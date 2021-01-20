Автор: Заррина Салимова, Берн, 20. 01. 2021.
По оценкам экспертов Конфедерации, почти 10% положительных тестов относятся к одному из новых вариантов коронавируса, что подтверждает высокую контагиозность этих штаммов.|
Selon les estimations des experts, près de 10% des tests positifs analysés aujourd’hui concernent déjà l’un des nouveaux variants du coronavirus, ce qui confirme le caractère très contagieux de ces mutations.
Вспышки новых вариантов коронавируса зарегистрированы сразу на нескольких популярных швейцарских горнолыжных курортах, что привело к закрытию отелей, массовому тестированию и изоляции заболевших. Как эту ситуацию оценивают эпидемиологи, сколько случаев мутировавшего вируса обнаружено в Конфедерации, как проходит вакцинация – об этом читайте в нашем обзоре.
Более полумиллиона заболевших
Во вторник федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 2260 новых заражениях SARS-CoV-2, таким образом, число лабораторно подтвержденных инфекций в Швейцарии и Лихтенштейне преодолело отметку в полмиллиона и достигло 502 191 случаев. Согласно санитарному бюллетеню от 19 января, за сутки власти зафиксировали 129 госпитализаций и 75 летальных исходов. Доля положительных тестов составила 10,49%. Заполняемость мест в отделениях интенсивной терапии по-прежнему составляет 72%, причем 48% коек занимают пациенты с Covid-19.
За последние 14 дней зафиксированы 33 800 инфекций, то есть 390,99 новых случаев на 100 000 жителей. Индекс репродукции вируса (R), рассчитываемый с десятидневной задержкой и обозначающий то, сколько людей в среднем заражает один заболевший, составил 0,81. Напомним, что для того, чтобы держать эпидемию под контролем, R-значение должно быть значительно ниже 1.
Очаги мутаций нового коронавируса
В целом, снижение числа новых случаев наблюдается по всей стране, за исключением региона Женевского озера, где показатели стагнируют, отметила в ходе состоявшегося во вторник брифинга глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями OFSP/BAG Виржини Массере. Эта тенденция выглядит обнадеживающей, однако обеспокоенность экспертов вызывает распространение новых вариантов коронавируса в Швейцарии.
В общей сложности, мутации были обнаружены в 388 пробах, 243 из них относятся к «британскому» штамму. При этом, если десять дней назад доля мутировавших вирусов от общего числа положительных тестов составляла 4%, то сейчас, по оценкам эпидемиологов, она выросла до 10%, что говорит о высокой заразности новых вариантов.
Для определения вирусной мутации образец мазка должен быть отправлен на секвенирование в университетскую лабораторию. Это делается, среди прочего, в том случае, если у кантонального врача есть подозрения, что человек может быть заражен новым вариантом. Более того, секвенировать можно только материал, взятый для ПЦР-теста, но не для экспресс-теста на антиген.
Добавим, что в Швейцарии зарегистрированы крупные вспышки заражения новыми вариантами, в частности, на горнолыжных курортах. Первым очагом мутировавшего вируса стал Венген, куда инфекцию завёз британский турист. «Южноафриканский» штамм была обнаружен в одних из самых престижных пятизвездочных отелях страны – в Badrutt’s и Grand Hôtel des Bains (Kempinski) в Санкт-Морице. Оба учреждения помещены в карантин, а все гости и персонал, в общей сложности 548 человек, сдали тесты, сообщает RTS.
Кроме того, мутации были выявлены у школьников в кантонах Тичино, Цуг, Тургау, Берн, Базель-сельский – одноклассники и учителя заболевших отправлены на карантин. Появление новых вариантов коронавируса выводит на первый план вопрос массового тестирования в школах. По информации телеканала RTS, для скрининга школьников могут использоваться неинвазивные анализы на основе слюны. Некоторые кантоны должны объявить в ближайшее время о том, при каких обстоятельствах и на каких условиях может быть реализовано тестирование в учебных заведениях.
110 000 вакцинаций
По приблизительным оценкам, в Швейцарии проведены около 110 000 вакцинаций, однако подробных данных по кантонам до сих пор нет. На Конфедерации также сказываются задержки с поставками вакцины Pfizer/BioNTec. Так, в понедельник было доставлено вдвое меньше доз, чем планировалось. Нынешняя национальная кампания по иммунизации пока не выявила каких-либо серьезных побочных эффектов, о которых не было известно ранее в ходе испытаний препаратов, уверяют эксперты Конфедерации.
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