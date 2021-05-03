Общенациональная кампания по вакцинации в Конфедерации предполагает, что, в первую очередь, прививки от Covid-19 получат люди, входящие в группу риска, их контакты, а также медицинские работники. В реальности же ситуация выглядит немного иначе. Швейцария, как известно, имеет федеральное устройство, поэтому кантональные власти обладают определенной независимостью в принятии решений и могут адаптировать сроки иммунизации населения под свои нужды, самостоятельно определяя приоритетные группы.

Кантон Во, например, неделю назад открыл вакцинацию для всех людей старше 18 лет, и буквально через несколько часов все места были заняты. Молодые люди поспешили воспользоваться этой возможностью, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, ведь от прививки будет зависеть выдача Covid-сертификата, позволяющего, как ожидается, путешествовать, посещать концерты или матчи. Как сообщает Le Matin Dimanche, из 100 000 человек, зарегистрировавшихся с обеда понедельника до вечера вторника, почти две трети (63%) – это люди моложе 30 лет, 16% – от 30 до 39 лет, еще 16% – от 40 до 49 лет. Кроме того, кантоны Юра и Вале объявили о том, что будут делать прививки всем лицам старше 16 лет. Золотурн, Ури и Аргау с середины мая также будут проводить вакцинацию для всех желающих.

В то же время другие кантоны сталкиваются с нехваткой доз. Так, в Женеве вакцинироваться могут реально только люди старше 45 лет, а из-за задержек с поставками препаратов властям пришлось временно закрыть центр вакцинации в Palexpo: кантон придерживается стратегии распространения, то есть ничего не хранит и сильно зависит от графика поставок.

Естественно, глядя на то, как в одном кантоне могут вакцинироваться все желающие, а в другом власти закрывают «вакцинодромы», многие задаются вопросом: можно ли сделать прививку не по месту жительства? Ответ можно найти на сайте федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG). «Тарифное соглашение действует на всей территории Швейцарии. Таким образом, финансирование вакцинации не зависит от места проживания или лечения. Однако, по возможности, обе дозы следует вводить в одном и том же месте, чтобы можно было зарезервировать вторую дозу. Не исключено, что кантоны могут принять решение об ограничении доступа к вакцинам из-за их недостаточного наличия», - подчеркивается на странице Минздрава. Другими словами, теоретически существует возможность поехать в другой кантон и сделать прививку – «вакцинальный» туризм не запрещен.

Некоторые кантоны, впрочем, отказывают людям в вакцинации не по месту жительства, сообщает SRF. Это связано с тем, что Конфедерация распределяет дозы между кантонами в зависимости от численности населения. Согласно Закону об эпидемиях, стратегия и рекомендации по вакцинации находятся в ведении кантонов, которые могут регулировать и ограничивать доступ к вакцинации в случае нехватки препаратов. Из кантонов, которые уже в середине мая проведут вакцинацию всего населения, почти все ограничили доступ для нерезидентов, уточняет SRF.

В целом, случаи «вакцинального» туризма остаются редкими: большинство швейцарцев, похоже, готовы запастись терпением и подождать своей очереди. Так поступила, например, 60-летняя федеральная советница Симонетта Соммаруга, которая была вакцинирована буквально на днях. Министр не спешила привиться и настаивала на том, чтобы возможность сделать прививку была предоставлена сначала людям из групп риска.

Если бы поставки вакцин были бесперебойными, то это значительно бы улучшило ситуацию и ускорило бы темпы вакцинации. Напомним, что активный ингредиент вакцины Moderna производится в Конфедерации, и на днях стало известно, что швейцарская компания Lonza и американская лаборатория Moderna подписали соглашение о создании трех новых производственных линий в швейцарском городе Висп. Линии должны быть введены в эксплуатацию в начале следующего года, что позволит увеличить мощности до 3 миллиардов доз к 2022 году. Это заявление было сделано на фоне новостей о том, что Lonza испытывает трудности с поиском квалифицированного персонала для завода по производству компонентов вакцин. По данным газеты SonntagsZeitung, проблема заключается, среди прочего, в строгих швейцарских правилах, регулирующих трудоустройство работников из третьих стран.

Добавим, что с 22 апреля по 28 апреля в Швейцарии было введено 357 624 дозы вакцин, причем в среднем в день проводилось 51 089 вакцинаций. По сравнению с предыдущей неделей, количество инъекций увеличилось на 12%. Согласно последним данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), 930 199 человек прошли полную вакцинацию. Это означает, что 10,8% населения уже получили две дозы вакцины, тогда как 781 664 человека получили только первую прививку. В общей сложности 449 513 доз вакцины были доставлены в кантоны, но еще не были использованы. Кроме того, Конфедерация имеет резерв из 126 150 доз.