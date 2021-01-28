Covid-19: новые решения швейцарского правительства

Автор: Заррина Салимова, Берн, 28. 01. 2021.
На состоявшемся 27 января заседании Федеральный совет принял решения о покрытии расходов на тестирование людей, не имеющих симптомов, и о внесении изменений в правила соблюдения карантина.|
Lors de sa séance du 27 janvier, le Conseil fédéral a décidé de prendre en charge le coût du dépistage des personnes non symptomatiques et d’adapter les règles relatives à la quarantaine.
2222 новых случая за сутки, 85 госпитализаций и 58 летальных исходов – эпидемиологическая обстановка в Швейцарии, по оценкам правительства, меняется крайне медленно, причем доля заражений новыми вариантами коронавируса продолжает удваиваться каждую неделю. Не прибегая к очередному ужесточению мер, власти решили изменить стратегии борьбы с эпидемией, оплачивая массовые тесты и изменив правила въезда в страну.
Расширенный скрининг
При наличии симптомов или по направлению врача тест на Covid-19 в Швейцарии можно сделать бесплатно уже сейчас. Отныне Конфедерация также будет оплачивать анализы для людей, не имеющих признаков заболевания. Предположительно более половины заражений вызываются бессимптомными лицами, которые еще не знают о том, что они инфицированы. Поэтому в середине декабря правительство разрешило в рамках планов защиты, в частности, в домах престарелых, гостиницах или на рабочих местах, проводить тестирование бессимптомных людей. Стоимость этих анализов теперь покрывается властями. Положительный результат экспресс-теста должен быть подтвержден с помощью ПЦР-исследования. Расширенная стратегия скрининга должна также позволить выявить и сдержать локальные вспышки инфекции, например, в школах, что особенно важно по мере распространения более заразных вариантов коронавируса. Кантонам нужно будет представить в федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) план, в котором, среди прочего, будет указано, кто, где и как часто будет проходить тестирование. С 1 февраля Конфедерация также покроет расходы на вакцинацию в аптеках.
Карантин станет на три дня короче
Ранее контактировавший с заболевшим новым коронавирусом человек должен был находиться в карантине в течение десяти дней. Отныне с разрешения кантональных властей карантин можно будет покинуть, сделав после седьмого дня ПЦР-исследование или экспресс-тест на антиген. Расходы несет заинтересованное лицо. Кроме того, до окончания запланированного карантина (то есть до десятого дня) нужно будет все равно постоянно носить маску и соблюдать дистанцию в полтора метра от других людей. Если же результат теста окажется положительным, то человек должен будет немедленно самоизолироваться.
Новые правила въезда в страну
Лица, въезжающие в Швейцарию из страны с высоким риском заражения SARS-CoV-2, теперь должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до прибытия, а затем отправиться в карантин на десять дней. Тем не менее, они могут быть освобождены от карантина через семь дней, если сделают тест, результат которого будет отрицательным.
Кроме того, те, кто прилетает в Конфедерацию из региона, не включенного в «карантинный список», также должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Пассажиров будут проверять перед посадкой в самолет.
Все, прибывающие в Швейцарию на самолете, поезде, автобусе или корабле, должны будут оставлять свои контактные данные, которые будут регистрироваться с помощью электронной формы для въезда, что ускорит и упростит отслеживание заражений и позволит быстрее прерывать цепи передачи инфекции. Поправки о карантине и въезде в страну вступят в силу 8 февраля. Новые меры не касаются фронтальеров.
Без маски? Штраф!
С 1 февраля несоблюдение некоторых противоэпидемических правил будет квалифицироваться как правонарушение, за совершение которого, следовательно, может быть наложены штраф в размере от 50 до 200 франков. Штраф могут получить те, кто не носит маски в общественном транспорте, на железнодорожных вокзалах, на остановках, перед общественными учреждениями, а также в общедоступных местах. За участие в несанкционированных мероприятиях или организацию запрещенного частного мероприятия также можно понести денежное наказание.
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