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среда, 3 февраля 2021 года   

Covid-19: новые правила въезда в Швейцарию|Covid-19: nouvelles règles d’entrée en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 02. 2021.

Фото: Artur Tumasjan, Unsplash

С 8 февраля перед въездом в страну необходимо будет предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста, а также оставлять свои контактные данные и заполнять специальный онлайн-формуляр.

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À partir du 8 février, il faudra présenter un test PCR négatif, transmettre ses coordonnées en ligne et remplir un formulaire électronique avant d’entrer en Suisse.

Наша Газета рассказывала, что с 8 февраля в Швейцарии действуют новые правила въезда в страну. На прошедшем во вторник брифинге эксперты Конфедерации в области здравоохранения раскрыли некоторые детали предстоящих изменений и рассказали о развитии эпидемиологической ситуации в стране.

Паспорт, билет, тест, формуляр

С 8 февраля лица, въезжающие в Швейцарию из страны с высоким риском заражения SARS-CoV-2, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до прибытия, а затем отправиться в карантин на десять дней. Длительность карантина может сокращена на три дня, если сделанный на седьмой день тест окажется отрицательным.

Кроме того, те, кто прилетает в Конфедерацию из региона, не включенного в «карантинный список», также должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, который нужно будет предъявить перед посадкой в самолет.

Вдобавок к этому прибывающие в Швейцарию (кроме фронтальеров) должны будут заполнить специальный онлайн-формуляр, в котором нужно указать транспортное средство, на котором вы приехали, страну и дату выезда, номер рейса, аэропорт или вокзал прибытия, личные данные, включая имя и номер паспорта, а также адреса постоянного места жительства и временного пребывания в Конфедерации, например, адрес гостиницы или апартаментов. Указанная информация будет использоваться для отслеживания контактов заболевших и контроля за соблюдением карантина. Если вы не заполните формуляр, то будете оштрафованы на 100 франков. Подробная информация о заполнении анкеты изложена на сайте bag.admin.ch.

Напомним, что при въезде в Конфедерацию действуют два типа ограничений: визовые и санитарные. Так, лица, имеющие швейцарский паспорт или действующий вид на жительство, могут приехать в Швейцарию из любой страны. На всех остальных могут быть наложены ограничения, хотя власти предусмотрели немало исключений, например, для тех, кто приезжает на лечение, по профессиональным и другим мотивам. Информацию по этому вопросу вы можете найти на сайте Государственного секретариата по миграции (SEM). Санитарные ограничения касаются всех, кто приезжает из страны, включенной в «карантинный список», и не зависят от гражданства человека. Ведением этого списка занимается федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG).

Показатели снижаются, но беспокойство остается

1633 новых случаев, 90 госпитализаций и 46 летальных исходов за сутки – статистика заболеваемости в Швейцарии продолжает снижаться, но власти не спешат этому радоваться, и на это есть несколько причин. По мнению экспертов Конфедерации, очевидно, что меры, принятые в середине января, дают эффект, тем не менее, частота заболеваемости за последние 14 дней составляет 270,58 случаев на 100 000 жителей, что по-прежнему еще очень высоко.

Озабоченность представителей OFSP/BAG вызывает также индекс репродукции вируса, который, по последним имеющимся данным, составил 0,99, причем в десятке кантонов R-значение превышает 1. «А это значит, что там, скорее всего, число новых случаев снова увеличивается», - пояснил в ходе состоявшегося во вторник брифинга глава отдела антикризисного управления OFSP/BAG Патрик Матис. По его словам, доля положительных ПЦР-тестов составляет 9,1%, а цель состоит в том, чтобы она не превышала 5%.

Кроме того, новые варианты вируса продолжают стремительно распространяться в Конфедерации. На данный момент обнаружен 1111 случай заражения «британским» штаммом и 57 случаев «южноафриканской» мутации. Еще 1500 проб не могут быть отнесены к одному из вариантов. По оценкам OFSP/BAG, мутации станут доминирующими в течение февраля или не позднее марта.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

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3,64% населения привиты

315 033 из 517 625 доставленных в Конфедерацию доз вакцин уже были введены, что соответствует 3,64 дозам на 100 жителей. При этом наибольшее количество прививок сделано в кантоне Нидвальден (7,47 доз на 100 жителей). В тройке лидеров оказались Базель-городской (7,02 дозы) и Шаффхаузен (6,9 дозы). Для сравнения: в кантоне Берн, где вакцинация стартовала позже всего, проведено всего 2,35 вакцинации на 100 жителей.

Кантоны смогут обмениваться дозами вакцин, чтобы компенсировать задержки в поставках. В частности, Берн и Люцерн придут на помощь кантонам, запасы которых иссякли, чтобы власти смогли вовремя сделать вторую инъекцию тем, кто уже получил первую дозу. Напомним, что OFSP/BAG и Федеральная комиссия по вакцинации рекомендуют вводить вторую дозу в течение максимум трех-шести недель. Те, кто передал вакцины, получат дополнительные дозы позже, а общее количество вакцин на кантон не изменится.

Согласно опубликованному во вторник в медицинском журнале The Lancet исследованию, эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 91,6%. Это значит, что препарат практически не уступает Moderna и Biontech/Pfizer, а также является более эффективным, чем Astra-Zeneca. По данным российских ученых, «Спутник V» также был протестирован на более чем 2000 человек в возрасте старше 60 лет. В этой группе вакцина была «столь же эффективной и хорошо переносимой», сообщает SRF со ссылкой на исследование. Напомним, что в настоящее время российская вакцина используется более чем в 15 странах. Более того, препаратом «Спутник V» привился бывший посол Швейцарии в Москве Ив Россье.

Добавим, что во вторник открылся единственный в Швейцарии «вакцинационный» корабль. Речь идет о судне, пришвартованном на Боденском озере в кантоне Тургау. На борту корабля ежедневно вакцинацию смогут проходить около 170 человек.

 

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