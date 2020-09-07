Covid-19: Швейцария включила Украину в «карантинный» список

Актуальная статистика по коронавирусу, новый «карантинный» список, единые санитарные критерии для поездок по странам Шенгенского соглашения, многообещающие препараты для лечения тяжелых форм Covid-19 – об эпидемиологической ситуации в Швейцарии читайте в нашем обзоре.

«Неопределенное будущее»

В пятницу, впервые с конца апреля, в Швейцарии были подтверждены 405 случаев заражения, а в субботу – 425. За прошедшие сутки власти зафиксировали 444 инфекции, пять госпитализаций и один летальный исход. Всего с начала эпидемии новым коронавирусом, по данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), заразился 44 401 человек, 1733 из них скончались.

Глава отдела инфекционных заболеваний OFSP/BAG Штефан Кустер подтвердил на состоявшейся в пятницу в Берне пресс-конференции сказанное ранее федеральным советником Аленом Берсе: несмотря на рост ежедневно регистрируемых инфекций, эпидемиологическую обстановку можно назвать стабильной, так как статистика по госпитализациям и летальности остается низкой. Кустер, впрочем, считает, что будущее выглядит неопределенно. «Мы не можем предсказать, как будет развиваться ситуация», - отметил он. По его словам, многое зависит от возвращающихся из отпусков людей, от того, как повлияет на ситуацию разрешение снова проводить массовые мероприятия, а также от времени года – с началом сезона гриппа количество людей с респираторными инфекциями будет неизбежно расти, а вместе с этим увеличится и нагрузка на систему здравоохранения.

Десять новых стран в «карантинном» списке

Минздрав обновил, с 7 сентября, «карантинный» список, включив в него Гвиану, Ливан, Ливию, ОАЭ, Парагвай, Сан-Марино, Тринидад и Тобаго, Украину, Французскую Полинезию и Хорватию. С сегодняшнего дня в списке больше не фигурируют Бельгия, Казахстан, Кыргызстан, Люксембург, Мексика, Оман, Сальвадор и Эсватини (Свазиленд). Полный перечень из 55 стран приведен на сайте bag.admin.ch.

Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков.

В последнее время в швейцарских СМИ часто можно встретить информацию о том, что сроки карантина могут быть пересмотрены. Руководительница секции по контролю за инфекционными заболеваниями OFSP/BAG Виржини Массере пояснила в ходе пятничного брифинга, что новые сведения о продолжительности карантина постоянно анализируются, однако пока Конфедерация будет придерживаться рекомендации о десяти днях. По ее словам, у более половины заболевших людей, находящихся на карантине, первые симптомы появляются на пятый день. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться сегодня во время встречи кантональных министров здравоохранения с федеральным советником Аленом Берсе.

Критерии ЕС для ограничений на поездки

В пятницу Еврокомиссия представила конкретные предложения по общим критериям и пороговым значениям для введения ограничений на поездки в рамках ЕС. Брюссель предлагает создать карту зон риска, где страны будут отмечены зеленым, оранжевым и красными цветами. Кроме того, должны быть введены единые правила для поездок, в частности, будут учитываться количество новых случаев инфицирования, число положительных результатов и проведенных анализов, а также доля заболевших на 100 000 жителей в течение 14 дней. Министры здравоохранения ЕС также договорились сократить карантинный период с 14 до 10 дней (или даже до пяти дней, если тест окажется отрицательным).

Если предложения будут одобрены, то новые правила будут применяться ко всем странам Евросоюза и всем членам Шенгенской зоны, включая Швейцарию. Напомним, что пока каждая страна устанавливает свои собственные правила въезда и карантинные требования.

Берн, в свою очередь, приветствует усилия по улучшению координации и установлению общих стандартов, так как это будет способствовать сдерживанию эпидемии в Европе и нормальному функционированию Шенгенской зоны.

Дети и Covid-19

Роль, которую играют дети в распространении нового коронавируса, остается одной из главных загадок пандемии. До настоящего времени Минздрав не рекомендовал проводить систематическое тестирование на коронавирус детей в возрасте до 12 лет, однако, как сообщает RTS, вскоре эта практика может измениться. К проведению более качественной оценки циркуляции вируса в школах призывают эпидемиологи. Они ссылаются на зарубежные исследования, указывающие на факт передачи инфекции между взрослыми внутри школы и, возможно, между детьми и взрослыми. Свидетельств передачи инфекции между детьми, особенно младшего возраста, по-прежнему мало, но этот вопрос предстоит тщательно изучить – особенно сейчас, когда наблюдается рост числа заражений.

Кортикостероиды против нового коронавируса

Дексаметазон и гидрокортизон снижают на 20% смертность у пациентов, оказавшихся в отделениях интенсивной терапии с Covid-19, сообщает Le Temps со ссылкой на ряд исследований. Положительный эффект также подтверждается у пациентов, госпитализированных с затрудненным дыханием, но не интубированных. Кортикостероиды имитируют гормоны, выделяемые в организме естественным путем, и являются одними из самых мощных противовоспалительных препаратов. По словам профессора кафедры медицины Женевского университетского госпиталя (HUG) Томаса Агоритсаса, кортикостероиды теперь считаются лучшей терапией для пациентов с тяжелыми формами Covid-19, однако специалисты до сих пор не знают, как именно работают эти лекарственные средства. «По-прежнему есть много областей, в которых существует неопределенность в отношении того, как они борются с вирусной инфекцией и воспалением, а также их возможного эффекта от сочетания с другими молекулами», - отметил он в комментарии Le Temps. Специалисты, впрочем, подчеркивают, что пациенты со слабыми симптомами не должны принимать кортизон, так как это может навредить их способности бороться с инфекцией: на ранних стадиях развития болезни основное внимание должно быть уделено противовирусной терапии.

Вакцина не раньше 2021 года

Несколько проектов по созданию вакцины уже вступили в третью, завершающую, фазу клинических испытаний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) однако объявила в пятницу, что не ожидает начала массовой вакцинации против Covid-19 раньше середины 2021 года – более ранние сроки не выглядят реалистично. Кроме того, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация не одобрит вакцину, если она не будет безопасной и эффективной.

В то же время российские исследователи сообщают об успехах. В статье, опубликованной в научном журнале The Lancet и прошедшей оценку комитета независимых ученых по рецензированию, говорится о том, что вакцина, разрабатываемая Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, запускает иммунную реакцию и не приводит к каким-либо серьезным негативным последствиям. Эти результаты пока не доказывают, впрочем, что вакцина эффективно защищает от заражения новым коронавирусом, уточняет RTS.

Добавим, что мэр Москвы Сергей Собянин уже привился от Covid-19 с помощью российской вакцины и сообщил, что не почувствовал особых негативных последствий. «Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», - рассказал Собянин в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным.

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