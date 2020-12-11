Covid-19 и особенности швейцарского федерализма

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Лозанна-Невшатель, 11. 12. 2020.
Федеральный совет полагает, что эпидемиологическая ситуация оправдывает введение дополнительных ограничений, которые будут оглашены сегодня. Власти же романдских кантонов настаивают на том, что новые меры необходимо адаптировать к конкретным ситуациям в разных регионах Швейцарии.|
Le Conseil fédéral estime que la situation épidémiologique justifie l'introduction de restrictions supplémentaires, qui seront annoncées aujourd'hui. Les autorités des cantons romands soulignent que les nouvelles mesures doivent être adaptées aux différentes régions de la Suisse.
Наша Газета писала о том, что на состоявшемся 8 декабря внеочередном заседании правительство обсудило ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в Швейцарии и вынесло для консультаций с кантонами пакет новых общенациональных мер. Прежде всего, рестораны, магазины, рынки, развлекательные и спортивные объекты должны будут закрываться в 19:00 и не смогут работать по воскресеньям. В частных встречах смогут участвовать не более пяти человек из двух домохозяйств. Исключение может быть сделано в праздничные дни с 24 по 26 декабря и 31 декабря, когда встречаться можно будет группами до 10 человек. Также предлагается ввести запрет на проведение общественных мероприятий, кроме месс и законодательных ассамблей. Наконец, могут быть запрещены профессиональные и культурные мероприятия, в том числе в школах.
Такие новости вызвали возмущение властей франкоязычных кантонов, которые готовились к ослаблению ограничительных мер на фоне местного улучшения санитарной обстановки. В администрациях кантонов Романдии полагают, что приняли больше мер для обеспечения безопасности населения, чем их коллеги в немецкоязычой части страны. В интервью газете Le Temps глава правительства кантона Во Нурия Горрит указала на необходимость обсудить в начале 2021 года на государственном уровне швейцарский федерализм, так как действия правительства и кантональных администраций нуждаются в лучшей координации. Политик подчеркнула, что кантоны выделили средства для подержания пострадавших секторов экономики, позднее были проведены переговоры с профсоюзами по поводу ослабления ограничительных мер, и вдруг Федеральный совет провел 8 декабря пресс-конференцию и объявил о предстоящих изменениях.
Недовольство кантонов можно объяснить еще и тем, что, по словам президента Конфедерации Симонетты Соммаруги, некоторые идеи местных администраций могут быть приняты во внимание, но меры, предложенные Федеральным советом 8 декабря, отражают направление, в котором планирует двигаться правительство.
Среди наиболее пострадавших в период действия ограничений – владельцы кафе и ресторанов. Их мнение выразил обладатель двух звезд от гастрономического гида Michelin шеф-повар Дидье де Куртен, отметив, что прошли те времена, когда швейцарские политики следовали девизу «один за всех и все за одного», как и национальный герой Швейцарии Арнольд фон Винкельрид, борец за независимость от Габсбургов, ставший воплощением самопожертвования во имя спасения родины. Шеф-повар заявил, что правительство запаниковало и вынесло на обсуждение безумные меры. По-видимому, так считает не только он, поскольку запущенная в Романдии онлайн-петиция против закрытия ресторанов в 19:00 собрала 95 929 подписей. Кстати, вчера после продолжительного периода простоя рестораны Во, Женевы, Фрибурга, Невшателя и Юра снова открыли свои двери, информирует телерадиокомпания RTS. Владельцы питейных заведений подчеркивают, что, если сегодня Федеральный совет ограничит время их работы до 19:00, то большинство ресторанов и кафе придется снова закрыть, поскольку обслуживание клиентов только днем себя не окупит.
В совместном коммюнике кантоны Фрибург, Во, Невшатель, Вале, Юра и Берн подчеркивают, что в случае введения на национальном уровне дополнительных ограничений необходимо параллельно выделять федеральную финансовую помощь на поддержание пострадавших секторов экономики. Власти вышеупомянутых кантонов хотят, чтобы в частных встречах 19-20 декабря могли участвовать до 10 человек, так как врачам и другим профессионалам, вынужденным бороться с кризисом, придется работать 24-26 декабря и они не смогут провести праздничные дни в кругу семьи.
Что касается питейных заведений, то франкоязычные кантоны готовы согласиться на закрытие баров в 19:00, но выступают против введения этой меры для ресторанов. Также местные органы власти в Романдии призывают позволить театрам, концертным залам и кинотеатрам принимать до 50 человек одновременно.
Возвращаясь к Федеральному совету, добавим, что он стремится не потерять контроль над развитием пандемии, делая это в соответствии с Конституцией Швейцарии, статья 185 которой предусматривает чрезвычайные полномочия правительства в случае угрозы внутренней безопасности. Что касается помощи кантонам, то министерству финансов поручено предложить виды дополнительных компенсаций для секторов, которые пострадают от введения новых ограничений. Ожидается, что решения в этой области будут объявлены 18 декабря.
Насколько эффективно Швейцария борется с пандемией Covid-19 и кто прав – правительство или кантоны, удобнее всего будет судить позднее, в исторической перспективе. Сегодня же швейцарцы ждут решения Федерального совета, строя предположения о том, насколько строгими окажутся новые меры. Наша Газета уже сегодня вечером поделится с вами самой свежей информацией - следите за нашими публикациями.
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Covid-19 и особенности швейцарского федерализмаФедеральный совет полагает, что эпидемиологическая ситуация оправдывает введение дополнительных ограничений, которые будут оглашены сегодня. Власти же романдских кантонов настаивают на том, что новые меры необходимо адаптировать к конкретным ситуациям в разных регионах Швейцарии.
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