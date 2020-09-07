Covid-19: Швейцария включила Украину в «карантинный» список

Автор: Заррина Салимова, Берн, 7. 09. 2020. Просмотров: 1365
Федеральное управления здравоохранения (OFSP/BAG) обновило список стран, по возвращении из которых необходимо соблюдать карантин, добавив в перечень десять новых государств, включая Украину и Хорватию, и удалив восемь, в том числе Казахстан и Кыргызстан. Новый список действует с понедельника.|
L’OFSP a mis à jour sa liste des pays dont les voyageurs entrant en Suisse devront être mis en quarantaine. Dix nouveaux pays ont été ajoutés parmi lesquels la Croatie et l’Ukraine. Huit en ont été retirés dont le Kazakhstan et le Kirghizistan. Cette nouvelle liste est en vigueur à partir de lundi.
Актуальная статистика по коронавирусу, новый «карантинный» список, единые санитарные критерии для поездок по странам Шенгенского соглашения, многообещающие препараты для лечения тяжелых форм Covid-19 – об эпидемиологической ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.
«Неопределенное будущее»
В пятницу, впервые с конца апреля, в Швейцарии были подтверждены 405 случаев заражения, а в субботу – 425. За прошедшие сутки власти зафиксировали 444 инфекции, пять госпитализаций и один летальный исход. Всего с начала эпидемии новым коронавирусом, по данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), заразился 44 401 человек, 1733 из них скончались.
Глава отдела инфекционных заболеваний OFSP/BAG Штефан Кустер подтвердил на состоявшейся в пятницу в Берне пресс-конференции сказанное ранее федеральным советником Аленом Берсе: несмотря на рост ежедневно регистрируемых инфекций, эпидемиологическую обстановку можно назвать стабильной, так как статистика по госпитализациям и летальности остается низкой. Кустер, впрочем, считает, что будущее выглядит неопределенно. «Мы не можем предсказать, как будет развиваться ситуация», - отметил он. По его словам, многое зависит от возвращающихся из отпусков людей, от того, как повлияет на ситуацию разрешение снова проводить массовые мероприятия, а также от времени года – с началом сезона гриппа количество людей с респираторными инфекциями будет неизбежно расти, а вместе с этим увеличится и нагрузка на систему здравоохранения.
Десять новых стран в «карантинном» списке
Минздрав обновил, с 7 сентября, «карантинный» список, включив в него Гвиану, Ливан, Ливию, ОАЭ, Парагвай, Сан-Марино, Тринидад и Тобаго, Украину, Французскую Полинезию и Хорватию. С сегодняшнего дня в списке больше не фигурируют Бельгия, Казахстан, Кыргызстан, Люксембург, Мексика, Оман, Сальвадор и Эсватини (Свазиленд). Полный перечень из 55 стран приведен на сайте bag.admin.ch.
Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков.
В последнее время в швейцарских СМИ часто можно встретить информацию о том, что сроки карантина могут быть пересмотрены. Руководительница секции по контролю за инфекционными заболеваниями OFSP/BAG Виржини Массере пояснила в ходе пятничного брифинга, что новые сведения о продолжительности карантина постоянно анализируются, однако пока Конфедерация будет придерживаться рекомендации о десяти днях. По ее словам, у более половины заболевших людей, находящихся на карантине, первые симптомы появляются на пятый день. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться сегодня во время встречи кантональных министров здравоохранения с федеральным советником Аленом Берсе.
Критерии ЕС для ограничений на поездки
В пятницу Еврокомиссия представила конкретные предложения по общим критериям и пороговым значениям для введения ограничений на поездки в рамках ЕС. Брюссель предлагает создать карту зон риска, где страны будут отмечены зеленым, оранжевым и красными цветами. Кроме того, должны быть введены единые правила для поездок, в частности, будут учитываться количество новых случаев инфицирования, число положительных результатов и проведенных анализов, а также доля заболевших на 100 000 жителей в течение 14 дней. Министры здравоохранения ЕС также договорились сократить карантинный период с 14 до 10 дней (или даже до пяти дней, если тест окажется отрицательным).
Если предложения будут одобрены, то новые правила будут применяться ко всем странам Евросоюза и всем членам Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Напомним, что пока каждая страна устанавливает свои собственные правила въезда и карантинные требования.
Берн, в свою очередь, приветствует усилия по улучшению координации и установлению общих стандартов, так как это будет способствовать сдерживанию эпидемии в Европе и нормальному функционированию Шенгенской зоны.
Дети и Covid-19
Роль, которую играют дети в распространении нового коронавируса, остается одной из главных загадок пандемии. До настоящего времени Минздрав не рекомендовал проводить систематическое тестирование на коронавирус детей в возрасте до 12 лет, однако, как сообщает RTS, вскоре эта практика может измениться. К проведению более качественной оценки циркуляции вируса в школах призывают эпидемиологи. Они ссылаются на зарубежные исследования, указывающие на факт передачи инфекции между взрослыми внутри школы и, возможно, между детьми и взрослыми. Свидетельств передачи инфекции между детьми, особенно младшего возраста, по-прежнему мало, но этот вопрос предстоит тщательно изучить – особенно сейчас, когда наблюдается рост числа заражений.
Кортикостероиды против нового коронавируса
Дексаметазон и гидрокортизон снижают на 20% смертность у пациентов, оказавшихся в отделениях интенсивной терапии с Covid-19, сообщает Le Temps со ссылкой на ряд исследований. Положительный эффект также подтверждается у пациентов, госпитализированных с затрудненным дыханием, но не интубированных. Кортикостероиды имитируют гормоны, выделяемые в организме естественным путем, и являются одними из самых мощных противовоспалительных препаратов. По словам профессора кафедры медицины Женевского университетского госпиталя (HUG) Томаса Агоритсаса, кортикостероиды теперь считаются лучшей терапией для пациентов с тяжелыми формами Covid-19, однако специалисты до сих пор не знают, как именно работают эти лекарственные средства. «По-прежнему есть много областей, в которых существует неопределенность в отношении того, как они борются с вирусной инфекцией и воспалением, а также их возможного эффекта от сочетания с другими молекулами», - отметил он в комментарии Le Temps. Специалисты, впрочем, подчеркивают, что пациенты со слабыми симптомами не должны принимать кортизон, так как это может навредить их способности бороться с инфекцией: на ранних стадиях развития болезни основное внимание должно быть уделено противовирусной терапии.
Вакцина не раньше 2021 года
Несколько проектов по созданию вакцины уже вступили в третью, завершающую, фазу клинических испытаний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) однако объявила в пятницу, что не ожидает начала массовой вакцинации против Covid-19 раньше середины 2021 года – более ранние сроки не выглядят реалистично. Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация не одобрит вакцину, если она не будет безопасной и эффективной.
В то же время российские исследователи сообщают об успехах. В статье, опубликованной в научном журнале The Lancet и прошедшей оценку комитета независимых ученых по рецензированию, говорится о том, что вакцина, разрабатываемая Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, запускает иммунную реакцию и не приводит к каким-либо серьезным негативным последствиям. Эти результаты пока не доказывают, впрочем, что вакцина эффективно защищает от заражения новым коронавирусом, уточняет RTS.
Добавим, что мэр Москвы Сергей Собянин уже привился от Covid-19 с помощью российской вакцины и сообщил, что не почувствовал особых негативных последствий. «Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», - рассказал Собянин в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным.
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