, врачи сегодня больше знают о течении болезни, чем несколько месяцев назад. Опубликовано немало исследований о симптомах, наиболее эффективных протоколах лечения и действенных препаратах – все это, несомненно, тоже сыграло свою роль в развитии эпидемии.

Добавим, что, согласно санитарному бюллетеню от 1 сентября, режим самоизоляции сейчас соблюдают 1795 заболевших, и еще 5 589 контактировавших с ними лиц находятся на карантине. Вдобавок к этому, в обязательный карантин были помещены 12 396 путешественников, вернувшихся из стран с высоким риском заболевания Covid-19.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.

 

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Covid-19: как развивается эпидемия в Швейцарии?

 Проведенное телеканалом SRF исследование объясняет, почему число новых случаев заражения в Конфедерации растет, а количество госпитализаций остается стабильным.

Всего просмотров: 885
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