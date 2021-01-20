Вспышки новых вариантов коронавируса зарегистрированы сразу на нескольких популярных швейцарских горнолыжных курортах, что привело к закрытию отелей, массовому тестированию и изоляции заболевших. Как эту ситуацию оценивают эпидемиологи, сколько случаев мутировавшего вируса обнаружено в Конфедерации, как проходит вакцинация – об этом читайте в нашем обзоре.

Более полумиллиона заболевших

Во вторник федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 2260 новых заражениях SARS-CoV-2, таким образом, число лабораторно подтвержденных инфекций в Швейцарии и Лихтенштейне преодолело отметку в полмиллиона и достигло 502 191 случаев. Согласно санитарному бюллетеню от 19 января, за сутки власти зафиксировали 129 госпитализаций и 75 летальных исходов. Доля положительных тестов составила 10,49%. Заполняемость мест в отделениях интенсивной терапии по-прежнему составляет 72%, причем 48% коек занимают пациенты с Covid-19.

За последние 14 дней зафиксированы 33 800 инфекций, то есть 390,99 новых случаев на 100 000 жителей. Индекс репродукции вируса (R), рассчитываемый с десятидневной задержкой и обозначающий то, сколько людей в среднем заражает один заболевший, составил 0,81. Напомним, что для того, чтобы держать эпидемию под контролем, R-значение должно быть значительно ниже 1.

Очаги мутаций нового коронавируса

В целом, снижение числа новых случаев наблюдается по всей стране, за исключением региона Женевского озера, где показатели стагнируют, отметила в ходе состоявшегося во вторник брифинга глава отдела контроля над инфекционными заболеваниями OFSP/BAG Виржини Массере. Эта тенденция выглядит обнадеживающей, однако обеспокоенность экспертов вызывает распространение новых вариантов коронавируса в Швейцарии.

В общей сложности, мутации были обнаружены в 388 пробах, 243 из них относятся к «британскому» штамму. При этом, если десять дней назад доля мутировавших вирусов от общего числа положительных тестов составляла 4%, то сейчас, по оценкам эпидемиологов, она выросла до 10%, что говорит о высокой заразности новых вариантов.

Для определения вирусной мутации образец мазка должен быть отправлен на секвенирование в университетскую лабораторию. Это делается, среди прочего, в том случае, если у кантонального врача есть подозрения, что человек может быть заражен новым вариантом. Более того, секвенировать можно только материал, взятый для ПЦР-теста, но не для экспресс-теста на антиген.

Добавим, что в Швейцарии зарегистрированы крупные вспышки заражения новыми вариантами, в частности, на горнолыжных курортах. Первым очагом мутировавшего вируса стал Венген, куда инфекцию завёз британский турист. «Южноафриканский» штамм была обнаружен в одних из самых престижных пятизвездочных отелях страны – в Badrutt’s и Grand Hôtel des Bains (Kempinski) в Санкт-Морице. Оба учреждения помещены в карантин, а все гости и персонал, в общей сложности 548 человек, сдали тесты, сообщает RTS.

Кроме того, мутации были выявлены у школьников в кантонах Тичино, Цуг, Тургау, Берн, Базель-сельский – одноклассники и учителя заболевших отправлены на карантин. Появление новых вариантов коронавируса выводит на первый план вопрос массового тестирования в школах. По информации телеканала RTS, для скрининга школьников могут использоваться неинвазивные анализы на основе слюны. Некоторые кантоны должны объявить в ближайшее время о том, при каких обстоятельствах и на каких условиях может быть реализовано тестирование в учебных заведениях.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

110 000 вакцинаций

По приблизительным оценкам, в Швейцарии проведены около 110 000 вакцинаций, однако подробных данных по кантонам до сих пор нет. На Конфедерации также сказываются задержки с поставками вакцины Pfizer/BioNTec. Так, в понедельник было доставлено вдвое меньше доз, чем планировалось. Нынешняя национальная кампания по иммунизации пока не выявила каких-либо серьезных побочных эффектов, о которых не было известно ранее в ходе испытаний препаратов, уверяют эксперты Конфедерации.