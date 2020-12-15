Автор: Заррина Салимова, Берн, 15. 12. 2020.
Федеральный советник Ален Берсе провел в понедельник встречу с кантональными директорами здравоохранения, главной темой которой стал вопрос об очередном усилении ограничений на национальном уровне.|
Le Conseiller fédéral Alain Berset a rencontré lundi les directeurs cantonaux de la santé et a discuté avec eux un renforcement des restrictions au niveau national.
В преддверии зимних праздников власти некоторых европейских стран, включая Германию, Италию и Нидерланды, объявили об очередном локдауне и о закрытии непродовольственных магазинов, музеев, дошкольных учреждений и парикмахерских. Власти Конфедерации обещают сделать все возможное, чтобы избежать полного карантина, однако не исключают очередного ужесточения мер.
Более 10 000 случаев за три дня
Ранее рабочая группа Конфедерации по вопросам Covid-19 ставила своей целью к концу года добиться еженедельного снижения числа инфекций в два раза, однако этого достичь не удалось. С пятницы по понедельник власти зафиксировали 10 726 новых заражений, 445 госпитализаций и 193 летальных исхода. Напомним, что в прошлый понедельник прирост составил 9 809 случаев, в еще неделей ранее – 8 782. Другими словами, вместо сокращения количества заражений мы наблюдаем их еженедельное увеличение. Добавим, что доля положительных тестов составила, согласно санитарному бюллетеню от 14 декабря, 14,16%. При этом за последние две недели новая коронавирусная инфекция была подтверждена у 56 382 человек, что соответствует 652,21 инфекциям на 100 000 жителей.
Напряженная ситуация в больницах
К ужесточению мер призывают медицинские учреждения Швейцарии. Университетские госпитали Базеля, Берна, Цюриха, Лозанны и Женевы направили Алену Берсу письмо-предупреждение, в котором выразили большую озабоченность сложившейся ситуацией: мест в отделениях интенсивной терапии становится все меньше, а медперсонал работает на пределе своих возможностей, сообщает SonntagsZeitung. Руководство больниц опасается, что после Рождества возникнет всплеск заболеваемости и что больничная система рухнет, поэтому они призывают к более жесткому вмешательству со стороны Федерального совета. Кроме того, с октября в университетских больницах было перенесено более 4000 операций, считающихся несрочными. «Количество пациентов с Covid-19 остается очень высоким (240) и снижается медленно. Это намного больше, чем во время первой волны весной. Наш персонал устал, измучен. Он несет огромную нагрузку», - отметил в комментарии RTS директор Университетского госпитального центра кантона Во (CHUV) Филипп Эккер и призвал население строго соблюдать правила гигиены.
Решение может быть принято уже в пятницу?
В понедельник министр здравоохранения Ален Берсе созвал пресс-конференцию после с встречи с представителями кантонов. Федеральный советник признал, что объявленные в пятницу меры могут оказаться недостаточными для сдерживания распространения вируса, и заявил, что необходимы более серьезные действия. В частности, в настоящее время проводятся консультации с кантонами относительно дополнительных ограничений. Этот вопрос также будет вынесен на обсуждение во время заседания Федерального совета, которое состоится в эту пятницу. На прозвучавший во время брифинга вопрос журналиста о том, о каких именно мерах идет речь, Энгельбергер и Берсе не предоставили никакой более точной информации.
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