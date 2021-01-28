Covid-19: новые решения швейцарского правительства

2222 новых случая за сутки, 85 госпитализаций и 58 летальных исходов – эпидемиологическая обстановка в Швейцарии, по оценкам правительства, меняется крайне медленно, причем доля заражений новыми вариантами коронавируса продолжает удваиваться каждую неделю. Не прибегая к очередному ужесточению мер, власти решили изменить стратегии борьбы с эпидемией, оплачивая массовые тесты и изменив правила въезда в страну.

Расширенный скрининг

При наличии симптомов или по направлению врача тест на Covid-19 в Швейцарии можно сделать бесплатно уже сейчас. Отныне Конфедерация также будет оплачивать анализы для людей, не имеющих признаков заболевания. Предположительно более половины заражений вызываются бессимптомными лицами, которые еще не знают о том, что они инфицированы. Поэтому в середине декабря правительство разрешило в рамках планов защиты, в частности, в домах престарелых, гостиницах или на рабочих местах, проводить тестирование бессимптомных людей. Стоимость этих анализов теперь покрывается властями. Положительный результат экспресс-теста должен быть подтвержден с помощью ПЦР-исследования. Расширенная стратегия скрининга должна также позволить выявить и сдержать локальные вспышки инфекции, например, в школах, что особенно важно по мере распространения более заразных вариантов коронавируса. Кантонам нужно будет представить в федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) план, в котором, среди прочего, будет указано, кто, где и как часто будет проходить тестирование. С 1 февраля Конфедерация также покроет расходы на вакцинацию в аптеках.

Карантин станет на три дня короче

Ранее контактировавший с заболевшим новым коронавирусом человек должен был находиться в карантине в течение десяти дней. Отныне с разрешения кантональных властей карантин можно будет покинуть, сделав после седьмого дня ПЦР-исследование или экспресс-тест на антиген. Расходы несет заинтересованное лицо. Кроме того, до окончания запланированного карантина (то есть до десятого дня) нужно будет все равно постоянно носить маску и соблюдать дистанцию в полтора метра от других людей. Если же результат теста окажется положительным, то человек должен будет немедленно самоизолироваться.

Новые правила въезда в страну

Лица, въезжающие в Швейцарию из страны с высоким риском заражения SARS-CoV-2, теперь должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до прибытия, а затем отправиться в карантин на десять дней. Тем не менее, они могут быть освобождены от карантина через семь дней, если сделают тест, результат которого будет отрицательным.

Кроме того, те, кто прилетает в Конфедерацию из региона, не включенного в «карантинный список», также должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Пассажиров будут проверять перед посадкой в самолет.

Все, прибывающие в Швейцарию на самолете, поезде, автобусе или корабле, должны будут оставлять свои контактные данные, которые будут регистрироваться с помощью электронной формы для въезда, что ускорит и упростит отслеживание заражений и позволит быстрее прерывать цепи передачи инфекции. Поправки о карантине и въезде в страну вступят в силу 8 февраля. Новые меры не касаются фронтальеров.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Без маски? Штраф!

С 1 февраля несоблюдение некоторых противоэпидемических правил будет квалифицироваться как правонарушение, за совершение которого, следовательно, может быть наложены штраф в размере от 50 до 200 франков. Штраф могут получить те, кто не носит маски в общественном транспорте, на железнодорожных вокзалах, на остановках, перед общественными учреждениями, а также в общедоступных местах. За участие в несанкционированных мероприятиях или организацию запрещенного частного мероприятия также можно понести денежное наказание.