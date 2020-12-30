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среда, 30 декабря 2020 года   

Covid-19: «Откажитесь от новогодних поцелуев»|Covid-19: «Abstenez-vous de vous embrasser sous le gui»

Автор: Заррина Салимова, Берн, 30. 12. 2020.

"Театр закрыт, но мы - здесь" - такой плакат с напоминанием о себе вывесили артисты бернского театра Шлахтхаус. Фото: Nashagazeta.ch

Эксперты считают, что наметившаяся тенденция к снижению числа инфекций больше не сохраняется, и призывают всех отмечать праздники с соблюдением санитарных мер.

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Des experts estiment, que la tendance à la baisse qui se dessinait ne se porsuivit plus et appellent à fêter le Nouvel An tout en respectant les mesures sanitaires.

Как оценивают санитарную обстановку эпидемиологи и кантональные врачи? Что известно о новом штамме? Будет ли в Швейцарии создан реестр вакцинированных? Об этом и многом другом читайте в нашем обзоре.

Снова более 130 летальных исходов

Согласно санитарному бюллетеню федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG) от 29 декабря, за сутки в Швейцарии зарегистрированы 4197 новых случаев, 131 летальный исход и 220 госпитализаций. Доля положительных тестов составила 13%. За последние две недели в стране зафиксированы 586,96 инфекций на 100 000 жителей. Индекс репродукции вируса составляет 0,81.

В настоящее время 26 569 заболевших находятся в изоляции, а 35 584 контактировавших с ними лиц помещены на карантин. Кроме того, еще 3376 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения новым коронавирусом, также соблюдают карантин.

Показатели по-прежнему высоки

Во вторник эксперты в сфере здравоохранения провели традиционный брифинг и проинформировали о развитии эпидемиологической ситуации. Глава отдела кризисного управления OFSP/BAG Патрик Матис констатировал, что тенденция сохраняется не самая положительная. Он обратился ко всем с просьбой продолжать соблюдать правила и во время празднования Нового года, так как только в этом случае можно будет ослабить ограничения в будущем. Чокаться, по его словам, можно, но «пожалуйста, воздержитесь от поцелуев».

Свою оценку ситуации представила и вице-президент Ассоциации кантональных врачей Линда Нартей, заявив, что текущие данные не дают достоверной картины, тем не менее, цифры все еще слишком высоки: бремя, которое ложится на систему здравоохранения и особенно на персонал, велико, и существует риск того, что пандемия может вновь разгореться. «Поэтому по-прежнему важно, чтобы мы все продолжали ограничивать число контактов», - в очередной раз призвала она, также напомнив о необходимости сдавать тест при малейших симптомах.

Глава рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 Мартин Акерманн отметил, в свою очередь, что Швейцария находится на печальном седьмом месте по соотношению летальных исходов. По его оценкам, каждые две недели необходимо вдвое сокращать случаи инфицирования, и для достижения этой цели необходимы соответствующие меры.

Загадки нового штамма

Еще несколько случаев заражения новым штаммом Sars-CoV-2 были обнаружены в Швейцарии, в частности, в Грабюндене и в Вале. Во многих СМИ сейчас циркулирует информация о том, что южноафриканский вариант не только заразнее, но и поражает другую возрастную группу – более молодых людей. Прокомментировать или предоставить более подробную информацию по этому вопросу швейцарские эксперты в ходе прошедшего вчера брифинга не смогли, сославшись на нехватку достоверных данных. Однако Мартин Акерманн отметил, что в Великобритании, где распространяется новый штамм, гораздо больше людей нуждаются в госпитализации. При этом большее число госпитализаций означает, что больше людей окажутся в отделении интенсивной терапии, что, следовательно, повлечет за собой увеличение количества летальных исходов.

В связи с появлением мутировавшего вируса многие страны планируют ускорить вакцинацию. По словам Патрика Матиса, увеличение количества прививаемых в Швейцарии возможно только при наличии другой вакцины. «В данный момент мы должны обходиться тем, что имеем», - отметил он.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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Кантон Во приступает к вакцинации

Водуазские власти начнут кампанию по иммунизации против коронавируса в эту среду, а не 11 января, как первоначально планировалось. Мобильные бригады сначала проведут вакцинацию жителей домов престарелых и находящегося там персонала. На втором этапе будут вакцинированы входящие в группу риска лица и люди старше 75 лет. С 11 января будут открыты первые центры вакцинации в Лозаннском университетском госпитале (CHUV) и в больнице в Морже. Позже появятся центры в других городах кантона.

К слову, эксперты заверили, что в Швейцарии не будет создан реестр вакцинированных и тех, кто отказывается от прививки. Напомним, что о намерении вести подобный учет заявили власти Испании.

 

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