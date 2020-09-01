Автор: Заррина Салимова, Берн, 1. 09. 2020. Просмотров: 526
Пассажиры, прибывающие из входящих в «зону риска» регионов, больше не могут въезжать в Швейцарию транзитом через другую страну. Государственный секретариат по миграции (SEM) изменил правила, поскольку действующие ограничения на въезд часто обходились.|
Les passagers de vols en provenance d’un pays à risque ne peuvent plus entrer en Suisse en transitant par un pays qui n’est pas jugé à risque. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a changé sa pratique, parce que les restrictions d’entrée en vigueur ont souvent été contournées en choisissant de transiter par certains aéroports.
Наша Газета уже рассказывала, что в связи с распространением нового коронавируса власти Конфедерации ввели ограничения на въезд, которые распространяются на граждан практически всех государств кроме Шенгенской зоны и стран, перечисленных в приложении 1 к постановлению №3 Covid-19, т.е. Австралии, Андорры, Болгарии, Ватикана, Грузии, Ирландии, Канады, Кипра, Монако, Новой Зеландии, Руанды, Румынии, Сан-Марино, Таиланда, Туниса, Уругвая, Хорватии, Южной Кореи и Японии. Для многих категорий граждан, тем не менее, могут быть сделаны исключения, например, для учащихся, медицинских работников или тех, кто приезжает в Швейцарию в рамках процедуры воссоединения семьи. Вопросами выдачи виз и разрешений на пребывание занимается Государственный секретариат по миграции (SEM).
До недавнего времени некоторым пассажирам удавалось обходить введенные SEM ограничения, приезжая в Швейцарию транзитом через другую страну. Например, Соединенные Штаты включены в список «стран риска», поэтому пассажиры, путешествующие непосредственно из Вашингтона или Чикаго, не могли въехать в Конфедерацию, однако они могли это сделать, совершив пересадку в одном из канадских аэропортов, так как Канада не считается «страной риска».
С понедельника, 31 августа, эти правила изменены: отныне решающее значение будет первоначальный аэропорт вылета, а не транзита. Так, граждане третьих стран больше не смогут въехать в Швейцарию, например, из Чикаго с пересадкой в Торонто. Эта мера направлена на то, чтобы не допустить обхода действующих ограничений, подчеркивается в коммюнике SEM.
При этом пассажиры, прибывающие из третьих стран, которые не включены в «зону риска», например, из Японии, Австралии или Новой Зеландии, могут въехать в Швейцарию, даже если из-за отсутствия прямых рейсов им пришлось сделать пересадку в аэропорту страны, входящей в «зону риска», например, в Турции. Въезд возможен при условии, что они не покидали международную транзитную зону аэропорта.
Граждане Швейцарии, государств-членов ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) могут въезжать в Конфедерацию из любой страны мира. Напомним, что все путешественники (независимо от их гражданства), прибывающие из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны отправляться на обязательный десятидневный карантин. Ведение «карантинного» списка поручено Федеральному департаменту здравоохранения (OFSP/BAG).
Добавим, что в последнее время число ежедневно регистрируемых случаев заболевания Covid-19 остается относительно высоким. Всего с начала эпидемии в Конфедерации и Лихтенштейне новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 42 177 человек, причем в пятницу власти сообщили о 340 инфекциях, в субботу – о 376, а в воскресенье – о 292. За последние сутки Минздрав зафиксировал 163 случая заражения SARS-CoV-2, три госпитализации и один летальный исход. Общее количество жертв эпидемии, таким образом, выросло до 1726 человек.
Согласно санитарному бюллетеню от 31 августа, режим самоизоляции в настоящее время соблюдают 1802 заболевших, а на карантине находятся 5415 контактировавших с ними лиц. Кроме того, в карантин помещен 12 191 путешественник, вернувшийся из стран с высоким риском заражения новым коронавирусом.
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