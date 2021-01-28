Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 28 января 2021 года   

Covid-19: новые решения швейцарского правительства|Covid-19: nouvelles décisions du gouvernement suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 28. 01. 2021.

Президент Конфедерации Ги Пармелен. Скриншот трансляции пресс-конференции от 27 января

На состоявшемся 27 января заседании Федеральный совет принял решения о покрытии расходов на тестирование людей, не имеющих симптомов, и о внесении изменений в правила соблюдения карантина.

|

Lors de sa séance du 27 janvier, le Conseil fédéral a décidé de prendre en charge le coût du dépistage des personnes non symptomatiques et d’adapter les règles relatives à la quarantaine.

2222 новых случая за сутки, 85 госпитализаций и 58 летальных исходов – эпидемиологическая обстановка в Швейцарии, по оценкам правительства, меняется крайне медленно, причем доля заражений новыми вариантами коронавируса продолжает удваиваться каждую неделю. Не прибегая к очередному ужесточению мер, власти решили изменить стратегии борьбы с эпидемией, оплачивая массовые тесты и изменив правила въезда в страну.

Расширенный скрининг

При наличии симптомов или по направлению врача тест на Covid-19 в Швейцарии можно сделать бесплатно уже сейчас. Отныне Конфедерация также будет оплачивать анализы для людей, не имеющих признаков заболевания. Предположительно более половины заражений вызываются бессимптомными лицами, которые еще не знают о том, что они инфицированы. Поэтому в середине декабря правительство разрешило в рамках планов защиты, в частности, в домах престарелых, гостиницах или на рабочих местах, проводить тестирование бессимптомных людей. Стоимость этих анализов теперь покрывается властями. Положительный результат экспресс-теста должен быть подтвержден с помощью ПЦР-исследования. Расширенная стратегия скрининга должна также позволить выявить и сдержать локальные вспышки инфекции, например, в школах, что особенно важно по мере распространения более заразных вариантов коронавируса. Кантонам нужно будет представить в федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) план, в котором, среди прочего, будет указано, кто, где и как часто будет проходить тестирование. С 1 февраля Конфедерация также покроет расходы на вакцинацию в аптеках.

Карантин станет на три дня короче

Ранее контактировавший с заболевшим новым коронавирусом человек должен был находиться в карантине в течение десяти дней. Отныне с разрешения кантональных властей карантин можно будет покинуть, сделав после седьмого дня ПЦР-исследование или экспресс-тест на антиген. Расходы несет заинтересованное лицо. Кроме того, до окончания запланированного карантина (то есть до десятого дня) нужно будет все равно постоянно носить маску и соблюдать дистанцию в полтора метра от других людей. Если же результат теста окажется положительным, то человек должен будет немедленно самоизолироваться.

Новые правила въезда в страну

Лица, въезжающие в Швейцарию из страны с высоким риском заражения SARS-CoV-2, теперь должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до прибытия, а затем отправиться в карантин на десять дней. Тем не менее, они могут быть освобождены от карантина через семь дней, если сделают тест, результат которого будет отрицательным.

Кроме того, те, кто прилетает в Конфедерацию из региона, не включенного в «карантинный список», также должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста. Пассажиров будут проверять перед посадкой в самолет.

Все, прибывающие в Швейцарию на самолете, поезде, автобусе или корабле, должны будут оставлять свои контактные данные, которые будут регистрироваться с помощью электронной формы для въезда, что ускорит и упростит отслеживание заражений и позволит быстрее прерывать цепи передачи инфекции. Поправки о карантине и въезде в страну вступят в силу 8 февраля. Новые меры не касаются фронтальеров.

COVID-2019

Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье.

Перейти на страницу досье

Без маски? Штраф!

С 1 февраля несоблюдение некоторых противоэпидемических правил будет квалифицироваться как правонарушение, за совершение которого, следовательно, может быть наложены штраф в размере от 50 до 200 франков. Штраф могут получить те, кто не носит маски в общественном транспорте, на железнодорожных вокзалах, на остановках, перед общественными учреждениями, а также в общедоступных местах. За участие в несанкционированных мероприятиях или организацию запрещенного частного мероприятия также можно понести денежное наказание.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 84.59
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Швейцария – идеальное место для… всего? |
среда, 3 февраля 2021 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: меньше новых случаев, больше мутаций

 Согласно еженедельному отчету федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), несмотря на тенденцию к снижению числа инфекций, эпидемиологическую ситуацию сложно оценить в связи с выявлением все большего количества заражений новыми вариантами SARS-CoV-2.

Всего просмотров: 2,345

Когда «и хула – похвала»

В редакции Нашей Газеты работают исключительно мирные люди, но и у нас на запасном пути стоит, в полной боевой готовности, наш элегантный дамский бронепоезд.

Всего просмотров: 2,158

Covid-19: нежелательные реакции на вакцины

 Швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic получил и рассмотрел 42 сообщения о возможных побочных эффектах авторизованных в Конфедерации вакцин против нового коронавируса. Эти данные не повлияли на оценку соотношения пользы и риска, которое остается благоприятным.

Всего просмотров: 1,692
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: новые решения швейцарского правительства

 На состоявшемся 27 января заседании Федеральный совет принял решения о покрытии расходов на тестирование людей, не имеющих симптомов, и о внесении изменений в правила соблюдения карантина.

Всего просмотров: 655

Когда «и хула – похвала»

В редакции Нашей Газеты работают исключительно мирные люди, но и у нас на запасном пути стоит, в полной боевой готовности, наш элегантный дамский бронепоезд.

Всего просмотров: 2,158

ВЭФ-2021 проходит онлайн

 С 25 по 29 января Всемирный экономический форум впервые проходит в виртуальном режиме из-за пандемии Covid-19. Программа включает обсуждение особенностей четвертой промышленной революции, всемирного сотрудничества, доверия к вакцинам и изменения климата, в том числе с учетом ситуации с коронавирусом.

Всего просмотров: 1,018
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top