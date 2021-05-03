Автор: Заррина Салимова, Берн, 3. 05. 2021.
Финансирование вакцинации в Швейцарии не зависит от места проживания или лечения. Однако кантоны могут принимать решение об ограничении доступа к вакцинам, если доз не хватает.|
Le financement de la vaccination en Suisse est indépendant du lieu de domicile ou de traitement. Mais il se peut qu’en cas de disponibilité limitée des vaccins, les cantons décident d’en réduire l’accès.
Общенациональная кампания по вакцинации в Конфедерации предполагает, что, в первую очередь, прививки от Covid-19 получат люди, входящие в группу риска, их контакты, а также медицинские работники. В реальности же ситуация выглядит немного иначе. Швейцария, как известно, имеет федеральное устройство, поэтому кантональные власти обладают определенной независимостью в принятии решений и могут адаптировать сроки иммунизации населения под свои нужды, самостоятельно определяя приоритетные группы.
Кантон Во, например, неделю назад открыл вакцинацию для всех людей старше 18 лет, и буквально через несколько часов все места были заняты. Молодые люди поспешили воспользоваться этой возможностью, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, ведь от прививки будет зависеть выдача Covid-сертификата, позволяющего, как ожидается, путешествовать, посещать концерты или матчи. Как сообщает Le Matin Dimanche, из 100 000 человек, зарегистрировавшихся с обеда понедельника до вечера вторника, почти две трети (63%) – это люди моложе 30 лет, 16% – от 30 до 39 лет, еще 16% – от 40 до 49 лет. Кроме того, кантоны Юра и Вале объявили о том, что будут делать прививки всем лицам старше 16 лет. Золотурн, Ури и Аргау с середины мая также будут проводить вакцинацию для всех желающих.
В то же время другие кантоны сталкиваются с нехваткой доз. Так, в Женеве вакцинироваться могут реально только люди старше 45 лет, а из-за задержек с поставками препаратов властям пришлось временно закрыть центр вакцинации в Palexpo: кантон придерживается стратегии распространения, то есть ничего не хранит и сильно зависит от графика поставок.
Естественно, глядя на то, как в одном кантоне могут вакцинироваться все желающие, а в другом власти закрывают «вакцинодромы», многие задаются вопросом: можно ли сделать прививку не по месту жительства? Ответ можно найти на сайте федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG). «Тарифное соглашение действует на всей территории Швейцарии. Таким образом, финансирование вакцинации не зависит от места проживания или лечения. Однако, по возможности, обе дозы следует вводить в одном и том же месте, чтобы можно было зарезервировать вторую дозу. Не исключено, что кантоны могут принять решение об ограничении доступа к вакцинам из-за их недостаточного наличия», - подчеркивается на странице Минздрава. Другими словами, теоретически существует возможность поехать в другой кантон и сделать прививку – «вакцинальный» туризм не запрещен.
Некоторые кантоны, впрочем, отказывают людям в вакцинации не по месту жительства, сообщает SRF. Это связано с тем, что Конфедерация распределяет дозы между кантонами в зависимости от численности населения. Согласно Закону об эпидемиях, стратегия и рекомендации по вакцинации находятся в ведении кантонов, которые могут регулировать и ограничивать доступ к вакцинации в случае нехватки препаратов. Из кантонов, которые уже в середине мая проведут вакцинацию всего населения, почти все ограничили доступ для нерезидентов, уточняет SRF.
В целом, случаи «вакцинального» туризма остаются редкими: большинство швейцарцев, похоже, готовы запастись терпением и подождать своей очереди. Так поступила, например, 60-летняя федеральная советница Симонетта Соммаруга, которая была вакцинирована буквально на днях. Министр не спешила привиться и настаивала на том, чтобы возможность сделать прививку была предоставлена сначала людям из групп риска.
Если бы поставки вакцин были бесперебойными, то это значительно бы улучшило ситуацию и ускорило бы темпы вакцинации. Напомним, что активный ингредиент вакцины Moderna производится в Конфедерации, и на днях стало известно, что швейцарская компания Lonza и американская лаборатория Moderna подписали соглашение о создании трех новых производственных линий в швейцарском городе Висп. Линии должны быть введены в эксплуатацию в начале следующего года, что позволит увеличить мощности до 3 миллиардов доз к 2022 году. Это заявление было сделано на фоне новостей о том, что Lonza испытывает трудности с поиском квалифицированного персонала для завода по производству компонентов вакцин. По данным газеты SonntagsZeitung, проблема заключается, среди прочего, в строгих швейцарских правилах, регулирующих трудоустройство работников из третьих стран.
Добавим, что с 22 апреля по 28 апреля в Швейцарии было введено 357 624 дозы вакцин, причем в среднем в день проводилось 51 089 вакцинаций. По сравнению с предыдущей неделей, количество инъекций увеличилось на 12%. Согласно последним данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), 930 199 человек прошли полную вакцинацию. Это означает, что 10,8% населения уже получили две дозы вакцины, тогда как 781 664 человека получили только первую прививку. В общей сложности 449 513 доз вакцины были доставлены в кантоны, но еще не были использованы. Кроме того, Конфедерация имеет резерв из 126 150 доз.
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