Covid-19: ограничения будут действовать до конца февраля?

Швейцарское правительство оценивает сложившуюся эпидемиологическую обстановку как напряженную и планирует на следующей неделе ужесточить ограничения. О том, к чему жителям Конфедерации стоит готовиться в ближайшем будущем, читайте в нашем обзоре.

Более 4800 новых случаев за 24 часа

В среду федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) сообщило о 4808 инфекциях, 220 госпитализациях и 65 летальных исходах. За последние 24 часа получены результаты 31 709 тестов, 15,16% из которых оказались положительными. Индекс репродукции вируса, указываемый с десятидневной задержкой, составил 0,89. С начала пандемии инфекция была лабораторно подтверждена у 470 789 человек, 7434 из них скончались.

Власти считают, что нынешние данные не отражают должным образом санитарную ситуацию, в частности, из-за того, что во время праздников проводилось меньше тестов. Вероятность новой вспышки заболеваемости повышает появление новых, более заразных штаммов коронавируса.

Что предлагает правительство?

Федеральный совет исходит из того, что в ближайшие недели число заражений существенно не изменится, и по этой причине предлагает сохранить ограничения, вступившие в силу 18 декабря 2020 года, до конца февраля.

Кроме продления срока действия некоторых мер, власти намерены также ужесточить отдельные правила. В частности, речь идет об обязательстве работать из дома (сейчас это носит рекомендательный характер), а также о закрытии непродовольственных магазинов, введении дополнительных ограничений на проведение частных встреч и обеспечении большей защиты уязвимых лиц. Кантоны, со своей стороны, изучат, какие меры могут быть приняты в обязательных школах, если это будет необходимо.

Предложения вынесены для консультаций с кантонами. Окончательное решение будет принято на заседании Федерального совета, которое состоится 13 января. В тот же день правительство обсудит дополнительные меры по смягчению экономических последствий коронакризиса.

Никаких исключений для кантонов

Федеральный совет отменил правило, согласно которому кантоны с благоприятной эпидемиологической обстановкой могли самостоятельно ослаблять некоторые ограничения. Так, с 9 января рестораны, культурные учреждения и спортивно-развлекательные комплексы должны будут оставаться закрытыми по всей стране. Таким способом Берн хочет предотвратить гастрономический и шоппинг-туризм между кантонами.

Четыре новых страны в «карантинном списке»

Конфедерация обновила перечень территорий, по возвращении из которых необходимо соблюдать десятидневный карантин. С 7 января из списка исключены Белиз и итальянский регион Фриули-Венеция-Джулия, а с 15 января в «красную зону» входят Дания, Нидерланды, Панама и Чехия. Все страны и территории можно найти на сайте bag.admin.ch.

Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Телефоны и электронные адреса кантональных служб приведены на сайте Минздрава (OFSP/BAG). Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков. Категории лиц, освобожденных от обязательного карантина, перечислены в статье 4 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок. В настоящее время в карантине находятся 5178 человек, вернувшихся из стран с высоким риском заражения SARS-CoV-2.

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Вакцинация стартовала в 25 кантонах

Берн остается единственным кантоном, еще не приступившим к иммунизации населения против нового коронавируса. Ожидается, что в кантоне вакцинация начнется 11 января, а записаться на прием можно будет с 8 января. Напомним, что в порядке приоритета прививку могут сделать те, кто относится к группе риска, члены их семей, медработники и лица, проживающие в учреждениях с повышенным риском инфицирования и вспышек заболеваний.

Добавим, что в среду Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило вакцину Moderna. Брюссель зарезервировал 160 млн доз препарата и распределит их между 27 государствами-членами Евросоюза пропорционально численности населения. В Конфедерации эта вакцина еще не допущена на рынок, однако швейцарский орган контроля над лекарственными средствами Swissmedic выдал расположенной в Виспе компании Lonza лицензию на производство активного ингредиента для Moderna. На сегодняшний день Берн заказал, в общей сложности, 3 млн доз вакцины у Pfizer/BioNTech, 7,5 млн доз у Moderna и 5,4 млн доз у Oxford/AstraZeneca.