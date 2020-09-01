Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 1 сентября 2020 года   

Covid-19: новые правила въезда для транзитных пассажиров|Covid-19: nouvelle pratique en matière d’entrée concernant les vols en transit

Автор: Заррина Салимова, Берн, 1. 09. 2020. Просмотров: 526

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, заранее проконсультируйтесь с авиаперевозчиком и миграционной службой страны назначения. Фото: Jörg Möller, Pixabay

Пассажиры, прибывающие из входящих в «зону риска» регионов, больше не могут въезжать в Швейцарию транзитом через другую страну. Государственный секретариат по миграции (SEM) изменил правила, поскольку действующие ограничения на въезд часто обходились.

|

Les passagers de vols en provenance d’un pays à risque ne peuvent plus entrer en Suisse en transitant par un pays qui n’est pas jugé à risque. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a changé sa pratique, parce que les restrictions d’entrée en vigueur ont souvent été contournées en choisissant de transiter par certains aéroports.

Наша Газета уже рассказывала, что в связи с распространением нового коронавируса власти Конфедерации ввели ограничения на въезд, которые распространяются на граждан практически всех государств кроме Шенгенской зоны и стран, перечисленных в приложении 1 к постановлению №3 Covid-19, т.е. Австралии, Андорры, Болгарии, Ватикана, Грузии, Ирландии, Канады, Кипра, Монако, Новой Зеландии, Руанды, Румынии, Сан-Марино, Таиланда, Туниса, Уругвая, Хорватии, Южной Кореи и Японии. Для многих категорий граждан, тем не менее, могут быть сделаны исключения, например, для учащихся, медицинских работников или тех, кто приезжает в Швейцарию в рамках процедуры воссоединения семьи. Вопросами выдачи виз и разрешений на пребывание занимается Государственный секретариат по миграции (SEM).

До недавнего времени некоторым пассажирам удавалось обходить введенные SEM ограничения, приезжая в Швейцарию транзитом через другую страну. Например, Соединенные Штаты включены в список «стран риска», поэтому пассажиры, путешествующие непосредственно из Вашингтона или Чикаго, не могли въехать в Конфедерацию, однако они могли это сделать, совершив пересадку в одном из канадских аэропортов, так как Канада не считается «страной риска».

С понедельника, 31 августа, эти правила изменены: отныне решающее значение будет первоначальный аэропорт вылета, а не транзита. Так, граждане третьих стран больше не смогут въехать в Швейцарию, например, из Чикаго с пересадкой в Торонто. Эта мера направлена на то, чтобы не допустить обхода действующих ограничений, подчеркивается в коммюнике SEM.

При этом пассажиры, прибывающие из третьих стран, которые не включены в «зону риска», например, из Японии, Австралии или Новой Зеландии, могут въехать в Швейцарию, даже если из-за отсутствия прямых рейсов им пришлось сделать пересадку в аэропорту страны, входящей в «зону риска», например, в Турции. Въезд возможен при условии, что они не покидали международную транзитную зону аэропорта.

Граждане Швейцарии, государств-членов ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) могут въезжать в Конфедерацию из любой страны мира. Напомним, что все путешественники (независимо от их гражданства), прибывающие из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны отправляться на обязательный десятидневный карантин. Ведение «карантинного» списка поручено Федеральному департаменту здравоохранения (OFSP/BAG).

Добавим, что в последнее время число ежедневно регистрируемых случаев заболевания Covid-19 остается относительно высоким. Всего с начала эпидемии в Конфедерации и Лихтенштейне новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 42 177 человек, причем в пятницу власти сообщили о 340 инфекциях, в субботу – о 376, а в воскресенье – о 292. За последние сутки Минздрав зафиксировал 163 случая заражения SARS-CoV-2, три госпитализации и один летальный исход. Общее количество жертв эпидемии, таким образом, выросло до 1726 человек.

Согласно санитарному бюллетеню от 31 августа, режим самоизоляции в настоящее время соблюдают 1802 заболевших, а на карантине находятся 5415 контактировавших с ними лиц. Кроме того, в карантин помещен 12 191 путешественник, вернувшийся из стран с высоким риском заражения новым коронавирусом.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 0.93
CHF-RUB 81.62
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария готовится к природным сюрпризам

 19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.

Всего просмотров: 1,165

Covid-19: 361 новый случай и один летальный исход

 Согласно отчету Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с конца июня в Швейцарии наблюдается тенденция к росту еженедельно регистрируемых случаев заболевания новым коронавирусом. В то же время число госпитализаций, а также количество пациентов в отделениях интенсивной терапии и статистика летальных исходов остаются стабильными.

Всего просмотров: 1,130

23 франка в час – это минимум?

 На голосование 27 сентября 2020 года в Женеве вынесена народная кантональная инициатива, которая предусматривает установление обязательной минимальной заработной платы в размере 4086 франков в месяц при 41 часе работы в неделю.

Всего просмотров: 937
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Швейцария готовится к природным сюрпризам

 19 августа Федеральный совет утвердил план действий на 2020-2025 гг., включающий меры адаптации к изменению климата. Одна из его целей – сохранить качество жизни населения.

Всего просмотров: 1,165

Covid-19: 361 новый случай и один летальный исход

 Согласно отчету Федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), с конца июня в Швейцарии наблюдается тенденция к росту еженедельно регистрируемых случаев заболевания новым коронавирусом. В то же время число госпитализаций, а также количество пациентов в отделениях интенсивной терапии и статистика летальных исходов остаются стабильными.

Всего просмотров: 1,130

Коронакризис и рынок труда в Швейцарии

 По данным федеральной службы статистки (OFS/BFS), во втором квартале 2020 года из-за вызванного пандемией Covid-19 кризиса снизились все показатели «барометра занятости». Так, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество рабочих мест сократилось на 0,6%, а число вакансий – на 26,9%.

Всего просмотров: 859
© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top