Covid-19: Романдия «закручивает гайки»

Автор: Заррина Салимова, Берн, 4. 01. 2021.
В связи с быстрым распространением коронавируса и, как следствие, увеличением показателя репродукции R, кантоны Невшатель, Во и Вале приняли более жесткие меры.|
En raison de la forte diffusion du virus et par conséquent de l’augmentation du nombre de reproduction R, les cantons de Neuchâtel, Vaud et du Valais ont pris des mesures plus strictes.
Новогодние праздники в Швейцарии прошли относительно спокойно. Полиции пришлось распустить две нелегальные вечеринки со слишком большим количеством гостей в Фолькетсвиле (кантон Цюрих) и Вильневе (Во). В Базеле полиция зарегистрировала около 100 экстренных вызовов, в Берне – около 70, в Цюрихе - около 60. Но в целом работы у стражей правопорядка было меньше, чем в другие годы. Подробнее о развитии ситуации в Конфедерации читайте в нашем обзоре.
R-значение снова растет
Индекс репродукции вируса (R) указывает на то, сколько людей в среднем заражает инфицированный человек. Если показатель меньше 1, то значит, в день регистрируется меньше новых случаев заражения, а если больше 1, то вирус распространяется быстрее, подчеркивается на сайте федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG). Таким образом, чтобы сдержать распространение вируса, R-значение должно быть значительно меньше 1. Индекс рассчитывается ежедневно на основе результатов тестирования и других национальных и международных источников. Тем не менее, этот показатель отражает санитарную ситуацию, существовавшую в Швейцарии десять дней назад, а в Лихтенштейне – 14 дней назад. Эти задержки вызваны разницей во времени между заражением и получением положительного результата теста.
По состоянию на 24 декабря (последние имеющиеся данные, опубликованные 3 января), среднее R-значение на национальном уровне составило 0,95. Эпидемиологи опасаются, что после праздников индекс репродукции может снова повыситься, а рассчитывающая это число рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 указывает на своем сайте, что R-значение может быть занижено во время праздничных дней, так как меньше людей сдавали тесты.
Напомним, что во время выходных дней OFSP/BAG не публикует санитарные бюллетени со статистикой заболевших, госпитализированных и скончавшихся. По информации от 31 декабря, власти зафиксировали 4391 инфекцию, 166 госпитализаций и 77 летальных исходов. Данные за период с 31 декабря по 3 января будут доступны сегодня в течение дня.
Романдия ужесточает меры
До недавнего времени кантоны Западной Швейцарии пользовались исключительным положением и могли позволить себе больше «поблажек» по сравнению с другими регионами страны, так как индекс репродукции вируса в Романдии был ниже 1. Однако в последние дни ситуация изменилась: R-значение выросло, и в этой связи власти кантонов Невшатель, Во и Вале объявили в воскресенье об ужесточении мер и согласовании их с действующими на национальном уровне правилами. Так, магазины, в том числе на вокзалах и заправках, должны будут оставаться закрытыми по воскресеньям, а также после 19.00 в другие дни недели. Исключение сделано для булочных и аптек. Кинотеатры, театры, концертные залы, дискотеки, фитнес-центры, спортивные сооружения, зоопарки, а также рестораны на горнолыжных курортах не будут работать. В Невшателе и Во частные встречи ограничены пятью людьми, в Вале действует установленный Конфедерацией предел в десять человек.
Новые ограничения после 6 января?
На своем последнем заседании, состоявшемся 30 декабря, Федеральный совет провел анализ текущей эпидемиологической ситуации. Обстановка по-прежнему вызывает беспокойство властей в связи с высоким уровнем распространения инфекции и появлением двух новых вариантов вируса в Швейцарии. Правительство, впрочем, пришло к выводу, что принятые 18 декабря 2020 года меры являются целесообразными и не нуждаются в ужесточении.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, новые штаммы коронавируса (британский и южноафриканский) значительно более заразны, чем известная ранее форма. Однако нет научного подтверждения того, что они вызывают более тяжелые формы заболевания или что разработанные на сегодняшний день вакцины против Covid-19 не будут эффективными. Если мутации будут продолжать распространяться, то власти не исключают принятия дальнейших мер. Федеральный совет вновь оценит ситуацию 6 января.
Летальный исход и прививка
В швейцарских СМИ в последнее время циркулируют сообщения о смерти 91-летней женщины в кантоне Люцерн после того, как она прошла вакцинацию против Covid-19 в доме престарелых в кантоне Люцерн. Женщина страдала несколькими тяжелыми заболеваниями. Исследования, проведенные кантональными органами здравоохранения и швейцарским органом надзора за лекарственными препаратами Swissmedic, показали, что, исходя из анамнеза, связь между летальным исходом и вакцинацией крайне маловероятна. Имеющаяся информация указывает на естественную причину ухода из жизни, что также было отмечено в свидетельстве о смерти, подчеркивается в коммюнике Swissmedic.
«Мы недооценили ситуацию»
Президент Конфедерации Ги Пармелен в воскресном интервью изданию SonntagsBlick признал ошибки в управлении санитарным кризисом. По его словам, эпидемиологическая ситуация в Швейцарии была недооценена властями, особенно в период с июля по сентябрь. «Мы думали, что сможем контролировать вирус. Мы были далеки от этого. Не только политики, но и многие специалисты были удивлены внезапным и стремительным ростом числа случаев заражений Covid-19 осенью», - отметил он.
В свою очередь бывший глава отдела инфекционных заболеваний Даниэль Кох, которого в швейцарских СМИ называют «мистером Коронавирусом», настроен оптимистично. Он ожидает, что следующие несколько месяцев будут трудными, но к концу этого года коронавирус должен стать лишь плохим воспоминанием. Добавим, что Даниэль Кох был признан «швейцарцем года» по версии газеты Blick.
Вниманию швейцарских автомобилистовС 1 января 2021 года в Конфедерации вступят в силу обновленные правила дорожного движения. Кроме того, со следующего года будут действовать новые условия получения водительских прав.
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