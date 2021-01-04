Covid-19: Романдия «закручивает гайки»

Новогодние праздники в Швейцарии прошли относительно спокойно. Полиции пришлось распустить две нелегальные вечеринки со слишком большим количеством гостей в Фолькетсвиле (кантон Цюрих) и Вильневе (Во). В Базеле полиция зарегистрировала около 100 экстренных вызовов, в Берне – около 70, в Цюрихе - около 60. Но в целом работы у стражей правопорядка было меньше, чем в другие годы. Подробнее о развитии ситуации в Конфедерации читайте в нашем обзоре.

R-значение снова растет

Индекс репродукции вируса (R) указывает на то, сколько людей в среднем заражает инфицированный человек. Если показатель меньше 1, то значит, в день регистрируется меньше новых случаев заражения, а если больше 1, то вирус распространяется быстрее, подчеркивается на сайте федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG). Таким образом, чтобы сдержать распространение вируса, R-значение должно быть значительно меньше 1. Индекс рассчитывается ежедневно на основе результатов тестирования и других национальных и международных источников. Тем не менее, этот показатель отражает санитарную ситуацию, существовавшую в Швейцарии десять дней назад, а в Лихтенштейне – 14 дней назад. Эти задержки вызваны разницей во времени между заражением и получением положительного результата теста.

По состоянию на 24 декабря (последние имеющиеся данные, опубликованные 3 января), среднее R-значение на национальном уровне составило 0,95. Эпидемиологи опасаются, что после праздников индекс репродукции может снова повыситься, а рассчитывающая это число рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 указывает на своем сайте, что R-значение может быть занижено во время праздничных дней, так как меньше людей сдавали тесты.

Напомним, что во время выходных дней OFSP/BAG не публикует санитарные бюллетени со статистикой заболевших, госпитализированных и скончавшихся. По информации от 31 декабря, власти зафиксировали 4391 инфекцию, 166 госпитализаций и 77 летальных исходов. Данные за период с 31 декабря по 3 января будут доступны сегодня в течение дня.

Романдия ужесточает меры

До недавнего времени кантоны Западной Швейцарии пользовались исключительным положением и могли позволить себе больше «поблажек» по сравнению с другими регионами страны, так как индекс репродукции вируса в Романдии был ниже 1. Однако в последние дни ситуация изменилась: R-значение выросло, и в этой связи власти кантонов Невшатель, Во и Вале объявили в воскресенье об ужесточении мер и согласовании их с действующими на национальном уровне правилами. Так, магазины, в том числе на вокзалах и заправках, должны будут оставаться закрытыми по воскресеньям, а также после 19.00 в другие дни недели. Исключение сделано для булочных и аптек. Кинотеатры, театры, концертные залы, дискотеки, фитнес-центры, спортивные сооружения, зоопарки, а также рестораны на горнолыжных курортах не будут работать. В Невшателе и Во частные встречи ограничены пятью людьми, в Вале действует установленный Конфедерацией предел в десять человек.

Новые ограничения после 6 января?

На своем последнем заседании, состоявшемся 30 декабря, Федеральный совет провел анализ текущей эпидемиологической ситуации. Обстановка по-прежнему вызывает беспокойство властей в связи с высоким уровнем распространения инфекции и появлением двух новых вариантов вируса в Швейцарии. Правительство, впрочем, пришло к выводу, что принятые 18 декабря 2020 года меры являются целесообразными и не нуждаются в ужесточении.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, новые штаммы коронавируса (британский и южноафриканский) значительно более заразны, чем известная ранее форма. Однако нет научного подтверждения того, что они вызывают более тяжелые формы заболевания или что разработанные на сегодняшний день вакцины против Covid-19 не будут эффективными. Если мутации будут продолжать распространяться, то власти не исключают принятия дальнейших мер. Федеральный совет вновь оценит ситуацию 6 января.

Летальный исход и прививка

В швейцарских СМИ в последнее время циркулируют сообщения о смерти 91-летней женщины в кантоне Люцерн после того, как она прошла вакцинацию против Covid-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн. Женщина страдала несколькими тяжелыми заболеваниями. Исследования, проведенные кантональными органами здравоохранения и швейцарским органом надзора за лекарственными препаратами Swissmedic, показали, что, исходя из анамнеза, связь между летальным исходом и вакцинацией крайне маловероятна. Имеющаяся информация указывает на естественную причину ухода из жизни, что также было отмечено в свидетельстве о смерти, подчеркивается в коммюнике Swissmedic.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

«Мы недооценили ситуацию»

Президент Конфедерации Ги Пармелен в воскресном интервью изданию SonntagsBlick признал ошибки в управлении санитарным кризисом. По его словам, эпидемиологическая ситуация в Швейцарии была недооценена властями, особенно в период с июля по сентябрь. «Мы думали, что сможем контролировать вирус. Мы были далеки от этого. Не только политики, но и многие специалисты были удивлены внезапным и стремительным ростом числа случаев заражений Covid-19 осенью», - отметил он.

В свою очередь бывший глава отдела инфекционных заболеваний Даниэль Кох, которого в швейцарских СМИ называют «мистером Коронавирусом», настроен оптимистично. Он ожидает, что следующие несколько месяцев будут трудными, но к концу этого года коронавирус должен стать лишь плохим воспоминанием. Добавим, что Даниэль Кох был признан «швейцарцем года» по версии газеты Blick.