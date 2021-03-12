По данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), полную вакцинацию в Швейцарии прошли 332 585 человек (3,8% населения). При этом власти зафиксировали 597 сообщений о предполагаемых неблагоприятных реакциях на вакцины, причем 177 из них (29,6%) были сочтены серьезными. 21 человек скончался через короткий или длительный период времени после введения препарата. Средний возраст скончавшихся составил 85 лет, и большинство из них имели серьезные заболевания. Несмотря на временное совпадение, нет никаких конкретных доказательств того, что смерть наступила из-за вакцин, сообщает швейцарский орган контроля за лекарственными препаратами Swissmedic. Подробнее о развитии эпидемиологической ситуации читайте в нашем обзоре.

3 миллиона дополнительных доз

Ранее швейцарские власти сообщали, что при закупке вакцин придерживаются диверсифицированной стратегии, делая заказы препаратов, основанных на разных технологиях. Однако сейчас Берн начал уделять особое внимание вакцинам на основе мРНК. В частности, правительство заключило еще один контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку 3 млн доз, которые будут доставляться поэтапно, начиная с апреля.

На сегодняшний день Берн подписал соглашения с пятью производителями: Moderna (всего 13,5 млн доз), Pfizer/BioNTech (6 млн доз), AstraZeneca (около 5,3 млн), Curevac (5 млн) и Novavax (6 млн). Таким образом, даже в случае трудностей с доставкой, населению будет гарантировано достаточное количество доз препарата, подчеркивается в официальном коммюнике. Ожидается, что к лету все желающие смогут сделать прививки. Правда, только при условии, что производители поставят препараты в соответствии с планом, кантоны смогут обеспечить необходимые мощности, а вакцины Curevac и Novavax получат разрешение от Swissmedic. Конфедерация продолжает вести переговоры с другими производителями.

Добавим, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в четверг одобрило использование вакцины Johnson & Johnson. Ее легче хранить, и для прививки требуется только одна инъекция, тем не менее, препарат Johnson & Johnson, по-видимому, менее эффективен, чем вакцины Pfizer и Moderna, которые демонстрируют примерно 95% эффективность против всех вариантов Covid-19, уточняет RTS. Берн, в свою очередь, отказывается от вакцины Johnson & Johnson. Как пояснила в интервью Blick заместительница директора OFSP/BAG Нора Крониг, поставка возможна только с третьего квартала, а для Швейцарии это слишком поздно.

Тем временем, сразу несколько стран, включая Данию, Исландию, Норвегию и Италию, приостановили использование вакцины AstraZeneca. Решение было принято после сообщений о серьезных случаях образования тромбов у людей, которые получили прививку, сообщает RTS со ссылкой на датское ведомство здравоохранения. Мера носит предупредительный характер: специалисты ожидают результаты медицинских исследований, подчеркивая, что в настоящее время невозможно сделать вывод о наличии связи между вакциной и появлением кровяных сгустков. По данным EMA, по состоянию на вторник было зарегистрировано только 22 случая тромбоза у более чем трех миллионов привитых человек. Британская лаборатория, разработавшая вакцину совместно с Оксфордским университетом, отмечает, что безопасность препарата была тщательно изучена в ходе клинических испытаний III фазы.

Почти полторы тысячи новых случаев

Согласно санитарному бюллетеню от 11 марта, в Швейцарии и Лихтенштейне за сутки зарегистрированы 1409 заражений, 52 госпитализации и 28 летальных исходов. 4,05 % из 34 811 тестов оказались положительными. В течение четырнадцати дней вирусом заразились 15 108 человек, то есть в стране зарегистрированы 174,76 новых случаев инфицирования на 100 000 жителей. Показатель репродукции вируса, рассчитываемый с задержкой около десяти дней, составляет 1,09.

Мутации коронавируса были обнаружены в 14 443 пробах, 4485 из которых отнесены к «британскому» варианту (B.1.1.7), 178 случаев – к «южноафриканскому» варианту (B.1.351) и пять – к «бразильскому» варианту (P.1). В остальных случаях мутация присутствовала, но определить ее невозможно.

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Новый «карантинный» список

С 22 марта обязательный карантин распространяется на прибывающих в Швейцарию из Бельгии, Болгарии, Венгрии, Иордании, Катара, Кипра, Косово, Палестинских территорий, Польши, Румынии, Северной Македонии, Уругвая. Кроме того, в перечень территорий с высоким риском заражения добавлены Корсика, немецкая федеральная земля Тюрингия, австрийские федеральные земли Бургенланд, Вена и Верхняя Австрия, а также итальянские области Базиликата, Венето и Лацио. Полный список можно найти на сайте bag.admin.ch: учитывается версия, действующая на дату вашего въезда в Швейцарию, а не на дату отъезда.

Лица, въезжающие в Швейцарию из области с высоким риском заражения SARS-CoV-2, должны представить отрицательный результат ПЦР-теста, а затем отправиться в карантин на десять дней. Его длительность может быть сокращена на три дня, если сделанный на седьмой день тест окажется отрицательным. Прививка не отменяет обязательного карантина. Исключения из этого правила перечислены в статье 8 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок.