Covid-19 и особенности швейцарского федерализма

Наша Газета писала о том, что на состоявшемся 8 декабря внеочередном заседании правительство обсудило ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в Швейцарии и вынесло для консультаций с кантонами пакет новых общенациональных мер. Прежде всего, рестораны, магазины, рынки, развлекательные и спортивные объекты должны будут закрываться в 19:00 и не смогут работать по воскресеньям. В частных встречах смогут участвовать не более пяти человек из двух домохозяйств. Исключение может быть сделано в праздничные дни с 24 по 26 декабря и 31 декабря, когда встречаться можно будет группами до 10 человек. Также предлагается ввести запрет на проведение общественных мероприятий, кроме месс и законодательных ассамблей. Наконец, могут быть запрещены профессиональные и культурные мероприятия, в том числе в школах.

Такие новости вызвали возмущение властей франкоязычных кантонов, которые готовились к ослаблению ограничительных мер на фоне местного улучшения санитарной обстановки. В администрациях кантонов Романдии полагают, что приняли больше мер для обеспечения безопасности населения, чем их коллеги в немецкоязычой части страны. В интервью газете Le Temps глава правительства кантона Во Нурия Горрит указала на необходимость обсудить в начале 2021 года на государственном уровне швейцарский федерализм, так как действия правительства и кантональных администраций нуждаются в лучшей координации. Политик подчеркнула, что кантоны выделили средства для подержания пострадавших секторов экономики, позднее были проведены переговоры с профсоюзами по поводу ослабления ограничительных мер, и вдруг Федеральный совет провел 8 декабря пресс-конференцию и объявил о предстоящих изменениях.

Недовольство кантонов можно объяснить еще и тем, что, по словам президента Конфедерации Симонетты Соммаруги, некоторые идеи местных администраций могут быть приняты во внимание, но меры, предложенные Федеральным советом 8 декабря, отражают направление, в котором планирует двигаться правительство.

Среди наиболее пострадавших в период действия ограничений – владельцы кафе и ресторанов. Их мнение выразил обладатель двух звезд от гастрономического гида Michelin шеф-повар Дидье де Куртен, отметив, что прошли те времена, когда швейцарские политики следовали девизу «один за всех и все за одного», как и национальный герой Швейцарии Арнольд фон Винкельрид, борец за независимость от Габсбургов, ставший воплощением самопожертвования во имя спасения родины. Шеф-повар заявил, что правительство запаниковало и вынесло на обсуждение безумные меры. По-видимому, так считает не только он, поскольку запущенная в Романдии онлайн-петиция против закрытия ресторанов в 19:00 собрала 95 929 подписей. Кстати, вчера после продолжительного периода простоя рестораны Во, Женевы, Фрибурга, Невшателя и Юра снова открыли свои двери, информирует телерадиокомпания RTS. Владельцы питейных заведений подчеркивают, что, если сегодня Федеральный совет ограничит время их работы до 19:00, то большинство ресторанов и кафе придется снова закрыть, поскольку обслуживание клиентов только днем себя не окупит.

В совместном коммюнике кантоны Фрибург, Во, Невшатель, Вале, Юра и Берн подчеркивают, что в случае введения на национальном уровне дополнительных ограничений необходимо параллельно выделять федеральную финансовую помощь на поддержание пострадавших секторов экономики. Власти вышеупомянутых кантонов хотят, чтобы в частных встречах 19-20 декабря могли участвовать до 10 человек, так как врачам и другим профессионалам, вынужденным бороться с кризисом, придется работать 24-26 декабря и они не смогут провести праздничные дни в кругу семьи.

Что касается питейных заведений, то франкоязычные кантоны готовы согласиться на закрытие баров в 19:00, но выступают против введения этой меры для ресторанов. Также местные органы власти в Романдии призывают позволить театрам, концертным залам и кинотеатрам принимать до 50 человек одновременно.

Возвращаясь к Федеральному совету, добавим, что он стремится не потерять контроль над развитием пандемии, делая это в соответствии с Конституцией Швейцарии, статья 185 которой предусматривает чрезвычайные полномочия правительства в случае угрозы внутренней безопасности. Что касается помощи кантонам, то министерству финансов поручено предложить виды дополнительных компенсаций для секторов, которые пострадают от введения новых ограничений. Ожидается, что решения в этой области будут объявлены 18 декабря.

Насколько эффективно Швейцария борется с пандемией Covid-19 и кто прав – правительство или кантоны, удобнее всего будет судить позднее, в исторической перспективе. Сегодня же швейцарцы ждут решения Федерального совета, строя предположения о том, насколько строгими окажутся новые меры. Наша Газета уже сегодня вечером поделится с вами самой свежей информацией - следите за нашими публикациями.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 собраны в тематическом досье.