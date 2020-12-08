Федеральный совет планирует ужесточить меры

На состоявшемся 8 декабря внеочередном заседании Федеральный совет обсудил ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в Швейцарии и вынес для консультаций с кантонами пакет новых общенациональных мер.

Прежде всего, рестораны, магазины, рынки, развлекательные и спортивные объекты должны будут закрываться в 19.00 и не смогут работать по воскресеньям.

В частных встречах смогут участвовать не более пяти человек из двух домохозяйств. Исключение может быть сделано в праздничные дни с 24 по 26 декабря и 31 декабря, когда встречаться можно группами до 10 человек.

Кроме того, предлагается ввести запрет на проведение общественных мероприятий, кроме месс и законодательных ассамблей.

Наконец, могут быть запрещены профессиональные и культурные мероприятия, в том числе в школах.

Ожидается, что новые правила будут действовать с 12 декабря по 20 января. В случае еще большего ухудшения санитарной обстановки Федеральный совет рассмотрит вопрос о введении дополнительных мер на заседании, которое состоится 18 декабря. Следите за нашими новостями, чтобы оставаться в курсе событий.

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