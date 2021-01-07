Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 7. 01. 2021.
Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.|
Le Conseil fédéral prévoit de renforcer et de prolonger de cinq semaines les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. Il prendra la décision définitive le 13 janvier, après avoir consulté les cantons.
Швейцарское правительство оценивает сложившуюся эпидемиологическую обстановку как напряженную и планирует на следующей неделе ужесточить ограничения. О том, к чему жителям Конфедерации стоит готовиться в ближайшем будущем, читайте в нашем обзоре.
Более 4800 новых случаев за 24 часа
В среду федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 4808 инфекциях, 220 госпитализациях и 65 летальных исходах. За последние 24 часа получены результаты 31 709 тестов, 15,16% из которых оказались положительными. Индекс репродукции вируса, указываемый с десятидневной задержкой, составил 0,89. С начала пандемии инфекция была лабораторно подтверждена у 470 789 человек, 7434 из них скончались.
Власти считают, что нынешние данные не отражают должным образом санитарную ситуацию, в частности, из-за того, что во время праздников проводилось меньше тестов. Вероятность новой вспышки заболеваемости повышает появление новых, более заразных штаммов коронавируса.
Что предлагает правительство?
Федеральный совет исходит из того, что в ближайшие недели число заражений существенно не изменится, и по этой причине предлагает сохранить ограничения, вступившие в силу 18 декабря 2020 года, до конца февраля.
Кроме продления срока действия некоторых мер, власти намерены также ужесточить отдельные правила. В частности, речь идет об обязательстве работать из дома (сейчас это носит рекомендательный характер), а также о закрытии непродовольственных магазинов, введении дополнительных ограничений на проведение частных встреч и обеспечении большей защиты уязвимых лиц. Кантоны, со своей стороны, изучат, какие меры могут быть приняты в обязательных школах, если это будет необходимо.
Предложения вынесены для консультаций с кантонами. Окончательное решение будет принято на заседании Федерального совета, которое состоится 13 января. В тот же день правительство обсудит дополнительные меры по смягчению экономических последствий коронакризиса.
Никаких исключений для кантонов
Федеральный совет отменил правило, согласно которому кантоны с благоприятной эпидемиологической обстановкой могли самостоятельно ослаблять некоторые ограничения. Так, с 9 января рестораны, культурные учреждения и спортивно-развлекательные комплексы должны будут оставаться закрытыми по всей стране. Таким способом Берн хочет предотвратить гастрономический и шоппинг-туризм между кантонами.
Четыре новых страны в «карантинном списке»
Конфедерация обновила перечень территорий, по возвращении из которых необходимо соблюдать десятидневный карантин. С 7 января из списка исключены Белиз и итальянский регион Фриули-Венеция-Джулия, а с 15 января в «красную зону» входят Дания, Нидерланды, Панама и Чехия. Все страны и территории можно найти на сайте bag.admin.ch.
Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Телефоны и электронные адреса кантональных служб приведены на сайте Минздрава (OFSP/BAG). Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков. Категории лиц, освобожденных от обязательного карантина, перечислены в статье 4 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок. В настоящее время в карантине находятся 5178 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2.
Вакцинация стартовала в 25 кантонах
Берн остается единственным кантоном, еще не приступившим к иммунизации населения против нового коронавируса. Ожидается, что в кантоне вакцинация начнется 11 января, а записаться на прием можно будет с 8 января. Напомним, что в порядке приоритета прививку могут сделать те, кто относится к группе риска, члены их семей, медработники и лица, проживающие в учреждениях с повышенным риском инфицирования и вспышек заболеваний.
Добавим, что в среду Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину Moderna. Брюссель зарезервировал 160 млн доз препарата и распределит их между 27 государствами-членами Евросоюза пропорционально численности населения. В Конфедерации эта вакцина еще не допущена на рынок, однако швейцарский орган контроля над лекарственными средствами Swissmedic выдал расположенной в Виспе компании Lonza лицензию на производство активного ингредиента для Moderna. На сегодняшний день Берн заказал, в общей сложности, 3 млн доз вакцины у Pfizer/BioNTech, 7,5 млн доз у Moderna и 5,4 млн доз у Oxford/AstraZeneca.
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